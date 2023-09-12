Концерты звезд в Грузии: власти пиарятся за счет бюджета?

Проходящая в Грузии серия концертов западных звезд в рамках фестиваля Starring Georgia вызвала не только восторг тысяч любителей рок-музыки, которые смогли вживую насладиться творчеством своих кумиров, но и скандалы. Так, например, группу The Killers освистали во время выступления в Батуми за то, что ее исполнители пригласили на сцену фаната, который держал плакат с надписью на английском (в переводе - "Если судьба будет благосклонна, сегодня вечером я буду вашим барабанщиком"), чтобы он сыграл с ними. Фанатом оказался россиянин. Многим зрителям это не понравилось. Десятки из них в знак протеста покинули концерт, выкрикивали ругательства, музыкантам и организаторам пришлось принести извинения.

На выступлении в Тбилиси группы Imagine Dragons у зрителей лица, отвечавшие за охрану, отбирали украинские флаги. Все это заставило часть грузинского общества вспомнить, за чей счет проходит Starring Georgia и сколько тратится на содержание концертного зала Black Sea Arena, где проходят выступления и который был построен по иницитиве фонда "Карту" экс-премьера Бидзины Иванишвили.

Фестиваль на бюджетные деньги

О начале двухлетнего музыкального фестиваля Starring Georgia стало известно в апреле 2023 года. Власти утверждали, что с его помощью смогут "поднять популярность Грузии в мире, а также повысить туристический и экономический потенциал страны". Автором идеи проведения фестиваля, на который из бюджета страны выделили 70 млн лари (почти 25 млн евро в пересчете), назвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили Фото: picture-alliance/breuel-bild/J. Reetz

За счет этих средств в Грузию пригласили выступить таких известных исполнителей, как Imagine Dragons, The Killers, Nile Rodgers & Chic. "Для туризма это новый продукт, который поможет нам привлечь тех туристов, которые в противном случае не приехали бы в эту страну. Появляется возможность интегрировать эти концерты в туристические предложения и представить их путешественникам как единый пакет," - заявила в интервью изданию agenda.ge глава Национальной администрации туризма Грузии Майя Омиадзе.

Концерты приглашенных грузинскими властями звезд, несмотря на не самые дешевые билеты (от 40 до 550 долларов), собирают полные залы и стадионы. При этом у части гражданского общества возникли сомнения по поводу целесообразности траты таких крупных бюджетных средств. Например, аналитик Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе указал, что деньги заплатили музыкантам, которые, будучи богатыми, и сами помогают бедным странам, а билеты на концерты слишком дорогие для многих грузин.

На одном из концертов The Killers Фото: Justin Ng/Retna//IMAGO

"Никто не подсчитывал, сколько туристов привлекут за эти 70 миллионов и сколько удалось бы привлечь, если бы эти деньги потратили иначе или предложили бы налоговые льготы организаторам фестивалей. Кроме того, концерты намечены на август, когда туризм в Грузии и так находится на пике", - написал на своей странице в Facebook Намчавадзе.

По его мнению, в данном случае бюджетные средства идут на пиар правительства, и поддержку убыточной площадки, где проходят концерты, чтобы "показать, что в стране все хорошо и мы поем и танцуем".

При чем тут Бидзина Иванишвили?

Вокруг места проведения фестиваля - Black Sea Arena - оказалось сломано много копий. Это концертный зал на 10 тысяч зрителей, построенный в Батуми по инициативе фонда "Карту" миллиардера Бидзины Иванишвили - экс-премьер-министра, создателя партии "Грузинская мечта", которого некоторые жители страны называют до сих пор называют теневым правителем Грузии. На строительство Вlack Sea Arena было израсходовано около 115 млн долларов. А после открытия в 2016 году она была безвозмездно передана государству.

Бидзинa Иванишвили (фото из архива) Фото: picture-alliance/Sputnik/A. Imedashvily

По словам исследователя Лизы Коридзе, исследователя коррупции из грузинского Центра мониторинга госуправления (GMC), на содержание Black Sea Arena уходят огромные суммы из госбюджета, при этом большую часть времени концертный зал простаивает. "Граждане Грузии платят большие деньги за возможность насладиться выступлениями приглашенных артистов, привезенных в страну за счет бюджетных средств, в концертном зале, который сам по себе требует немалых затрат на содержание. Такие фестивали должны приносить большие деньги, но в реальности все наоборот", - утверждает Коридзе.

Согласно отчету GMC, содержание и обслуживание Black Sea Arena в 2017-2021 годах обошлось государству в 36 млн лари, причем этим занимаются компании, связанные с Иванишвили. "Наше исследование показало что компания ООО Elita Burj ежегодно получает контракты на техобслуживание и ремонт оборудования в Black Sea Arena. Причем контракты заключались даже во время пандемии коронавируса, когда концерты не проводились и зал простаивал", - добавляет Коридзе. В Black Sea Arena на момент публикации материала на вопросы DW не ответили.

Между тем оппоненты правящей партии "Грузинская мечта" также обвиняют ее и в том, что фестиваль проводится как часть пиар-кампании властей накануне парламентских выборов, которые пройдут 1 октября. По словам Лизы Коридзе, это вполне вероятно, хотя доказательств этих намерений пока нет. "Больше всего гражданское общество тревожит то, что в стране много социальных проблем, в то время как миллионы лари тратятся на содержание концертного зала", - заключила Коридзе.

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