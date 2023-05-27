Экс-премьер Грузии отсудил у Credit Suisse почти $1 млрд

Дочерняя компания швейцарского банка Credit Suisse должна выплатить 926 миллионов долларов бывшему премьер-министру Грузии, бизнесмену Бидзине Иванишвили, в качестве компенсации за потерю части его состояния. Такое решение принял в пятницу, 26 мая, Международный коммерческий суд Сингапура (SICC).

В конце 2004 года Иванишвили, которого называют одним из богатейших людей Грузии, вложил в Credit Suisse более миллиарда долларов. Позже выяснилось, что часть этих средств присвоил финансовый консультант банка Патрис Лескодрон. В 2018 году Лескодрон был приговорен к лишению свободы на пять лет за мошенничество. Спустя два года после вынесения приговора он покончил с собой.

Суд в Сингапуре постановил, что банк не обеспечил должной защиты вверенных ему активов миллиардера. В свою очередь, в Credit Suisse Trust заявили, что обжалуют приговор в арбитражном суде.

Адвокаты Иванишвили также подали иски против Credit Suisse в суды Новой Зеландии и Бермудских островов. В 2022 году суд на Бермудских островах уже вынес решение о том, что Иванишвили должен получить от банка Credit Suisse компенсацию в размере 607 млн долларов за незаконные действия финансового консультанта. Суд в Сингапуре в этой связи постановил, что стороны должны скорректировать итоговую сумму компенсации, чтобы ущерб не был возмещен дважды.

Кризис доверия к Credit Suisse

Проблемы Credit Suisse, которые длятся не первый год, обострились во время начавшегося в марте банковского кризиса. Тогда акции банка упали на 30 процентов. Чтобы не допустить банкротства Credit Suisse, другой швейцарский банк - UBS - купил его 19 марта за 3 млрд франков. Слияние двух крупнейших и старейших кредитных институтов Швейцарии происходило при поддержке властей страны.

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