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Логотипы банков UBS и Credit Suisse
Логотипы банков UBS и Credit SuisseФото: Arnd Wiegmann/Getty Images
Экономика и бизнесШвейцария

Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

Даниил Сотников
1 ч. назад

UBS при активном участии швейцарских регуляторов купил за 3 млрд франков находящийся в кризисе Credit Suisse.

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Швейцарский банк UBS в воскресенье, 19 марта приобрел другой банк Швейцарии Credit Suisse за 3 млрд франков, сообщил Национальный банк страны. Слияние двух крупнейших и старейших кредитных институтов Швейцарии происходило при поддержке властей страны. Швейцарские регуляторы были вынуждены вмешаться и организовать сделку, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия с Credit Suisse на финансовую систему в целом. Ожидается, что слияние будет оформлено к концу 2023 года. Сделка состоялась на условиях 0,76 швейцарских франка за акцию Credit Suisse, отмечается в заявлении UBS.

Власти предоставили обоим банкам гарантию ликвидности в размере 100 млрд швейцарских франков в дополнение к кредиту в размере 50 млрд франков, сообщил на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Ален Берсе. "Это лучшее решение по обеспечению доверия финансовой системе" Швейцарии, добавил он. Как сообщили на пресс-конференции, слияние было  одобрено швейцарским финансовым регулятором FINMA.

Кризис доверия в Credit Suisse

Проблемы Credit Suisse, которые длятся не первый год, обострились во время развивающегося сейчас банковского кризиса. 15 марта у банка произошло крупнейшее за его историю падение акций - на 30 процентов. Как писала газета Financial Times со ссылкой на источники, на фоне опасений за финансовое положение банка за сутки отток депозитов из него превысил 10 млрд франков.

После этого начались переговоры о спасении банка, рассказала на сегодняшней пресс-конференции министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. "Дефолт системно значимого банка имел бы непредсказуемые последствия как в Швейцарии, так и за рубежом", - подчеркнула она.

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