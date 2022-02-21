OCCRP: Credit Suisse мог годами обслуживать преступников

Швейцарский банк Credit Suisse, один из крупнейших в мире частных кредитных институтов, на протяжении многих лет принимал в качестве клиентов лиц, подозреваемых в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле. Они могли открывать или поддерживать счета, даже когда у Credit Suisse, предположительно, имелись основания усомниться в происхождении их денег. Об этом говорится в совместном расследовании, обнародованном в воскресенье, 20 февраля, и проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и рядом других СМИ из разных стран после изучения материалов крупной утечки данных о счетах более чем 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру. Банк отвергает обвинения журналистов.

Швейцарские СМИ не участвовали в расследовании

Оказавшиеся в руках журналистов документы содержат информацию о счетах клиентов второго по величине банка Швейцарии, среди которых оказались осужденный на Филиппинах торговец людьми, обвиняемый в убийстве выходец из Египта, подозреваемые в коррупции кардиналы, осужденный в 2008 году за взяточничество бывший менеджер концерна Siemens, чье миллионное состояние невозможно объяснить его зарплатой.

По закону банки обязаны проверять своих клиентов и сообщать в соответствующие инстанции о крупных состояниях неясного происхождения и подозреваемых уголовных преступлениях. Между тем, по мнению журналистов Süddeutsche Zeitung, имеющиеся данные предположительно свидетельствуют о халатности со стороны банка.

В Швейцарии действует один из самых строгих в мире законов о банковской тайне. Разглашение информации о счетах наказуемо, и журналистам, пошедшим на это, также грозит судебное преследование. Именно поэтому ни одно СМИ из Швейцарии не приняло участие в расследовании, пишет Süddeutsche Zeitung. Зато к нему подключилась специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова, британская правозащитница и общественный деятель Айрин Хан.

Материалы переданы в СМИ анонимно

Помимо Süddeutsche Zeitung, в проведении анализа утечки данных Credit Suisse участвовали немецкие телерадиокомпании NDR и WDR, французская газета Le Monde, американская New York Times. В России партнером проекта под названием "Секреты Credit Suisse" стало внесенное в реестр СМИ-"иноагентов" издание "Важные истории".

Первыми конфиденциальные материалы от анонимного источника больше года назад получили журналисты Süddeutsche Zeitung. Они поделились ими с OCCRP и более чем 40 СМИ из 39 стран. Сам источник объяснил свой шаг тем, что считает "аморальными" швейцарские законы о банковской секретности, поскольку благодаря им банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов.

Квартиры в Женеве на имя сына Касым-Жомарта Токаева

Среди клиентов Credit Suisse обнаружены родственники нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В 1998 году в этом банке был открыт счет "для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве", отмечается в расследовании. Точная сумма средств, прошедших через счет, неизвестна. "Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005-м - 1,5 млн швейцарских франков", говорится далее.

К 2012 году счет был закрыт. Однако Токаевы зарегистрировали офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. По данным OCCRP, на имя сына Токаева были приобретены три квартиры в Женеве и окрестностях. Кроме того, Тимур Токаев и его мать владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Общая стоимость жилой недвижимости в Москве и Женеве составляет минимум 7,7 млн долларов США, говорится в расследовании.

Примечательных россиян среди клиентов Credit Suisse, фигурирующих во всплывших материалах, не обнаружилось, отметили "Важные истории".

Credit Suisse отвергает обвинения

Публикация утечки может привести к ужесточению контроля над швейцарской банковской отраслью. Однако Credit Suisse решительно отверг обвинения. Отчеты основаны на данных, которые "неполны, неточны или вырваны из контекста, что приводит к "предвзятому толкованию делового поведения банка", говорится в заявлении швейцарского финансового конгломерата. Кроме того, 90 процентов счетов, ставших объектами внимания журналистов, к моменту изучения данных о них уже были закрыты, указал банк и объявил о проведении расследования по факту утечки данных.

Смотрите также:

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Российский интерес американского министра Министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, сотрудничающей с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". "Сибуром" владеют лица, входящие в ближайшее окружение Владимира Путина - Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко, Кирилл Шамалов.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Русская доля в Facebook и Twitter Российский предприниматель Юрий Мильнер по данным авторов "Райских досье", вложил сотни миллионов долларов в компании Facebook Inc. и Twitter Inc. при поддержке Кремля. Приобретение им акций Twitter осуществлялось при финансовой поддержке российского банка с госучастием - ВТБ. Инвестиции в Facebook осуществлялись при участии дочерней компании "Газпром".

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Банкиры королевы инвестировали в офшорную зону Герцогство Ланкастера, управляющее активами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Этот фонд вкладывал деньги в компанию, контролирующую скандальную финансовую организацию BrightHouse, которая предоставляла микрозаймы клиентам почти под 100% годовых.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Nike - бег от налогов Всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike Inc. выстроил такую финансовую схему, которая с помощью офшоров на Бермудских островах и, позднее, в Нидерландах, позволила компании за пределами США уклониться от налоговых выплат в миллиарды евро.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Ох, яблочко... Американская корпорация Apple, занимающая первое место в мире по размерам рыночной капитализации, также была зарегистрирована в одной из стран "налогового рая", свидетельствуют результаты расследования.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Премьер Канады от комментариев отказался Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Швейцарская Glencore В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

"Райские досье" или "Файлы райских островов" Немецкие фигуранты досье Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом. Автор: Екатерина Венкина

