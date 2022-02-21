 OCCRP: Credit Suisse мог годами обслуживать преступников | Новости из Германии о Европе | DW | 21.02.2022

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Европа

OCCRP: Credit Suisse мог годами обслуживать преступников

Журналисты обнародовали расследование по материалам утечки данных швейцарского банка. Среди клиентов - люди, обвинявшиеся в различных преступлениях. Обнаружены и активы семьи президента Казахстана Токаева.

Штаб-квартира банка Credit Suisse в Цюрихе

Штаб-квартира банка Credit Suisse в Цюрихе

Швейцарский банк Credit Suisse, один из крупнейших в мире частных кредитных институтов, на протяжении многих лет принимал в качестве клиентов лиц, подозреваемых в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле. Они могли открывать или поддерживать счета, даже когда у Credit Suisse, предположительно, имелись основания усомниться в происхождении их денег. Об этом говорится в совместном расследовании, обнародованном в воскресенье, 20 февраля, и проведенном Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и рядом других СМИ из разных стран после изучения материалов крупной утечки данных о счетах более чем 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру. Банк отвергает обвинения журналистов.

Швейцарские СМИ не участвовали в расследовании

Оказавшиеся в руках журналистов документы содержат информацию о счетах клиентов второго по величине банка Швейцарии, среди которых оказались осужденный на Филиппинах торговец людьми, обвиняемый в убийстве выходец из Египта, подозреваемые в коррупции кардиналы, осужденный в 2008 году за взяточничество бывший менеджер концерна Siemens, чье миллионное состояние невозможно объяснить его зарплатой.

По закону банки обязаны проверять своих клиентов и сообщать в соответствующие инстанции о крупных состояниях неясного происхождения и подозреваемых уголовных преступлениях. Между тем, по мнению журналистов Süddeutsche Zeitung, имеющиеся данные предположительно свидетельствуют о халатности со стороны банка.

В Швейцарии действует один из самых строгих в мире законов о банковской тайне. Разглашение информации о счетах наказуемо, и журналистам, пошедшим на это, также грозит судебное преследование. Именно поэтому ни одно СМИ из Швейцарии не приняло участие в расследовании, пишет Süddeutsche Zeitung. Зато к нему подключилась специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова, британская правозащитница и общественный деятель Айрин Хан.

Материалы переданы в СМИ анонимно

Помимо Süddeutsche Zeitung, в проведении анализа утечки данных Credit Suisse участвовали немецкие телерадиокомпании NDR и WDR, французская газета Le Monde, американская New York Times. В России партнером проекта под названием "Секреты Credit Suisse" стало внесенное в реестр СМИ-"иноагентов" издание "Важные истории".

Первыми конфиденциальные материалы от анонимного источника больше года назад получили журналисты Süddeutsche Zeitung. Они поделились ими с OCCRP и более чем 40 СМИ из 39 стран. Сам источник объяснил свой шаг тем, что считает "аморальными" швейцарские законы о банковской секретности, поскольку благодаря им банки становятся пособниками в уклонении от уплаты налогов.

Квартиры в Женеве на имя сына Касым-Жомарта Токаева

Среди клиентов Credit Suisse обнаружены родственники нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В 1998 году в этом банке был открыт счет "для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве", отмечается в расследовании. Точная сумма средств, прошедших через счет, неизвестна. "Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005-м - 1,5 млн швейцарских франков", говорится далее.

К 2012 году счет был закрыт. Однако Токаевы зарегистрировали офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. По данным OCCRP, на имя сына Токаева были приобретены три квартиры в Женеве и окрестностях. Кроме того, Тимур Токаев и его мать владели несколькими дорогими квартирами в Москве. Общая стоимость жилой недвижимости в Москве и Женеве составляет минимум 7,7 млн долларов США, говорится в расследовании.

Примечательных россиян среди клиентов Credit Suisse, фигурирующих во всплывших материалах, не обнаружилось, отметили "Важные истории".

Credit Suisse отвергает обвинения

Публикация утечки может привести к ужесточению контроля над швейцарской банковской отраслью. Однако Credit Suisse решительно отверг обвинения. Отчеты основаны на данных, которые "неполны, неточны или вырваны из контекста, что приводит к "предвзятому толкованию делового поведения банка", говорится в заявлении швейцарского финансового конгломерата. Кроме того, 90 процентов счетов, ставших объектами внимания журналистов, к моменту изучения данных о них уже были закрыты, указал банк и объявил о проведении расследования по факту утечки данных.

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    Автор: Екатерина Венкина


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