The Killers извинилась за приглашение на сцену фаната из РФ

На концерте в Грузии группу The Killers освистали из-за того, что музыканты позвали на сцену барабанщика-россиянина, а также назвали всех людей "братьями и сестрами".

Американская рок-группа The Killers принесла извинения за приглашение на сцену во время концерта в Грузии фаната из России и призывы к братству и единству после выступления с ним, вызвавшие возмущение зрителей.

"Мы не хотели никого обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что сначала толпа была не против, чтобы к нам вышел один из зрителей. - говорится в заявлении The Killers в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter), выпущенном в среду, 16 августа, на следующий день после концерта. - Мы признаем, что комментарий, который предполагал, что все зрители и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", мог быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения".

Извинения также принесла администрация концертного зала Black Sea Arena, где проходило выступление. "Мы понимаем эмоции наших гостей. Действия артиста на сцене - это не позиция Black Sea Arena,- говорится в заявлении площадки. - Мы понимаем свою долю ответственности, приносим искренние извинения и разделяем реакцию артиста на инцидент. Россия - оккупант".

Скандал из-за россиянина

Концерт The Killers прошел 15 августа на стадионе Black Sea Arena рядом с Батуми. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, во время выступления фронтмен группы Брэндон Флауэрс по традиции решил позвать на сцену барабанщика из зрительного зала. Он выбрал зрителя с плакатом "If destiny is kind iʼll be your drummer tonight" ("Если судьба благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком").

Узнав, что фанат из России, Флауэрс сказал, что у него нет с этим проблем, и уточнил, не против ли зрители, если они сыграют вместе. В ответ часть толпы начала кричать и свистеть, требуя, чтобы россиянин покинул сцену. Несмотря на это, коллектив сыграл вместе с барабанщиком один из своих хитов - For Reasons Unknown.

После исполнения песни фанаты продолжили освистывать The Killers, а некоторые зрители начали уходить из зала. Тогда Флауэрс обратился к публике, призвал фанатов к единению и назвал их "братьями и сестрами". Его слова, по данным СМИ, были встречены еще большим возмущением.

Позднее стало известно, что руководство "Радио Тбилиси" решило убрать из эфира песни The Killers, а грузинская группа LOUDspeakers, выступавшая на "разогреве" у американского коллектива, заявила, что они "разочарованы и рассержены" и что музыкантам следовало бы знать, куда они едут.

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