Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?

Москва отменила запрет на прямые перелеты в Грузию и ввела безвизовый режим для ее граждан. Чем объясняют подобный шаг эксперты, и как на него отреагировали в Тбилиси - у DW.

Владимир Путин подписал два указа: об отмене виз для граждан Грузии (за исключением тех, кто едет работать) и восстановлении прямого авиасообщения со страной. Указы вступают в силу 15 мая 2023 года. Правящая партия "Грузинская Мечта" и МИД Грузии поддержали это решение. Однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала указ "провокацией", а грузинская оппозиция - "наградой" за сдержанную позицию грузинских властей по Украине.

Визовый режим для граждан Грузии действовал с 2000 года. После войны 2008 года, в ходе которой 20% территории Грузии были оккупированы РФ, Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения. Тогда же Грузия отменила безвизовый режим для граждан РФ. Однако в 2012 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернул безвизовый режим для россиян в одностороннем порядке, назвав свое решение "признаком силы". Запрет на прямые перелеты между странами ввела Москва в 2019 года после так называемой "ночи Гаврилова". Тогда "Грузинская Мечта" пригласила депутата Госдумы РФ от Коммунистической партии выступить в грузинском парламенте. В ответ на это в Грузии вспыхнули массовые антикремлевские протесты, а российский МИД назвал их "русофобской провокацией".

Почему Кремль решил пойти на сближение с Тбилиси?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя указы Владимира Путина, назвал их "гуманитарным" решением. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также объяснил подобный шаг озабоченностью судьбой российских граждан, а не признаком примирения между Москвой и Тбилиси. "Россия отменила визы для граждан Грузии и сняла запрет на авиаперелеты не для того, чтобы помириться или не помириться, или, тем более, сдать как-то позиции Абхазии или Южной Осетии. Это сделано, чтобы облегчить жизнь своих же людей", - заявил депутат.

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что помимо бытового аспекта для российских релокантов и туристов, это еще и стратегический шаг, обусловленный национальными интересами России. "На фоне неудач на фронте в Украине, нужно где-то продемонстрировать победу, особенно когда мы говорим о Грузии - постсоветской стране, которая уже была жертвой российской агрессии", - говорит политолог Гия Хухашвили.

В разговоре с DW политический аналитик и бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили объясняет, что в Кремле приняли решение публично зафиксировать свое доминирование над Грузией и послать этот сигнал ЕС. "Россия хочет опередить события, опередить Европу, помешать Грузии стать членом ЕС", - объясняет эксперт.

Как реагировали на указ Путина в Тбилиси?

Новость о возобновлении полетов не стала для многих в Грузии неожиданностью, Москва и Тбилиси обменивались дипломатическими реверансами еще до подписания указов российским президентом. Критики правительства считали возобновление полетов недопустимым на фоне войны в Украине и обвиняли власти в "коллаборационизме с Россией в авиационной сфере". Но у правящей партии другое мнение на этот счет. Власти страны объясняют прямое авиасообщение необходимостью для грузинских граждан, проживающих в России: "Вы все знаете, и это факт, что один миллион этнических грузин, наших соотечественников находится в России, у них здесь близкие, члены семьи и родственники, и, конечно, очень важно упростить им передвижение".

Наблюдатели сомневаются в корректности указанной цифры, заявляя, что она может быть сильно завышена, однако затрудняются ответить, сколько на самом деле грузин проживает в России. По данным переписи населения 2020 года, в РФ - 113 687 этнических грузин.

Несмотря на то, что Грузия и голосовала за международные санкции против России, от введения собственных санкций правительство воздержалось. Грузинская оппозиция обвиняет власти в пророссийском курсе, а также в ухудшении отношений с Киевом на фоне "антиукраинской и западной пропаганды". "Путин фактически объявил Грузию российской губернией. Путин поблагодарил "Русскую мечту", Бидзину Иванишвили за помощь", - написал в соцсетях лидер крупнейший оппозиционной партии "Национальное движение" Леван Хабеишвили.

Бидзину Иванишвили, миллиардера и бывшего премьер-министра, который формально заявил об уходе из политики, многие критики считают теневым лидером Грузии и проводником интересов Кремля в стране. "Чисто формально - это, конечно, одностороннее решение. Но и следствие той политики, которую проводит "Грузинская Мечта" в последние годы. Идет экономическая, миграционная, пропагандистская экспансия. Создаются максимально скептические настроения в отношении Запада, власти демонстрируют скрытую лояльность Кремлю. Поэтому Москва считает возможным выйти на новый уровень, ускорить и форсировать сближение", - заключает Хухашвили, бывший советник премьер-министра Иванишвили.

Возможные санкции и судьба Грузии в ЕС

В Минтрансе заявили, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать на отечественных самолетах из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. Но, как отмечают эксперты, запуск рейсов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Между тем Грузию о возможных санкциях предупредили США. "В случае восстановления прямых авиарейсов между Россией и Грузией, компании в аэропортах Грузии будут подвержены риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие экспортно-импортному контролю", - заявил глава пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель.

Согласно авиационному эксперту Ясе Зауташвили, авиакомпания Georgian Airways рискует попасть под санкции, если начнет полеты в Россию. По словам эксперта, большую часть самолетов грузинская компания арендовала, поэтому ей запрещены полеты в подсанкционную страну.

Помимо санкционных опасений, эксперты указывают на то, что сближение с Москвой может отдалить Грузию от Брюсселя и от долгожданного статуса кандидата в ЕС. Как полагает Закареишвили, при принятии решения Брюссель будет стоять перед дилеммой. "С одной стороны, есть опасения и риски, что Россия сможет получить еще один канал влияния через Грузию, если она в будущем станет членом ЕС. Но, с другой стороны, дав статус кандидата, Брюссель усилит продемократические силы в Грузии и позволит гражданскому обществу продолжить борьбу против пророссийских сил", - заключает эксперт.

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