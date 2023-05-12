  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Россияне, бегущие от объявленной мобилизации в Грузию. Сентябрь 2022 года
Россияне, бегущие от объявленной мобилизации в Грузию. Сентябрь 2022 года Фото: Daro Sulakauri/Getty Images
КонфликтыРоссия

Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?

Мария Катамадзе
1 ч. назад

Москва отменила запрет на прямые перелеты в Грузию и ввела безвизовый режим для ее граждан. Чем объясняют подобный шаг эксперты, и как на него отреагировали в Тбилиси - у DW.

https://p.dw.com/p/4RGx1

Владимир Путин подписал два указа: об отмене виз для граждан Грузии (за исключением тех, кто едет работать) и восстановлении прямого авиасообщения со страной. Указы вступают в силу 15 мая 2023 года. Правящая партия "Грузинская Мечта" и МИД Грузии поддержали это решение. Однако президент страны Саломе Зурабишвили назвала указ "провокацией", а грузинская оппозиция - "наградой" за сдержанную позицию грузинских властей по Украине.

Визовый режим для граждан Грузии действовал с 2000 года. После войны 2008 года, в ходе которой 20% территории Грузии были оккупированы РФ, Тбилиси и Москва разорвали дипломатические отношения. Тогда же Грузия отменила безвизовый режим для граждан РФ. Однако в 2012 году бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернул безвизовый режим для россиян в одностороннем порядке, назвав свое решение "признаком силы". Запрет на прямые перелеты между странами ввела Москва в 2019 года после так называемой "ночи Гаврилова". Тогда "Грузинская Мечта" пригласила депутата Госдумы РФ от Коммунистической партии выступить в грузинском парламенте. В ответ на это в Грузии вспыхнули массовые антикремлевские протесты, а российский МИД назвал их "русофобской провокацией".

Почему Кремль решил пойти на сближение с Тбилиси?

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя указы Владимира Путина, назвал их "гуманитарным" решением. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также объяснил подобный шаг озабоченностью судьбой российских граждан, а не признаком примирения между Москвой и Тбилиси. "Россия отменила визы для граждан Грузии и сняла запрет на авиаперелеты не для того, чтобы помириться или не помириться, или, тем более, сдать как-то позиции Абхазии или Южной Осетии. Это сделано, чтобы облегчить жизнь своих же людей", - заявил депутат.

Однако многие эксперты сходятся во мнении, что помимо бытового аспекта для российских релокантов и туристов, это еще и стратегический шаг, обусловленный национальными интересами России. "На фоне неудач на фронте в Украине, нужно где-то продемонстрировать победу, особенно когда мы говорим о Грузии - постсоветской стране, которая уже была жертвой российской агрессии", - говорит политолог Гия Хухашвили.

В разговоре с DW политический аналитик и бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили объясняет, что в Кремле приняли решение публично зафиксировать свое доминирование над Грузией и послать этот сигнал ЕС. "Россия хочет опередить события, опередить Европу, помешать Грузии стать членом ЕС", - объясняет эксперт.

Как реагировали на указ Путина в Тбилиси?

Новость о возобновлении полетов не стала для многих в Грузии неожиданностью, Москва и Тбилиси обменивались дипломатическими реверансами еще до подписания указов российским президентом. Критики правительства считали возобновление полетов недопустимым на фоне войны в Украине и обвиняли власти в "коллаборационизме с Россией в авиационной сфере". Но у правящей партии другое мнение на этот счет. Власти страны объясняют прямое авиасообщение необходимостью для грузинских граждан, проживающих в России: "Вы все знаете, и это факт, что один миллион этнических грузин, наших соотечественников находится в России, у них здесь близкие, члены семьи и родственники, и, конечно, очень важно упростить им передвижение".

Наблюдатели сомневаются в корректности указанной цифры, заявляя, что она может быть сильно завышена, однако затрудняются ответить, сколько на самом деле грузин проживает в России. По данным переписи населения 2020 года, в РФ - 113 687 этнических грузин.

Несмотря на то, что Грузия и голосовала за международные санкции против России, от введения собственных санкций правительство воздержалось. Грузинская оппозиция обвиняет власти в пророссийском курсе, а также в ухудшении отношений с Киевом на фоне "антиукраинской и западной пропаганды". "Путин фактически объявил Грузию российской губернией. Путин поблагодарил "Русскую мечту", Бидзину Иванишвили за помощь", - написал в соцсетях лидер крупнейший оппозиционной партии "Национальное движение" Леван Хабеишвили.

Бидзину Иванишвили, миллиардера и бывшего премьер-министра, который формально заявил об уходе из политики, многие критики считают теневым лидером Грузии и проводником интересов Кремля в стране. "Чисто формально - это, конечно, одностороннее решение. Но и следствие той политики, которую проводит "Грузинская Мечта" в последние годы. Идет экономическая, миграционная, пропагандистская экспансия. Создаются максимально скептические настроения в отношении Запада, власти демонстрируют скрытую лояльность Кремлю. Поэтому Москва считает возможным выйти на новый уровень, ускорить и форсировать сближение", - заключает Хухашвили, бывший советник премьер-министра Иванишвили.

Возможные санкции и судьба Грузии в ЕС

В Минтрансе заявили, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать на отечественных самолетах из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю. Но, как отмечают эксперты, запуск рейсов может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Между тем Грузию о возможных санкциях предупредили США. "В случае восстановления прямых авиарейсов между Россией и Грузией, компании в аэропортах Грузии будут подвержены риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие экспортно-импортному контролю", - заявил глава пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель.

Согласно авиационному эксперту Ясе Зауташвили, авиакомпания Georgian Airways рискует попасть под санкции, если начнет полеты в Россию. По словам эксперта, большую часть самолетов грузинская компания арендовала, поэтому ей запрещены полеты в подсанкционную страну.

Помимо санкционных опасений, эксперты указывают на то, что сближение с Москвой может отдалить Грузию от Брюсселя и от долгожданного статуса кандидата в ЕС. Как полагает Закареишвили, при принятии решения Брюссель будет стоять перед дилеммой. "С одной стороны, есть опасения и риски, что Россия сможет получить еще один канал влияния через Грузию, если она в будущем станет членом ЕС. Но, с другой стороны, дав статус кандидата, Брюссель усилит продемократические силы в Грузии и позволит гражданскому обществу продолжить борьбу против пророссийских сил", - заключает эксперт.

Смотрите также:

Путь из КНР в Европу - какую роль сыграет Грузия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Бывший премьер Грузии: правительство страны действует в российских интересах (24.03.2023)

Бывший премьер Грузии: правительство страны действует в российских интересах (24.03.2023)

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария дал интервью DW. Политик рассказал, что современное грузинское правительство Грузии действует в интересах России. Тем временем российское влияние в Грузии растет в самых разных сферах - от экономики до безопасности.
Политика24 марта 2023 г.02:13 мин.
external

Бегство из РФ: как живут и чем занимаются россияне в Грузии (24.03.2023)

Бегство из РФ: как живут и чем занимаются россияне в Грузии (24.03.2023)

Истории российских мигрантов в Грузии: Мария поддерживала оппозиционного политика Алексея Навального, а Илья бежал от призыва в армию. Оба работают в IT и смогли найти убежище в Грузии.
Общество24 марта 2023 г.03:33 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский танк в районе Бахмута в Донецкой области Украины

Минобороны РФ признало отступление к северу от Бахмута

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на переименование Калининграда в Польше. В центре картинки стоит человечек в сером костюме, символизирующий российского чиноника. Он держит в руках табличку с названием "Калининград". Вокруг него собрались человечек с польским флагом, котрый выкрикивает название "Крулевец", человечек с флагом Германии, выкрикивающий "Кенигсберг", и карикатурный Иммануил Кант, предлагающий название "Кантград".

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Польша переименовывает Калининград, или Что бы сказал Кант

Политика24 ч. назад
Россияне, бегущие от объявленной мобилизации в Грузию. Сентябрь 2022 года

Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?

Россия отменила визы и возобновила полеты. В Грузии не рады?

Конфликты1 ч. назад
Tvorchi из Украины

"Евровидение-2023" в Ливерпуле: таким будет финал

"Евровидение-2023" в Ливерпуле: таким будет финал

Культура4 ч. назад26 фото
Прилавки на стамбульских рынках по-прежнему полны, но кто может себе позволить покупку?

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Политика13 ч. назад
Дуэт Teyа & Salena из Австрии на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Второй полуфинал "Евровидения-2023": все дело в концепции

Музыка14 ч. назад
Акция Ани Демидовой в Трептов-парке

Акция с кровавой куклой в Берлине. Война - это смерть детей

Акция с кровавой куклой в Берлине. Война - это смерть детей

Культура20 ч. назад
На главную страницу