Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на прямые полеты в эту страну. Президент Грузии назвала такие действия "провокацией".

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, подписал указы об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии и о снятии запрета на воздушные перевозки из России в Грузию, действовавшего с 2019 года. Граждане Грузии, согласно этому указу, смогут въехать в Россию, просто показав паспорт, - если они собираются пробыть в стране менее 90 дней и не намерены учиться или работать.

Неназванный представитель Минтранса заявил агентству "Интерфакс", что российские авиакомпании готовы возобновить прямые рейсы в Грузию и уже начали работать в этом направлении. "Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно", - сообщил он, подчеркнув, что летать пассажиры будут на российских самолетах.

Эту информацию уже прокомментировала в своем Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" - написала она.

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