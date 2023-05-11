ЕС призвал Грузию не впускать "ненадежные самолеты" из РФ

Евросоюз призывает Грузию не допускать на ее территорию российские самолеты из-за их предполагаемой технической ненадежности, а также призывает присоединиться к санкциям ЕС в авиасфере.

Брюссель в четверг, 11 мая, призвал Тбилиси не впускать "ненадежные российские самолеты" на свою территорию. По словам официального представителя внешнеполитической службы Европейского Союза Питера Стано, в связи с санкциями Запада Россия не в состоянии ни обновить, ни модернизировать 95 процентов авиапарка, что необходимо для соблюдения международных стандартов безопасности.

Евросоюз призывает Грузию как страну, стремящуюся стать его членом, присоединиться к действующим санкциям в отношении РФ, в том числе и в сфере авиации, и следить за попытками их обойти. ЕС не разрешает полеты в Россию, из России или над Россией в рамках штрафных мер за ее вторжение в Украину.

Что касается отмены въездных виз в РФ, то только граждане Грузии вправе решать, пользоваться этим предложением или нет, отметил Стано.

Отмена виз и запрета на авиаперевозки

За день до этого президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии и о снятии запрета на воздушные перевозки из РФ в Грузию, действовавшего с 2019 года. Граждане Грузии, согласно этому указу, смогут въехать в Россию, просто показав паспорт, - если они собираются пробыть в стране менее 90 дней и не намерены учиться или работать.

Эту информацию прокомментировала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" - написала она.

Глава МИД Грузии приветствовал отмену визового режима

Иного мнения придерживается министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Решение российского руководства о возобновлении авиасообщения с Грузией и отмене визового режима для грузинских граждан является независимым решением северного соседа, заявил он. "Это суверенное решение российского руководства и любое государство самостоятельно решает, для граждан какой страны ввести визовый режим и для каких граждан снять его", - сказал Дарчиашвили. По его словам, более миллиона граждан и выходцев из Грузии проживают сегодня в РФ и поддерживают тесные связи со своей родиной.

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