Грузия: Оппозиция обсудила дело Саакашвили с главой МИД ФРГ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), находящаяся с визитом в Грузии, обсудила состояние находящегося в заключении экс-президента страны Михаила Саакашвили с представителями грузинских оппозиционных партий. Об этом генеральный секретарь партии "Единое национальное движение" Петре Цискаришвили сообщил в пятницу, 24 марта.

"Его жизни угрожает опасность, он может умереть, состояние его здоровья в критической ситуации. Мы объяснили это госпоже Бербок. У нее была исчерпывающая информация по этому вопросу", - цитирует "Интерфакс" Цискаришвили. На встрече, по его словам, обсуждался вопрос возможного подключения к лечению Саакашвили врачей из Польши.

Саакашвили в больнице

Михаил Саакашвили был задержан властями Грузии и взят под стражу в сентябре 2021 года, после своего тайного возвращения в страну, где против него возбуждено пять уголовных дел. Находясь в заключении, он несколько раз объявлял голодовку. С мая 2022 года экс-президент содержится под стражей в отдельной палате в частной клинике в пригороде Тбилиси, куда он был переведен из тюрьмы в связи с ухудшением здоровья.

В марте 2023 года журналистам британского телеканала Skу News удалось через адвоката задать Саакашвили несколько вопросов и получить на них письменные ответы. Комментируя состояние своего здоровья, политик указал, что его вес уменьшился почти в два раза: со 120 кг до 64 кг. "Если я буду весить менее 60 кг, врачи прогнозируют нарушение деятельности нескольких внутренних органов", - написал он. По словам Саакашвили, он все время проводит в постели.

Освободить экс-президента Грузии и позволить ему пройти лечение за границей от грузинских властей неоднократно требовали депутаты Европарламента, Совет ЕС и Еврокомиссия. В феврале 2023 года Тбилисский городской суд оставил экс-президента Грузии под стражей, не разрешив Михаилу Саакашвили пройти лечение за границей. Родственники политика намерены обратиться в ЕСПЧ.



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