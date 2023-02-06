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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили (фото из архива)Фото: Irakli Gedenidze/Reuters/AP/picture alliance
Правосудие и законГрузия

Суд не разрешил Михаилу Саакашвили лечение за границей

Александр Бураков
1 ч. назад

Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил экс-президента под стражей, не разрешив Михаилу Саакашвили пройти лечение за границей.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили останется под стражей. Такое решение Тбилисский городской суд принял на заседании в понедельник, 6 февраля, тем самым не разрешив политику пройти лечение за границей. Судья Георгий Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Дело Михаила Саакашвили об отсрочке по состоянию здоровья или освобождении от исполнения наказания длилось более двух месяцев. Вердикта ожидали на улице около полутысячи сторонников экс-президента. Возле суда была мобилизована полиция.

Преследование Михаила Саакашвили в Грузии

В Грузии против Михаила Саакашвили возбуждено пять уголовных дел. Он вернулся в эту страну в ночь на 29 сентября 2021 года. По данным следствия, Саакашвили тайно прибыл в грузинский порт Поти на пароме "Вильнюс", спрятавшись в грузовике. Экс-президент разместил в соцсети Facebook видео с призывом к гражданам голосовать на выборах 2 октября против правящей партии "Грузинская мечта". В своем следующем видео Саакашвили призвал граждан устраивать протесты, предрекая фальсификации. Полиция и спецслужбы смогли установить местонахождение политика лишь 1 октября. Он был задержан в Тбилиси в квартире водителя трейлера, на котором приехал, и взят под стражу.

В октябре 2021 года Михаил Саакашвили, находясь в тюрьме, объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил только после перевода в военный госпиталь в Гори для реабилитации. Однако по возвращении в тюрьму 21 февраля политик снова объявил голодовку, которая длилась еще 20 дней. В мае 2022 года в связи с ухудшением здоровья он был переведен из тюрьмы в частную клинику в пригороде Тбилиси, где содержится в отдельной палате под стражей. В Тбилиси состоялись несколько акций протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили.

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