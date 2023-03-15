Сын о Михаиле Саакашвили: "Его жизнь в опасности"

О состоянии экс-президента Грузии, обвинениях в его адрес, а также о том, почему скандал вокруг него не мешает, а наоборот помогает Грузии на пути в Европу, DW поговорила с сыном политика - Эдуардом Саакашвили.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, против которого в стране заведено пять уголовных дел, продолжает находиться под стражей и проходить лечение в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. В последние дни в СМИ говорится о крайне тяжелом состоянии здоровья политика. На полях сессии Европарламента в Страсбурге DW удалось поговорить с Эдуардом Саакашвили - сыном политика и расспросить его о состоянии здоровья отца.

DW: Ваш отец, Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, находится под стражей с октября 2021 года. Когда вы видели его в последний раз и как он себя сейчас чувствует?

Эдуард Саакашвили: Последний раз я видел его осенью. Потом этой зимой я долго был в Грузии и несколько раз безуспешно пытался попасть к нему. Так что я вижу то, что видят все остальные. Сейчас много публичной информации о его состоянии, потому что он выступал в суде по видеосвязи, а недавно даже больница, где он сейчас находится под стражей, провела собственную пресс-конференцию, на которой заявила, что Саакашвили очень болен и его здоровье ухудшается. Так что это официальная версия. И это очень тревожно. Мы говорим о возможном отказе внутренних органов. Его вес уменьшился почти вдвое. У него неврологические проблемы, не исключено повреждение мозга, изменения в поведении. То есть в последний раз, когда я его видел, он был уже совсем плох. А теперь я знаю от своих близких, что все стало намного хуже.

- Были также сообщения, что он мог быть отравлен. Что вы знаете об этом?

Эдуард Саакашвили Фото: DW

- Получить информацию об этом довольно трудно. У нас лишь есть токсикологический отчет, и сейчас мы пытаемся больше об этом узнать. Отравление очень трудно отследить, мы ведь говорим о длинном периоде его содержания под стражей. Что именно произошло? Я не знаю. Для меня главное, что этот человек очень болен и его жизнь в опасности (…)

- А что вы можете рассказать нам об обвинениях против вашего отца? Почему он до сих пор в тюрьме?

- Обвинения были выдвинуты примерно через год после того, как он покинул свой пост (президента Грузии. - Ред.). Целью обвинений был вполне очевидный политический мотив - добиться, чтобы он не смог вернуться в Грузию. Никогда не было опасности, что он будет экстрадирован. Так что это не то, к чему я отношусь особенно серьезно… И не думаю, что кто-то, кто знает ситуацию в Грузии, на чьей бы стороне он ни был, рассматривает тюремное заключение моего отца как-то иначе, чем политическое решение. Его освобождение или дальнейшее пребывание в заключении тоже будет политическим решением.

- Некоторые грузинские политики говорят, что международное внимание к положению вашего отца вредит репутации Грузии - и что это даже может помешать сближению Грузии с ЕС. Что вы об этом думаете?

- Я думаю, что репутационные потери очевидны. Но моей целью не является помешать европейском курсу Грузии - как раз наоборот. Конечно, пока мой отец находится в нынешнем положении, я буду говорить об этом. А уж европейские политики могут интерпретировать эту информацию как сочтут нужным. И моя цель - создать условия, при которых грузинское правительство примет правильное решение, которое в данном случае кажется мне довольно очевидным с моральной и политической точек зрения…

- Достаточно ли ЕС делает для спасения Михаила Саакашвили? Что еще Евросоюз должен сделать, по вашему мнению?

- Европейский парламент на данный момент принял несколько резолюций, прямо призывающих к его освобождению. 27 стран-членов ЕС направили официальное обращение к правительству Грузии с просьбой освободить моего отца для прохождения лечения. Президент Макрон недавно говорил об этом на пресс-конференции (...) Это невероятно важно, что в Европе существует такой постоянный уровень осведомленности и внимания, потому что я думаю, что это стимулирует правительство Грузии принять правильное решение.

- Надеетесь ли вы на то, что поддержка Евросоюза и отдельных европейских лидеров может привести к потенциальному освобождению Михаила Саакашвили?

- В конечном итоге, освободят они его или нет, зависит от грузинского правительства. У них есть свои политические расчеты, своя повестка дня, свои внутренние и международные политические соображения. И они очень сложны, нравится мне это или нет.

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