Почему российским релокантам сложно вновь попасть в Грузию

Десятки россиян, перебравшихся в Грузию, выехав из этой страны, не могут опять въехать в нее. И это не только оппозиционеры или журналисты. В чем тут дело, разбиралась DW.

За минувший год несколько десятков россиян не впустили в Грузию без объяснения причин. В основном это журналисты, гражданские активисты и оппозиционеры, но есть и люди, далекие от общественно-политической деятельности. Грузинские власти никак не комментируют происходящее, а многие российские релоканты предпочитают от греха подальше вообще не выезжать из Грузии без крайней необходимости, чтобы не иметь проблем при последующем возвращении в страну.

Между тем Москва и Тбилиси с 19 мая возобновили прямое авиасообщение, что вызвало протест части грузинской оппозиции. О возможных причинах проблем релокантов с повторным въездом в Грузию и о том, как будет теперь развиваться ситуация, - DW.

Черный список от спецслужб РФ для грузинских пограничников?

Среди тех, кого коснулась или же может коснуться проблема с повторным въездом в Грузию, существуют две основные версии, почему некоторых российских релокантов разворачивают на границе при попытке повторного въезда. Первая - грузинские пограничники сотрудничают со спецслужбами России и руководствуются полученным от них черным списком тех россиян, кого, как считаю в РФ, не следует впускать в Грузию.

Паата Закареишвили Фото: Privat

Эта версия многим кажется совершенно конспирологической, учитывая, что у Москвы и Тбилиси нет дипотношений с 2008 года. Ее сторонники, в свою очередь, указывают на сохраняющуюся экономическую зависимость Грузии от РФ и связанное с этим ее заигрывание с Кремлем. Грузинский конфликтолог, экс-министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили - один из тех, кто верит, что черный список от спецслужб России есть.

"Я почти уверен в существовании некого списка, который был передан грузинской стороне сразу после начала войны (в Украине. - Ред.). Список людей, чье пребывание и деятельностью на территории Грузии может навредить улучшающимся российско-грузинским отношениям", - поясняет бывший министр.

"Отобрали телефон и приставили охрану"

Согласно второй версии, грузинские власти сами не хотят видеть на своей территории потенциально проблемных мигрантов из России. Такой точки зрения придерживается Светлана (имя изменено) - занимающаяся гендерной проблематикой правозащитница, переехавшая в Тбилиси еще летом 2021 года, когда над организацией, в которой она работала, в России нависла угроза преследования со стороны властей.

С тех пор Светлана регулярно выезжала из Грузии и возвращалась обратно, проблемы начались только летом 2022 года, когда ее начали подвергать долгим проверкам в аэропорту Тбилиси. Очередная такая проверка, в марте 2023 года, закончилась отказом во въезде.

"Я возвращалась из Еревана, и у меня с собой было письмо-приглашение от грузинской правозащитной организации, написанное специально для подстраховки. Но это не помогло. В аэропорту у меня забрали паспорт, заставили прождать часа три, после чего пограничник сказал, что они "решили меня не впускать". Потом меня отвели в какое-то помещение с двухъярусной кроватью, душем и туалетом", - вспоминает Светлана.

В том помещении она провела ночь. По словам девушки, спать пришлось на голом матрасе, поскольку постельного белья не выдали: "Зато отобрали мобильный телефон, да еще и охрану приставили. Ощущение было такое, будто меня на одну ночь посадили в тюрьму". Утром Светлану посадили на самолет, на котором она вернулась в Армению, где и находится до сих пор, раздумывая над тем, что же ей делать дальше.

"Вряд ли это заказ от ФСБ. Какой толк российским спецслужбам от того, что, к примеру, я буду сидеть не в Грузии, а в Армении или где-то еще? Скорее, это грузинские власти не хотят, чтобы российские диссиденты мутили что-то у них, ставя под угрозу стабильность и безопасность страны. В принципе, их можно понять. Но даже если они делают это ради национальной безопасности, то все равно, в конечном счете, играют на руку России", - полагает правозащитница.

Спектакль на границе

В целом процедура пересечения грузинской границы для россиян за последнее время сильно усложнилась. Официально граждане почти всех стран мира могут свободно въезжать в Грузию и находиться на ее территории без визы в течение года. Это одна из причин того, почему после начала вторжения РФ в Украину так много российских граждан выехали именно в Грузию.

Но теперь их на границе все чаще стали расспрашивать о целях визита, наличии достаточных средств для проживания в стране, а также обратного билета, брони отеля и так далее. Что похоже на спектакль - ведь штампы в паспорте обычно однозначно указывают на то, что гражданин РФ, въезжающий в Грузию, находится там уже давно и выезжал из нее всего на несколько дней. И это прекрасно понимают грузинские пограничники.

Петербуржца Егора не впустили в Грузию, когда он возвращался в Тбилиси из Стамбула Фото: Health Ministry of Georgia/Xinhua/picture alliance

Петербуржец Егор и его девушка переехали в Тбилиси в марте 2022 года, после того как ее задержали на антивоенном митинге. Через год Егор слетал в Стамбул, а обратно в Грузию его не впустили, сославшись на то, что у него недостаточно денег на счету в банке, отсутствуют бронь отеля и туристическая страховка. Егор, по его словам, вернулся в Турцию, а через две недели предпринял вторую попытку попасть в Грузию - на сей раз через сухопутную границу. И его пропустили, ничего не спросив и не проверив никаких документов за исключением паспорта.

"Не знаю, что пошло не так в первый раз. Активизмом я занимался давно и непублично, так что вряд ли мог угодить в какой-то список, если даже таковой существует. Мне даже показалось, что (у пограничников. - Ред.) есть какая-то квота - сколько человек не впускать. Вместе со мной не пропустили еще нескольких азербайджанцев с российским гражданством, двух иорданцев и турка. Так или иначе, но теперь я опасаюсь выезжать из Грузии", - признался Егор.

Президент Грузии за введение визового режима для россиян

А по мнению Пааты Закареишвили, возможное улучшение отношений между Грузией и Россией если и изменит что-то в данном случае, то лишь в худшую сторону: "Проблема сохранится и ужесточится. Недовольных войной (в Украине. - Ред.) и своими властями в России становится все больше, а значит, список будет расти. И грузинским пограничникам все чаще придется оказываться в глупом положении".

Саломе Зурабишвили Фото: picture-alliance/dpa/I. Gedenidze

Между тем восстановление прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси вызвало протест части грузинской оппозиции. Теперь уже не только ее представители, но и президент страны Саломе Зурабишвили требует ввести для россиян визовый режим с правом нахождения в Грузии не более трех месяцев.

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