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Самолет авиакомпании Georgian AirwaysФото: Markus Mainka/picture alliance
ПолитикаГрузия

Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон грата

Евгений Жуков
43 мин. назад

Georgian Airways отказывается обслуживать президента Грузии Саломе Зурабишвили, объявившую бойкот авиаперевозчику из-за возобновления полетов в Москву. От главы государства требуют извинений перед грузинским народом.

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила президента страны Саломе Зурабишвили персоной нон грата в ответ на то, что она призвала бойкотировать перевозчика, возобновившему авиасообщение с Москвой. Основатель компании Тамаз Гаиашвили заявил в воскресенье, 21 мая, что Зурабишвили не будут пускать на борт самолетов Georgian Airways.

"Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании, мы объявляем ее персоной нон грата и, пока она не принесет извинения грузинскому народу, не пустим ее на борт", - приводят заявление Гаиашвили местные СМИ.

Накануне, после того как Georgian Airways выполнила первый после возобновления авиасообщения с Россией рейс из Тбилиси в Москву, Саломе Зурабишвили пообещала "воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию". Она призвала сограждан присоединиться к бойкоту.

Критика прямого авиасообщения Грузии с Россией

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией", заявив, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.

19 мая в аэропорту Тбилиси прошли протесты из-за прилета первого за четыре года рейса из Москвы, который выполнила российская авиакомпания "Азимут". Евросоюз подверг критике решение Грузии возобновить полеты в Россию.

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