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Противники возобновления авиасообщения с РФ в Тбилиси
Акция в Тбилиси против возобновления авиасообщения с РФФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Акция против авиасообщения с РФ прошла у парламента Грузии

Дмитрий Андреев
36 мин. назад

Сотни человек требовали немедленного запрета прямых авиарейсов из России. По их мнению, возобновление авиасообщения подвергает Грузию риску.

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Выступающие против возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией вышли к зданию парламента в Тбилиси вечером в пятницу, 19 мая. Собравшиеся потребовали немедленного запрета прямых авиарейсов из России. По подсчетам очевидцев, на акцию вышло около тысячи человек.

По мнению демонстрантов, возобновление полетов между Россией и Грузией подвергает страну серьезному риску, поскольку страна может остаться без статуса кандидата в члены ЕС. Некоторые из них также высказывали журналистам опасения, что Грузия может попасть под санкции Запада. Спустя несколько часов участники акции стали расходиться.

Первый за четыре года рейс потребовал присутствия полиции

19 мая в аэропорту Тбилиси совершил посадку самолет авиакомпании "Азимут", выполнивший первый с 2019 года прямой рейс из Москвы. Перед посадкой лайнера полиция оцепила тбилисский аэропорт имени Шоты Руставели и закрыла зал ожидания.

Сторонники грузинской оппозиции, выступающие против возобновления авиасообщения с Россией, устроили в аэропорту митинг протеста. Его участники держали в руках плакаты с надписями на русском и английском языках - "You are not welcome" ("Вам здесь не рады"), "Русский самолет, иди на х...", "Нет авиарейсам оккупанта в Грузию". После приземления самолета протестующие попытались прорвать полицейский кордон, однако служащие полиции пресекли эти попытки.

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