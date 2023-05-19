Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Россия и Грузия возобновили прямое авиасообщение. Первый российский самолет приземлился в аэропорту Тбилиси. Как его встречали и что необходимо об этом знать - у DW.

В аэропорту Тбилиси 19 мая 2023 года совершил посадку самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Москвы. Это первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года. В тбилисском аэропорту этот рейс встречали участники акции протеста с европейскими и украинскими флагами и звучал гимн ЕС. Открытие авиасообщения между Россией и Грузией вызвало не только политическую бурю в грузинском обществе, но подняло вопрос о безопасности полетов между странами. В Брюсселе высказали опасения за европейское будущее Грузии. А в Вашингтоне заговорили о возможных санкциях. DW - обо всем, что нужно знать о возобновлении авиарейсов из России в Грузию.

Какие авиакомпании будут летать в Грузию?

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который отменил запрет на прямые перелеты в Грузию и ввел безвизовый режим с Грузией. Тбилиси поддержал инициативу и разрешил авиакомпании Georgian Airways полеты в Москву. В России право летать в Грузию получили компании "Азимут" и Red Wings.

"Азимут" - один из первых российских перевозчиков, получивший разрешение на полеты в Грузию. Как заверили в министерстве экономики Грузии, авиакомпании под международными санкциями допускать в страну не будут. Хотя "Азимут" и попадает под этот критерий, совсем неподсанкционной компанию назвать нельзя. Украина в 2021 году успела ввести против нее санкции из-за полетов в аннексированный РФ Крым.

А в Грузии пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на сайте компании "Азимут" непризнанные Абхазия и Южная Осетия указаны, как отдельные государства. После обращения общественных активистов к грузинскому правительству компания через несколько часов удалила их из списка стран.

В пятницу, 19 мая, управление гражданской авиации Грузии выдало еще одно разрешение - в этот раз для компании Red Wings, собственником которой является "Ростех". Хотя в ведомстве заявили, что компания не числится в черном списке ЕС, она, тем не менее, находится под санкциями США. Минторг страны включил Red Wings в санкционный список из-за эксплуатации самолетов Airbus.

В 2022 году в результате западных санкций в отношении России, введенных в ответ на вторжение РФ в Украину, российские авиакомпании лишились возможности осуществлять полеты в Европу и США, а также лишились иностранных автозапчастейи технического обслуживания иностранных самолетов.

Безопасны ли полеты в Грузию?

Помимо политической полемики, у наблюдателей и будущих пассажиров появились вопросы по поводу безопасности полетов в Грузию. Рейсы будут выполняться на российских Sukhoi Superjet 100, которые на 70% состоят из западных комплектующих.

Как объясняет грузинский авиационный эксперт и основатель компании Fly Georgia Гиорги Кодуа, сложности могут возникнуть из-за недостатка опыта работы грузинских специалистов с российскими суперджетами: "Грузинские специалисты в основном работали на Boeing и Airbus. Нужен либо срочный тренинг местных специалистов, либо приглашать их персонал. Авиация - не та сфера, где можно просто довериться словам российской стороны, проверенное должно быть еще раз перепроверено".

"Выдавая разрешение на полеты, грузинское агентство по гражданской авиации, тем самым дает гарантию пассажирам, что та или иная авиакомпания является безопасной. Мы не знаем точно, отвечает ли российская авиатехника современным международным стандартам. В России безопасность регулируется MАК, а в Грузии Международной организацией гражданской авиации (ICAO). Поэтому мы не можем знать точно, в каком сейчас состоянии российские самолеты", - пояснил авиационный эксперт Ясе Зауташвили.

Также эксперт считает, что из-за полетов российских авиакомпаний в Грузию, репутация грузинской авиации может пошатнуться. "Не исключено, что из-за допуска российских самолетов, агентство по гражданской авиации сначала получит красный флажок, предупреждение, а затем и вовсе рискует попасть в черный список. После этого может дойти до запрета на полеты в ЕС", - предположил эксперт.

Возможные санкции и евроинтеграция Грузии

"В случае восстановления прямых авиарейсов между Россией и Грузией, компании в аэропортах Грузии будут подвержены риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие экспортно-импортному контролю", - заявил глава пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель.

Согласно Зауташвили, авиакомпания Georgian Airways рискует попасть под санкции, так как большую часть самолетов грузинская компания арендовала, поэтому ей запрещены полеты в подсанкционную страну.

В Брюсселе новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией восприняли с сожалением. Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил . "Из-за незаконной войны России против Украины страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России, полеты в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Смотрите также: