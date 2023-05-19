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Аэропорт в ТбилисиФото: Nicolo V. Malvestuto/Sopa/Zuma/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Тбилиси первый за 4 года лайнер из РФ встретили протестами

Сергей Куприков
1 ч. назад

Самолет авиакомпании "Азимут" осуществил первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года. В аэропорту Тбилиси его встретили протестующие.

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В аэропорту Тбилиси в пятницу, 19 мая, совершил посадку самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Москвы. Это первый прямой рейс из России в Грузию с 2019 года.

Перед посадкой лайнера полиция оцепила тбилисский аэропорт имени Шоты Руставели и закрыла зал ожидания.

Утром на проспекте Руставели в центре Тбилиси собрались сторонники грузинской оппозиции, протестующие против возобновления авиасообщения с Россией и автоколонной двинулись в сторону аэропорта. К машинам они прикрепили флаги Евросоюза, Грузии и Украины.

В аэропорту они устроили митинг протеста. Его участники держали в руках плакаты с надписями на русском и английском языках - "You are not welcome" ("Вам здесь не рады"), "Русский самолет, иди на х...", "Нет авиарейсам оккупанта в Грузию".

После приземления самолета из Москвы протестующие попытались прорвать полицейский кордон, однако служащие полиции пресекли эти попытки.

Президент Грузии: Решения Путина - очередная провокация

Прямые рейсы из России в Грузию были запрещены Москвой с 2019 года. 10 мая 2023 года Владимир Путин отменил этот запрет. В этот же день был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решения Путина "очередной российской провокацией". Она заявила, что возобновление прямых рейсов и отмена виз "неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию". "Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия выполнила в Тбилиси нежелательный рейс", - написала Зурабишвили в Twitter.

Между тем члены правительства Грузии приветствовали отмену Россией визового режима и возобновление прямого авиационного сообщения. 

Помимо "Азимута", прямые рейсы между Россией и Грузией собираются выполнять авиакомпании Georgian Airways и Red Wings.

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