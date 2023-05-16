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Фото: Getty Images/AFP/V. Shlamov
ПолитикаГрузия

ЕС раскритиковал решение Грузии возобновить полеты в РФ

Лиза Ламбрехт
14 мин. назад

Грузия выдала разрешение на полеты в Москву еще одной авиакомпании - Georgian Airways. В ЕС осудили это решение.

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Европейский Союз сожалеет о решении властей Грузии возобновить авиационное сообщение с Россией, заявил на брифинге в Брюсселе во вторник, 16 мая, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. "Из-за незаконной войны России против Украины страны ЕС и ряд других государств ввели санкции против российского авиационного сектора. Мы и наши партнеры не разрешаем полеты из России, полеты в Россию и над Россией. Последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии", - добавил Стано.

Несколькими часами ранее стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways с 20 мая начнет совершать прямые рейсы из Тбилиси в Москву. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии. Накануне регулятор выдал соответствующее разрешение российской авиакомпании "Азимут".

Критика прямого авиасообщения Грузии с РФ

Президент РФ Владимир Путин 10 мая подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая и о снятии запрета на воздушные перевозки из РФ в Грузию, введенного Россией с 2019 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену запрета провокацией и попыткой Кремля расширить свое влияние в стране. Возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию, подчеркнула Зурабишвили.

В свою очередь ЕС призывал Грузию не впускать технически "ненадежные самолеты" из РФ и присоединиться к европейским санкциям против Москвы в сфере авиасообщения.

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