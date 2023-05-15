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Фото: picture-alliance/A. Therin-Weise
ПолитикаРоссия

Грузия разрешила полеты авиакомпании из России

Анастасия Аринушкина
1 ч. назад

Первой российской авиакомпанией, которая сможет обслуживать полеты в Грузию, станет "Азимут". Прямые авиарейсы могут осуществляться с 17 мая.

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Грузия возобновляет прямые авиарейсы с Россией. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.

Как подчеркнули в ведомстве, полеты между Грузией и РФ будут выполняться только авиакомпаниями и самолетами, не попавшими под санкции. Глава агентства Гиви Давиташвили отметил, что на прямые рейсы подали заявки пять авиакомпаний, среди них проверку уже прошла компания "Азимут", которая сможет обслуживать полеты с 17 мая.

Критика прямого авиасообщения Грузии с РФ

10 мая президент РФ Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая и о снятии запрета на воздушные перевозки из РФ в Грузию, действовавшего с 2019 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике этот указ, подчеркнув, что возобновление прямого авиасообщения неприемлемо, пока РФ ведет войну в Украине и оккупирует грузинскую территорию.

В свою очередь, ЕС призывал Грузию не впускать технически "ненадежные самолеты" из РФ и присоединиться к европейским санкциям против Москвы в сфере авиасообщения. 

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