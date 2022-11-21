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КонфликтыРоссия

Самолеты на запчасти. Как долго смогут летать лайнеры в РФ

Киллиан Байер | Наталья Позднякова
15 мин. назад

Война РФ против Украины напрямую повлияла на российскую гражданскую авиацию. Эксперты говорят, что она медленно умирает. Какие причины они называют?

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Вопреки прогнозам многих экспертов, после введения санкций в отношении РФ из-за войны против Украины российская гражданская авиация пока не прекратила свое существование. После вторжения России в соседнюю страну западные страны закрыли свое небо для российских самолетов. Многочисленные авиакомпании прекратили сотрудничество с российскими партнерами, а авиастроители Airbus и Boeing перестали поставлять в Россию запчасти для авиалайнеров.

Многие считали, что российская гражданская авиация в такой ситуации не продержится и двух недель. Но полгода спустя все выглядит не так. Для большинства российских пассажиров, во всяком случае внутри страны, ничего не изменилось. Как это возможно?

"Все зависит от комбинации различных причин", - говорит американский авиационный эксперт Ричард Абулафиа из консалтинговой фирмы AeorDynamic Advisory. "Санкции, которые можно обойти, имеющийся запас комплектующих, креативное решение проблем и разбор на запчасти существующего авиапарка", - поясняет эксперт.  

Что спасло гражданскую авиацию 

Российские авиакомпании до войны имели более 800 самолетов, большинство из которых были произведены на Западе. В общей сложности в 2019 году, до пандемии коронавируса, более 120 млн пассажиров воспользовались услугами российских авиалиний, такие данные предоставляет "Аэрофлот". Более половины из них пользовались международными рейсами. С момента начала полномасштабной войны РФ против Украины эти интернациональные маршруты из-за санкций почти полностью отменены.

По мнению Абулафия, сокращение количества международных маршрутов почти на 50 процентов стало одновременно благом для российской авиации. Поскольку пониженный спрос на полеты позволяет разбирать на запчасти самолеты, которые вынужденно остаются на земле: "Приоритет России - сохранить внутренние рейсы. И если больше не нужно заботиться о том, как обслуживать международные маршруты, то можно высвободившиеся ресурсы и запасные части использовать для нужд авиации внутри страны".

С этим согласна и российский эксперт по гражданской авиации Анастасия Дагаева: "На фоне того, что количество рейсов сокращается, все больше самолетов остаются на земле и нет возможности получить критически важные комплектующие, разбор самолетов на запчасти, конечно, является выходом из ситуации".

Российская гражданская авиация использует почти исключительно современные пассажирские  Boeing и Airbus. Эти самолеты по большей части были в лизинге и принадлежат иностранным инвесторам. Это стало возможным благодаря договору от 2001 года, подписанному в Кейптауне, объясняет эксперт. "Договор позволяет инвесторам исходить из того, что все государства-участники имеют низкий кредитный риск. Это привело к тому что, такая развивающаяся страна, как Россия в нулевые годы смогла обновить свой устаревший авиапарк советского времени". С современными западными авиалайнерами в России были введены и новые стандарты безопасности, и западные интервалы обслуживания, говорит эксперт, что "привело к массивному повышению безопасности и эффективности авиаперевозок".

"Мы украли эти самолеты"  

После вторжения России в Украину многие иностранные инвесторы потребовали от России вернуть лизинговые самолеты - около 500 машин стоимостью более 10 млрд долларов. Но в марте президент Путин подписал закон, согласно которому стала возможна перерегистрация этих авиалайнеров в России. "В конечном итоге мы украли эти самолеты, - говорит российский эксперт Вадим Лукашевич, подчеркивая с некоторой долей иронии, что "сейчас наша задача украсть комплектующие. Сегодня это вопрос выживания гражданской авиации".

Большой надеждой для российской гражданской авиации был также Иран. Страна, находящаяся в международной изоляции, живущая под санкциями десятки лет, разработала разные методы их обходить. Но надежды на Иран не оправдались

"Иран использовал самолеты 70-х и 80-х годов. Эти машины не так зависят от софта или полупроводников, - говорит эксперт Ричард Абулафиа. - А Россия использует современные самолеты, которые очень нуждаются именно в этих технологиях. Санкции представляют собой огромную проблему для российской авиации. У России нет собственных значительных мощностей для производства гражданских самолетов".

Из-за войны в Украине доступа к рынку запчастей для самолетов у России практически нет. Что, по словам американского эксперта, в скором времени приведет к тому, что у России не останется комплектующих. "Выискивать некоторые детали тут и там, разбирать на запчасти действующие машины - этого может хватить максимум на год, а что будет потом никто не знает", - говорит Абулафиа. Кроме того, поскольку Россия нарушила кейптаунский договор, лизинговые компании в будущем не захотят рисковать и она может остаться вообще без новых самолетов. 

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