 Топ-менеджер ″Аэрофлота″ арестован по делу о мошенничестве | Новости из Германии о России | DW | 15.06.2022

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Россия

Топ-менеджер "Аэрофлота" арестован по делу о мошенничестве

Михаил Минаев отвечал за покупку и лизинг самолетов. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Самолет Аэрофлота

Хорошевский суд Москвы арестовал Михаила Минаева - директора департамента планирования и развития парка воздушных судов крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот". Как сообщила пресс-служба суда в среду, 15 июня, Минаеву предъявлено обвинение по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

По сообщениям российских СМИ, через департамент Минаева осуществлялись покупка и лизинг самолетов. Дело топ-менеджера может быть связано с заключенным с американской компанией Bain в 2019 году договором на сумму 200 млн рублей, касавшимся разработки маркетинговой стратегии "Аэрофлота". Следствие считает, что этот договор был невыгоден российскому авиаперевозчику.

Уже не первый арест в "Аэрофлоте"

В мае Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Он также был обвинен в крупном мошенничестве. Основанием для возбуждения дела - как заявил Панов, политически мотивированного - также послужил контракт с компанией Bain.

После российского вторжения в Украину Андрей Панов уволился из "Аэрофлота" и покинул Россию. В мае британская газета Financial Times опубликовала его материал, в котором резко осуждалось нападение РФ на соседнюю страну. Панов назвал эту войну разрушительной для российской экономики и вредящей репутации России. Он призвал топ-менеджеров российских компаний саботировать выполнение государственных контрактов, чтобы не стать соучастниками военных преступлений.

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    Автор: Виталий Кропман


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