Air Serbia: из России в ЕС через Белград. А как же санкции?

Вопреки острой критике представителей Евросоюза и Украины Сербия не закрыла свое небо для российских самолетов, а Air Serbia продолжает летать в Россию.

Сербская национальная авиакомпания Air Serbia остается единственным (если не считать постсоветские страны) европейским авиаперевозчиком, который и после российского вторжения в Украину продолжает летать в Россию. Представители стран ЕС и Украины критикуют и уже не раз призывали Белград закрыть сербское небо для российских самолетов и отменить рейсы в Россию.

В Сербию, правда, может попасть не каждый российский самолет. Можно напомнить о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров не смог в июне прилететь в Белград из-за отказа Черногории, Болгарии и Северной Македонии предоставить ему коридор. Но прерывать собственное авиасообщение с Россией Белград пока не собирается.

В списке лучших авиакомпаний

Дела у Air Serbia идут неплохо: за 10 месяцев авиакомпания перевезла, по собственным данным, более 2 млн пассажиров. В сентябре Air Serbia осуществила 3,4 тысячи полетов, из Белграда перевезено 300 тысяч пассажиров, что на 69,8% больше, чем в тот же месяц 2021 года. Это лучший результат с 2013 года, когда компания начала работала под новым брендом. Сербскому правительству принадлежит 51% Air Serbia, а 49% - авиакомпании ОАЭ Etihad Airways.

Аэропорт в Белграде Фото: picture-alliance/Arco Images/G. Thielmann

В ежегодном рейтинге авиакомпаний (World Airline Awards), который уже более 20 лет составляет британский портал Skytrax, Air Serbia заняла третье место в списке 10 лучших региональных авиакомпаний Европы.

После начала войны российским перевозчикам было запрещено летать в страны ЕС, Великобританию, США и Канаду. С тех пор добраться из России в Европу (или наоборот) можно только с пересадкой. И Сербия - одна из немногих стран авиатранзита. К тому же в Сербии для российских туристов сохраняется безвизовый режим, а дальше в Европу можно путешествовать уже по суше.

Ворота или лазейка?

В марте Air Serbia удвоила количество рейсов между Москвой и Белградом, предложив в общей сложности 15 перелетов в неделю вместо семи, чтобы удовлетворить спрос россиян на поездки в Европу. По данным портала ForwardKeys, в первую неделю марта количество доступных мест на рейсах из России увеличилось на 50% по сравнению с последней неделей февраля.

Сербия стала главным пересадочным пунктом для полетов на Кипр, во Францию, Швейцарию и Италию. По словам аналитика Оливье Понти из ForwardKeys, "самое примечательное - это скорость, с которой Сербия стала воротами для путешествий между Россией и Европой". Газета Guardian, впрочем, в данном случае предпочла выражение "лазейка", позволяющая ездить в Европу в обход общеевропейского запрета на полеты из России.

Заработок на крови?

На фоне эскалации боевых действий в Украине Сербию стали обвинять в "наживе" из-за увеличения числа авиарейсов. "Зарабатывать на украинской крови недостойно страны-кандидата в ЕС", - написала в своем Twitter замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. А депутат Европарламента Урмас Паэт даже предложил запретить сербской авиакомпании летать в воздушном пространстве ЕС.

Александар Вучич на приеме у Владимира Путина в марте 2017 года Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik/M. Klimentyev

Нажим подействовал: Air Serbia снова сократила количество рейсов до предвоенного уровня. Президент же страны Александар Вучич назвал происходящее "охотой на Сербию" и посетовал, что другие авиакомпании летают в российскую столицу гораздо чаще из Турции, стран Ближнего Востока и Азии. "Но не трогают тех, кто в НАТО, кто частично находится и в Европе, и в Азии, и у кого рейсов в 30 раз больше, чем у нас. Я имею в виду Турцию", - жаловался Вучич журналистам.

Новый скандал разразился в сентябре, когда в СМИ и соцсетях появились сообщения о резком росте цен на билеты Москва-Белград на фоне объявленной в России военной мобилизации. 22 сентября Air Serbia сообщила, что заявления о чрезвычайно высоких ценах не имеют под собой оснований.

Согласно данным Aviastats, сервиса аналитики для авиакомпаний и аэропортов, средняя цена на полеты с Air Serbia в 2021 году составила 460 долларов, а в 2022 году - 662 доллара. Доля бронирований на рейсы сербского авиаперевозчика от их общего количества по всем авиакомпаниям, оперирующим в России, в 2021 году - 0,1%, а в 2022 году - 0,3%.

Авиасообщение с Россией продолжится

У экспертов нет однозначного ответа на вопрос о том, введет ли Сербия санкции против России, как того требует ЕС. Однако возможные ограничения, скорее всего, не коснутся авиасообщения.

"Некоторые санкции могут быть введены после окончания отопительного сезона, и на это, среди прочего, указывает недавний визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая объявила о предоставлении Сербии помощи в 160 млн евро в связи с энергокризисом. Но в любом случае я не ожидаю прерывания авиасообщения между Белградом и Россией", - сказал DW Матея Агатонович, редактор портала Nova ekonomija ("Новая экономика").

Обвинения в том, что Air Serbia "наживается" на войне, по его мнению, несправедливы. "Россияне, покидающие страну, часто используют Белград как промежуточную остановку, таким образом на этом зарабатывают и другие авиакомпании", - сказал Агатонович. Многие приехали в Сербию именно потому, что она не ввела санкции, но все же Сербия для россиян - не столь существенный "пункт назначения", поскольку большинство выехало в страны бывшего СССР, имеющие сухопутную границу с Россией, или в Турцию, что, по словам собеседника, подтверждает и статистика.

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