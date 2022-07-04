 В России не хотят покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов | Новости из Германии о России | DW | 04.07.2022

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Россия

В России не хотят покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов

В Российской национальной перестраховочной компании больше не считают происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта авиасудов, страховым случаем, пишет газета "Коммерсант".

Самолет авиакомпании Аэрофлот

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" (фото из архива)

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) отказывается покрывать риски, связанные с техобслуживанием самолетов в РФ на фоне остановки поддержки со стороны европейского концерна Airbus и американской корпорации Boeing. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиационном и страховых секторах.

По ее сведениям, к лету в РНПК перестали считать страховым случаем происшествия, ставшие следствием некачественного обслуживания или ремонта. Это связано с тем, что, согласно действовавшим ранее договорам с европейской стороной, ремонт должны были осуществлять производитель, разработчик или сертифицированная им организация, указывали в перестраховочной компании.

Однако после начала войны России в Украине Boeing и Airbus отказались оказывать техническую поддержку клиентам из РФ.

Сложности с возмещениями могут возникнуть и у пассажиров

Как отметил директор авиакомпании "Меридиан" Владимир Лапинский, сложности с получением возмещений в итоге могут возникнуть не только у авиакомпаний, но также у пассажиров и третьих лиц.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уже решено обратиться в правительство  РФ "в случае отсутствия взаимопонимания с РНПК", уточнил собеседник издания.

Весной 2022 года западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России, развязавшей в конце февраля полномасштабную войну против Украины. Одной из составляющих штрафных мер стали ограничения, направленные против авиационной отрасли РФ. В начале июня стало, в частности, известно, что российская авиакомпания S7 заморозила запуск лоукостера Citrus из-за отсутствия самолетов.

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    Автор: Ксения Сафронова


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