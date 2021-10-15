Boeing ("Боинг") - американский авиастроительный концерн, крупнейшая аэрокосмическая компания в мире.
Подразделение Boeing Commercial Airplanes со штаб-квартирой в городе Рентон (штат Вашингтон) строит пассажирские самолеты 737, 747, 767, 777, 787 Dreamliner. Около 12 000 воздушных судов марки Boeing работают на международных и внутренних транспортных магистралях, перевозя пассажиров и грузы. Это примерно 75 процентов мирового воздушного флота.
С середины июня 2021 года суд в Гааге рассматривает по существу дело о сбитом над Донбассом "Боинге". На скамье подсудимых заочно - трое россиян и один украинец. В сентябре начнут выступать родственники погибших в катастрофе. Это может стать самой эмоциональной частью процесса.