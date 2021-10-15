Родственники жертв сбитого "Боинга" MH-17 выступят в суде (03.09.2021)

С середины июня 2021 года суд в Гааге рассматривает по существу дело о сбитом над Донбассом "Боинге". На скамье подсудимых заочно - трое россиян и один украинец. В сентябре начнут выступать родственники погибших в катастрофе. Это может стать самой эмоциональной частью процесса.