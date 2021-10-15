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Boeing

Boeing ("Боинг") - американский авиастроительный концерн, крупнейшая аэрокосмическая компания в мире.

Подразделение Boeing Commercial Airplanes со штаб-квартирой в городе Рентон (штат Вашингтон) строит пассажирские самолеты 737, 747, 767, 777, 787 Dreamliner. Около 12 000 воздушных судов марки Boeing работают на международных и внутренних транспортных магистралях, перевозя пассажиров и грузы. Это примерно 75 процентов мирового воздушного флота.

After landing, the final version of the 737 MAX, the MAX 10, taxis towards the Seattle Delivery Center at Boeing Field after a trip to Eastern Washington Friday June 18, 2021. The plane took off earlier Friday morning from Renton Airport on its first flight. (Ellen M. Banner/The Seattle Times via AP, Pool)

На экс-летчика-испытателя Boeing 737 подали в суд из-за крушений самолетов Max 15.10.2021

Бывшего летчика-испытатели обвиняют в том, что он дезинформировал начальство о системе MCAS. Эта программа-ассистент, очевидно, стала главной причиной крушения двух самолетов серии Max.
MOSCOW, RUSSIA - JULY 28, 2021: Roman Dobrokhotov, the editor-in-chief of The Insider its domain manager declared a foreign agent in Russia, leaves the Internal Affairs Ministry s Office for southwestern Moscow s Akademichesky District after interrogation as a libel case witness, his flat searched as well as his parents . Moscow police believe an unidentified person from an unidentified location used Dobrokhotov s Twitter account no later than November 20 last year to post a message containing fraudulent information on the MH-17 downing. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10A108

Суд в Москве оштрафовал Романа Доброхотова на 156 тысяч рублей 06.10.2021

Дело о клевете, где основатель The Insider Роман Доброхотов выступает свидетелем, возбудили по заявлению нидерландского блогера.
ARCHIV - Die Zentrale des größten russischen Geldhauses Sberbank in Moskau (Archivfoto vom 03.06.2009).Im Übernahme-Poker um den Autobauer Opel sieht die vom russischen Staat kontrollierte Sberbank in anderen Bietern derzeit keine Konkurrenz. Sberbank will gemeinsam mit dem kanadisch-österreichischen Zulieferer Magna die Mehrheit an Opel übernehmen. Mit einer endgültigen Übereinkunft rechnet Sberbank nicht vor September. Foto: Sergei Chirikov +++(c) dpa - Bildfunk+++

Крушение "Боинга" в Донбассе: в США допущен иск к Сбербанку и ВТБ 05.10.2021

Судья в Нью-Йорке отказался отклонить иск к российским Сбербанку и банку ВТБ, поданный семьей американца, который находился на борту малазийского "Боинга", сбитого над Донбассом в 2014 году.
ARCHIV - Marina Litwinenko, die Witwe des vergifteten russischen Geheimdienst-Mitarbeiters und späteren Kreml-Kritikers Alexander Litwinenko, steht bei der Präsentation des Dokumentarfilms «Der Fall Litwinenko» in Madrid neben einem Filmplakat (Archivfoto vom 20.12.2007). Der Fall beschäftigt weiter die Justiz in Großbritannien. Am Donnerstag (09.08.2012) wurde bekannt, dass der Fall von September an in einer öffentlichen Untersuchung beleuchtet werden soll. Eine Voranhörung dazu werde am 20. September 2012 beginnen, teilte der zuständige Richter mit. EPA/JUAN CARLOS HIDALGO (zu dpa 1249 vom 09.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Комментарий: Запад будет говорить с Путиным, что бы ни решил ЕСПЧ 22.09.2021

Кризис морального лидерства в ЕС и Америке вкупе с апатией российского общества дают Кремлю уверенность - ему все сойдет с рук, считает Константин Эггерт.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Richter und Anwälte im Prozess um den Absturz von Flug MH17 inspizieren das rekonstruierte Wrack der Passagiermaschine des MH17-Fluges auf dem Militärflugplatz Gilze-Rijen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte vor sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. +++ dpa-Bildfunk +++

"Пусть РФ скажет правду": о чем говорят в суде родственники жертв MH17 07.09.2021

В Гаагском суде возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге". На процессе выступают родственники жертв той трагедии. Что они рассказывают и чего хотят?
Public prosecutor Ward Ferdinandusse, right, waits for the trial to resume at the high security court building at Schiphol Airport, near Amsterdam, Monday, June 8, 2020, for three Russians and a Ukrainian charged with crimes including murder for their alleged roles in the shooting down of Malaysia Airlines Flight MH17 over eastern Ukraine nearly six years ago. (AP Photo/Robin van Lonkhuijsen, POOL) |

Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года 06.09.2021

В суде по делу о сбитом над Донбассом "Боинге" начались выступления родственников погибших. Вынесение приговора может состояться в сентябре, ноябре или декабре 2022 года.

Родственники жертв сбитого "Боинга" MH-17 выступят в суде (03.09.2021) 03.09.2021

С середины июня 2021 года суд в Гааге рассматривает по существу дело о сбитом над Донбассом "Боинге". На скамье подсудимых заочно - трое россиян и один украинец. В сентябре начнут выступать родственники погибших в катастрофе. Это может стать самой эмоциональной частью процесса.

Roman Dobrokhotov, chief editor of The Insider walks surrounded police officers and journalists, in Moscow, Russia, Wednesday, July 28, 2021. Police in Russia raided the home of the chief editor of an investigative media outlet that was recently designated as a foreign agent, the latest step by authorities to raise pressure on independent media ahead of the country's September parliamentary election. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Обыск у главреда The Insider: что об этом известно, и что говорят его коллеги 28.07.2021

Обыск в квартире главреда The Insider Романа Доброхотова может быть связан с делом о клевете, где он проходит свидетелем. Его коллеги связывают это с давлением на журналистов в РФ и обещают новые расследования.
Roman Dobrokhotov von The Insider im Interview mit der DW in Moskau, Russland am 27.07.2021.

Главный редактор The Insider сообщил об обыске в своей квартире 28.07.2021

К главному редактору издания The Insider, признанного СМИ-"иноагентом", пришла полиция. В тот же день Роман Доброхотов собирался улететь из России, сообщил его коллега Сергей Ежов.
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Связанное с Пригожиным РИА ФАН просит признать Bellingcat "нежелательной организацией" 27.07.2021

РИА ФАН считает проект Bellingcat, расследовавший отравление Навального и крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе, угрозой безопасности РФ.
The emblem of the European Union on the carpet at the (Small) Chamber at the European Court of Human Rights, ECHR, in Strasbourg, France, on October 23, 2018. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Россия против Украины в ЕСПЧ: чего добивается Москва, и какие у нее шансы? 26.07.2021

Большинство пунктов иска России против Украины в ЕСПЧ касается событий далекого прошлого, а потому не могут быть приняты судом. Однако, по мнению экспертов, Москва окажется в выигрыше при любом исходе дела.
Europaeischer Gerichtshof fuer Menschenrechte (EGMR) mit den zylindrischen Gebaeuden der Gerichtssaele, Architekt Richard Rogers, Strassburg, Strasbourg, Elsass, Frankreich / European Court of Human Rights building (ECtHR) with the cylindrical buildings of the courtrooms by the architect Richard Rogers, Strasbourg, Alsace, France

ЕСПЧ не стал применять обеспечительные меры по жалобе РФ к Украине 23.07.2021

Отказ ЕСПЧ от задействования обеспечительных мер по жалобе РФ связан с тем, что, по мнению суда, нет серьезного риска "нанесения непоправимого ущерба основным правам".
Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Комментарий: Как Путин повторяет Милошевича 22.07.2021

Похоже, что путинская статья про единство русских и украинцев - не просто исторические размышления кремлевского лидера, а обоснование нового этапа борьбы с Украиной, пишет Константин Эггерт.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Richter und Anwälte im Prozess um den Absturz von Flug MH17 inspizieren das rekonstruierte Wrack der Passagiermaschine des MH17-Fluges auf dem Militärflugplatz Gilze-Rijen. Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte vor sechs Jahren von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen. Beim Abschuss über dem Separatistengebiet in der Ostukraine kamen alle 298 Menschen an Bord ums Leben. +++ dpa-Bildfunk +++

Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины 22.07.2021

Иск против Украины стал первой межгосударственной жалобой, поданной в ЕСПЧ властями РФ. Он касается нарушения прав человека и свободы слова, а также ответственности за сбитый над Донбассом "Боинг".
ITAR-TASS: DONETSK REGION, UKRAINE. JULY 17, 2014. The site of the crash of a Malaysia Airlines Boeing 777 flight from Amsterdam to Kuala Lumpur, 60 km east of the Ukrainian Russian border. Photo ITAR-TASS/ Zurab Dzhavakhadze/dpa |

Суд по сбитому "Боингу": Родственники хотят знать, кто нажал кнопку 17.07.2021

Через семь лет после катастрофы "Боинга" над Донбассом Гаагский суд рассматривает по существу дело против троих россиян и одного украинца. Осенью предстоит эмоциональный момент - выступления родственников.

Russian President Vladimir Putin attends a joint meeting of the State Council Presidium and the Agency for Strategic Initiatives via a video link at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow on April 15, 2021. (Photo by Alexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP)

ЕС на полгода продлил экономические санкции в отношении России 12.07.2021

Лидеры Евросоюза пришли к выводу, что Москва не выполняет минские соглашения, от реализации которых зависит изменение позиции ЕС.
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