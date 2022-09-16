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Здание ЕСПЧ в СтрасбургеФото: Uta Poss/picture alliance
Правосудие и законЕвропа

ЕСПЧ без России. Что будет с жалобами Украины против РФ?

Виктория Власенко
21 мин. назад

16 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Эксперты пока не знают, как будут рассмотрены иски Украины против РФ, поданные до этой даты.

https://www.dw.com/ru/espc-bez-rossii-cto-budet-s-zalobami-ukrainy-protiv-rf/a-63153265

С 16 сентября Российская Федерация официально перестала быть договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, являющейся базовым документом Совета Европы (СЕ) и, в частности, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Хотя Москва еще 15 марта объявила о начале процесса выхода из СЕ, а его уставные органы на следующий день приняли решение исключить Россию из состава организации из-за войны против Украины, РФ в течение шести месяцев после этого оставалась стороной вышеуказанной конвенции, а значит, должны была соблюдать ее нормы.

Но по истечении шестимесячного переходного периода Москва больше не обязана соблюдать положения документа и нести ответственность за их нарушение. "Чрезвычайно досадно, что (…) Россия продолжает свою дальнейшую изоляцию от демократического мира и лишает более 140 миллионов российских граждан защиты (с помощью. - Ред.) конвенции", - подчеркнула генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Между тем обжаловать действия государства, нарушающего основные права человека, могут не только граждане, но и другие страны. О том, какая судьба теперь ожидает иски, которые Украина подала против России до 16 сентября 2022 года, DW расспросила экспертов.

Пять жалоб Ukraine vs Russia

В данный момент на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел "Украина против России". В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается вынесение решения по существу, и совместном иске Украины и Нидерландов о нарушении прав человека на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, включая дело о сбитом в июле 2014 года малайзийском самолете, выполнявшем рейс МН17.

Флаг РФ снимают перед зданием СЕ после исключения Москвы из этой организации, 16 марта 2022 года
Флаг РФ снимают перед зданием СЕ после исключения Москвы из этой организации, 16 марта 2022 годаФото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Кроме того, еще есть и иск, в котором Россия обвиняется в причастности к целенаправленным убийствам политических оппонентов ее властей, и дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Последнюю, пятую жалобу против России, украинская сторона направила в ЕСПЧ в конце июня текущего года. В ней Киев обвиняет Москву в нарушениях конвенции, вызванных незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

Как сообщило министерство юстиции Украины, эта жалоба касается вопиющих нарушений прав человека на первом этапе войны и охватывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля до фактического вывода сухопутных войск РФ из окрестностей Киева и других городов на севере страны 7 апреля 2022 года.

"Все в руках суда"

Хотя в Совете Европы напоминают, что "Россия обязана имплементировать все решения ЕСПЧ, которые касаются событий, случившихся до 16 сентября 2022 года", юристы утверждают, что ситуация с межгосударственными исками Украины против России выглядит несколько сложнее и имеет много нюансов.

"Россия, конечно, не будет участвовать в процедуре рассмотрения дел. Судья, избранный (в ЕСПЧ. - Ред.) от РФ, также не будет присутствовать на заседаниях, хотя должен, согласно конвенции, поэтому процедурных проблем очень много", - констатирует профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области защиты прав человека. При этом он подчеркивает, что решение этих проблем находится в руках самого ЕСПЧ.

"Суд сам должен решить, что вообще делать с жалобами против России, которые уже находятся в производстве. С 16 марта он имел время, чтобы это все объяснить, но пока его решение не было обнародовано. Возможно, это будет компромисс, который судьи согласуют между собой в последнюю минуту", - предполагает Дегтярев. По его мнению, в целом вопрос рассмотрения дел против России после ее выхода из конвенции "сложный как с точки зрения его последствий для суда и жертв нарушений прав человека, так и для Совета Европы".

"Суд рассмотрит дела против РФ, хотя это будет сложно и долго"

Исследовательница из Рурского университета, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini) убеждена, что межгосударственные дела в отношении России будут рассмотрены ЕСПЧ, даже если это будет трудно сделать и займет много времени: "Я думаю, что правосудие должно свершиться, дела не могут просто кудо-то деться, они должны быть рассмотрены".

Изабелла Рисини
Изабелла РисиниФото: Anatoli Oskin/Uni Augsburg

Никто не надеется, что в случае, если ЕСПЧ все-таки примет решение по делам "Украина против России", они будут выполняться. Ведь в мае Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в законодательство, согласно которым решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению в России не подлежат. Именно поэтому решение о том, как вести дальнейшее рассмотрение имеющихся исков против РФ, также и политическое, признает Рисини.

По ее мнению, привлечь Россию к ответственности важно, учитывая историческую перспективу. "Через 50 лет Путина уже не будет, и мы должны выбирать, оставаться ли нам на правильной стороне истории, документируя зверства, которые совершаются в Украине", - заключила Изабелла Рисини.

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