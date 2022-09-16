ЕСПЧ без России. Что будет с жалобами Украины против РФ?

16 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Эксперты пока не знают, как будут рассмотрены иски Украины против РФ, поданные до этой даты.

С 16 сентября Российская Федерация официально перестала быть договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, являющейся базовым документом Совета Европы (СЕ) и, в частности, Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Хотя Москва еще 15 марта объявила о начале процесса выхода из СЕ, а его уставные органы на следующий день приняли решение исключить Россию из состава организации из-за войны против Украины, РФ в течение шести месяцев после этого оставалась стороной вышеуказанной конвенции, а значит, должны была соблюдать ее нормы.

Но по истечении шестимесячного переходного периода Москва больше не обязана соблюдать положения документа и нести ответственность за их нарушение. "Чрезвычайно досадно, что (…) Россия продолжает свою дальнейшую изоляцию от демократического мира и лишает более 140 миллионов российских граждан защиты (с помощью. - Ред.) конвенции", - подчеркнула генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

Между тем обжаловать действия государства, нарушающего основные права человека, могут не только граждане, но и другие страны. О том, какая судьба теперь ожидает иски, которые Украина подала против России до 16 сентября 2022 года, DW расспросила экспертов.

Пять жалоб Ukraine vs Russia

В данный момент на разных стадиях рассмотрения в ЕСПЧ находятся пять межгосударственных дел "Украина против России". В частности, речь идет о так называемом "Крымском деле", в котором уже ожидается вынесение решения по существу, и совместном иске Украины и Нидерландов о нарушении прав человека на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, включая дело о сбитом в июле 2014 года малайзийском самолете, выполнявшем рейс МН17.

Флаг РФ снимают перед зданием СЕ после исключения Москвы из этой организации, 16 марта 2022 года Фото: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

Кроме того, еще есть и иск, в котором Россия обвиняется в причастности к целенаправленным убийствам политических оппонентов ее властей, и дело о захвате украинских моряков и судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Последнюю, пятую жалобу против России, украинская сторона направила в ЕСПЧ в конце июня текущего года. В ней Киев обвиняет Москву в нарушениях конвенции, вызванных незаконным вторжением на суверенную территорию Украины.

Как сообщило министерство юстиции Украины, эта жалоба касается вопиющих нарушений прав человека на первом этапе войны и охватывает события с начала российского вторжения утром 24 февраля до фактического вывода сухопутных войск РФ из окрестностей Киева и других городов на севере страны 7 апреля 2022 года.

"Все в руках суда"

Хотя в Совете Европы напоминают, что "Россия обязана имплементировать все решения ЕСПЧ, которые касаются событий, случившихся до 16 сентября 2022 года", юристы утверждают, что ситуация с межгосударственными исками Украины против России выглядит несколько сложнее и имеет много нюансов.

"Россия, конечно, не будет участвовать в процедуре рассмотрения дел. Судья, избранный (в ЕСПЧ. - Ред.) от РФ, также не будет присутствовать на заседаниях, хотя должен, согласно конвенции, поэтому процедурных проблем очень много", - констатирует профессор Ливерпульского университета Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в области защиты прав человека. При этом он подчеркивает, что решение этих проблем находится в руках самого ЕСПЧ.

"Суд сам должен решить, что вообще делать с жалобами против России, которые уже находятся в производстве. С 16 марта он имел время, чтобы это все объяснить, но пока его решение не было обнародовано. Возможно, это будет компромисс, который судьи согласуют между собой в последнюю минуту", - предполагает Дегтярев. По его мнению, в целом вопрос рассмотрения дел против России после ее выхода из конвенции "сложный как с точки зрения его последствий для суда и жертв нарушений прав человека, так и для Совета Европы".

"Суд рассмотрит дела против РФ, хотя это будет сложно и долго"

Исследовательница из Рурского университета, эксперт по вопросам межгосударственных исков в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini) убеждена, что межгосударственные дела в отношении России будут рассмотрены ЕСПЧ, даже если это будет трудно сделать и займет много времени: "Я думаю, что правосудие должно свершиться, дела не могут просто кудо-то деться, они должны быть рассмотрены".

Изабелла Рисини Фото: Anatoli Oskin/Uni Augsburg

Никто не надеется, что в случае, если ЕСПЧ все-таки примет решение по делам "Украина против России", они будут выполняться. Ведь в мае Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в законодательство, согласно которым решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года, исполнению в России не подлежат. Именно поэтому решение о том, как вести дальнейшее рассмотрение имеющихся исков против РФ, также и политическое, признает Рисини.

По ее мнению, привлечь Россию к ответственности важно, учитывая историческую перспективу. "Через 50 лет Путина уже не будет, и мы должны выбирать, оставаться ли нам на правильной стороне истории, документируя зверства, которые совершаются в Украине", - заключила Изабелла Рисини.

Смотрите также: