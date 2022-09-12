РФ перестает быть членом конвенции о правах человека

Граждане РФ с 16 сентября больше не смогут получить защиту в рамках Европейской конвенции о правах человека. По словам генсека Совета Европы, происходящее свидетельствует об изоляции Москвы.

Россия перестанет быть cтороной Европейской конвенции о правах человека с 16 сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) больше не сможет выносить решения в отношении РФ и россиян. Как отметила в понедельник, 12 сентября, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, происходящее свидетельствует об изоляции Москвы.

"Вызывает искреннее сожаление, что своим выходом из ЕСПЧ Россия еще больше изолирует себя от демократического мира и лишит более 140 миллионов российских граждан защиты ЕСПЧ", - отметила генсек.

Совет Европы продолжит оказывать поддержку российским правозащитникам, демократическим силам, свободными СМИ и независимому гражданскому обществу. "Надеемся, что однажды российские граждане снова смогут воспользоваться защитой Европейской конвенции о правах человека", - добавила Пейчинович-Бурич.

РФ исключена из Совета Европы с марта

РФ исключена из Совета Европы 16 марта. ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы против России на предполагаемые нарушения Конвенции до 16 сентября.

До 16 марта РФ обязана была выполнить в полном объеме выполнить финансовые обязательства перед ЕСПЧ. В Совете Европы ранее указывали, что Россия задолжала около 74 млн евро компенсации по решениям Европейского суда.

Постановления страсбургского суда имели обязывающую силу, но ЕСПЧ не владел инструментами для приведения своих решений в исполнение.

Российская Федерация являлась членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года. На фоне развязанной против Украины войны Москва 15 марта заявила о выходе из организации и намерении денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и ряд других европейских конвенций.

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