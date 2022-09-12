  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
ЕСПЧ в Страсбурге
ЕСПЧ в Страсбурге (фото из архива)Фото: Winfried Rothermel/picture alliance
ПолитикаЕвропа

РФ перестает быть членом конвенции о правах человека

Екатерина Венкина
11 мин. назад

Граждане РФ с 16 сентября больше не смогут получить защиту в рамках Европейской конвенции о правах человека. По словам генсека Совета Европы, происходящее свидетельствует об изоляции Москвы.

https://www.dw.com/ru/rossia-perestaet-byt-ctoronoj-evropejskoj-konvencii-o-pravah-celoveka/a-63096474

Россия перестанет быть cтороной Европейской конвенции о правах человека с 16 сентября, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) больше не сможет выносить решения в отношении РФ и россиян. Как отметила в понедельник, 12 сентября, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, происходящее свидетельствует об изоляции Москвы.

"Вызывает искреннее сожаление, что своим выходом из ЕСПЧ Россия еще больше изолирует себя от демократического мира и лишит более 140 миллионов российских граждан защиты ЕСПЧ", - отметила генсек.

Совет Европы продолжит оказывать поддержку российским правозащитникам, демократическим силам, свободными СМИ и независимому гражданскому обществу. "Надеемся, что однажды российские граждане снова смогут воспользоваться защитой Европейской конвенции о правах человека", - добавила Пейчинович-Бурич.

РФ исключена из Совета Европы с марта

РФ исключена из Совета Европы 16 марта. ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы против России на предполагаемые нарушения Конвенции до 16 сентября.

До 16 марта РФ обязана была выполнить в полном объеме выполнить финансовые обязательства перед ЕСПЧ. В Совете Европы ранее указывали, что Россия задолжала около 74 млн евро компенсации по решениям Европейского суда.

Постановления страсбургского суда имели обязывающую силу, но ЕСПЧ не владел инструментами для приведения своих решений в исполнение.

Российская Федерация являлась членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года. На фоне развязанной против Украины войны Москва 15 марта заявила о  выходе из организации и намерении денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека и ряд других европейских конвенций.

Смотрите также:

Путину рассказали о пытках в колониях

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что о трибунале по Беларуси думают в ЕС - интервью со спецпредставителем по правам человека

Что о трибунале по Беларуси думают в ЕС - интервью со спецпредставителем по правам человека

ЕС не признал итоги выборов в Беларуси, назвав их сфальсифицированными. В Брюсселе резко осуждают режим Лукашенко за насилие по отношению к мирным демонстрантам и нарушения прав человека.
Политика
3 декабря 2020 г.
02:38 мин.
external

Дело о ликвидации "Мемориала": знак всем правозащитникам?

Дело о ликвидации "Мемориала": знак всем правозащитникам?

Генпрокуратура РФ обвиняет "Мемориал" в нарушении закона об "иностранных агентах" и требует его ликвидировать. Правозащитники считают, что за иском Генпрокуратуры стоит политическое решение об уничтожении организации, занимающейся историей политических репрессий и защитой прав человека.
История
25 ноября 2021 г.
03:00 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Балаклея, 10 сентября 2022 года - внедорожник рядом с разбитым танком

Чем ценны Изюм, Купянск и Балаклея, отвоеванные ВСУ

Политика
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - Винни-Пух стоит с Пяточком по одну сторону границы и спрашивает: "А не пойти ли нам в гости?". По другую сторону границы Кролик стоит перед объявлением "Упрощенный режим выдачи шенгенских виз отменяется!".

Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

Визовые ограничения для россиян в ЕС: турпоездки - капут!

Политика
5 ч. назад
Посетители фестиваля Mara Fest с бело-красно-белым флагом и флагом Украины

Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Белорусский фест в поддержку Украины прошел в Сопоте

Общество
23 ч. назад
пожар в Казахстане

Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах

Пожары в Казахстане: МЧС тушит, эксперты спорят о причинах

Катастрофы
7 ч. назад
Боец "Азова" Богдан "Будапешт"

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Боец "Азова": Мы понимали - либо плен, либо смерть

Конфликты
10 сентября 2022 г.
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
9 сентября 2022 г.
На главную страницу