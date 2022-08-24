ЕСПЧ предостерег Россию от суда над "азовцами" в Мариуполе

Трибунал, созданный Россией для суда над украинскими военнопленными в Мариуполе, станет нарушением Европейской конвенции о правах человека, предупредил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в заявлении , обнародованном в среду, 24 августа. Страсбургский суд сослался на свое постановление от 30 июня, в котором он призвал Россию соблюдать Европейскую конвенцию, в том числе статьи о праве на жизнь, о запрете бесчеловечного или уничижительного обращения и о предоставлении медицинской помощи.

В этом постановлении, касавшемся конкретного украинского солдата, подчеркивается, что данное судебное решение распространяется на любой случай, где есть основания предполагать наличие "непосредственной угрозы причинения невосполнимого ущерба".

Подготовка к судебному процессу

Международные наблюдатели опасаются, что в ближайшее время в Мариуполе может начаться суд над украинскими солдатами, оборонявшими завод "Азовсталь". В качестве доказательств приводятся фотографии и видео, на которых видно, что в здании мариупольской филармонии ставят металлические клетки для подсудимых. По сведениям ООН, есть основания полагать, что украинские солдаты подвергались пыткам, а суд над ними может завершиться вынесением смертных приговоров.

Накануне правительство Украины попросило ЕСПЧ принять временную обеспечительную меру против России согласно статье 39 судебного регламента. Киев обосновал свою просьбу опасением, что в Мариуполе состоится "показательный процесс" над защитниками "Азовстали". Россия, по словам Киева, скрывает любую информацию о состоянии пленных и планирует приговорить их к смертной казни.

Совет Европы, органом юстиции которого является ЕСПЧ, 16 мая исключил Россию из своего состава из-за российского вооруженного вторжения в Украину. В течение полугодичного переходного периода, то есть до 16 сентября, Россия обязана соблюдать решения ЕСПЧ. Постановления Страсбургского суда имеют обязывающую силу, но ЕСПЧ не имеет инструментов для приведения своих решений в исполнение.

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