Гигант вернулся. Самолет А380 снова в небе

Почему авиалайнер, который больше не производят и частично вывели из летного парка авиакомпаний, снова пользуется спросом? Драматическая история A380 - у DW.

"Дюссельдорф" снова полетел. Огромный лайнер, который, как и другие самолеты Lufthansa, назван в честь одного из городов мира, вновь в строю крупнейшей немецкой авиакомпании. При этом один раз с этим огромным A380 уже попрощались - в мае 2020 года "Дюссельдорф" совершил свой, как тогда было объявлено, прощальный полет, после чего был выведен из эксплуатации и отправлен на долгосрочную стоянку на один из аэродромов Испании.

И не он один. Два года назад Lufthansa приняла решение вывести из своего летного парка все 14 гигантских аэробусов, последовав примеру большинства других авиаперевозчиков, эксплуатировавших А380. В мире тогда, в разгар пандемии, из 251 выпущенного такого авиалайнера только 20 время от времени взмывали в небо. И, казалось, эпоха больших самолетов безвозвратно завершилась. В 2021 году было прекращено и производство A380 - также как и его главного конкурента, Boeing 747, производившегося в Сиэтле в течение 50 лет.

А380 - не идеален, но нужен авиакомпаниям

Но весна и лето 2022 года все изменили. Вначале неожиданно резко вырос упавший за время коронавирусных локдаунов спрос на авиаперевозки. Затем выяснилось, что за время пандемии авиакомпании всего мира списали в утиль старые неэффективные самолеты и расстались со значительной частью персонала - в итоге и самолетов, и обученных кадров стало не хватать.

Аэробусы Lufthansa на парковке в Испании Фото: ATC Pilot/Sebastian Thoma

В дополнение один из двух ведущих самолетостроителей мира, американский концерн Boeing сорвал план по производству и поставкам новых лайнеров - причем прежде всего именно дальнемагистральных. Так, проблемы с качеством продукции обнаружились во флагманской модели Boeing 787, которую лишь недавно вновь начали поставлять заказчикам.

По-прежнему даже не начато серийное производство и другой модели - самого крупного из новинок мирового авиастроения Boeing 777-9. Согласно первоначальным планам, он уже должен был перевозить пассажиров регулярных рейсов, в том числе и той же Lufthansa, однако в американской компании-производителе сообщили, что этого не стоит ожидать ранее 2025 года.

В итоге немецкому авиаперевозчику, как и его конкурентам, ничего другого просто не оставалось, как вернуть в строй старые А380, хотя бы часть из них. Пусть эти лайнеры-гиганты не слишком эффективны в эксплуатации, но использовать их для авиакомпаний все-таки лучше, чем полностью потерять некоторые маршруты - и вдобавок не суметь удовлетворить спрос пассажиров.

Первый рейс А380 в Lufthansa планируют на март

Вот поэтому в начале декабря этого года в опустевший салон "Дюссельдорфа" вернулась жизнь. После двухлетнего сна под палящим испанским солнцем лайнер вновь готовят к обслуживанию пассажиров. Интерьер пока выглядит очень непривычно - кресла затянуты черной пленкой, иллюминаторы заклеены.

Два года назад техникам "Люфтганзы" потребовалось 2000 часов работы, чтобы погрузить лайнер "в спячку". Сейчас, чтобы вернуть его в строй, нужно около 2500 часов. Это полный комплекс работ - от уборки салона до тестовых запусков двигателей.

В салоне "Дюссельдорфа" до возвращения лайнера в эксплуатацию Фото: Michael Lamberty/Lufthansa

Но и после этого потребуется еще несколько месяцев подготовительных работ. Об этом говорит хотя бы тот факт, что перегон лайнера из Испании в аэропорт Франкфурта-на-Майне из-за технической неисправности пришлось осуществлять с неубранным шасси.

Число эксплуатируемых A380 растет

В крупнейшем немецком аэропорту самолет ждет несколько недель ремонтных работ, включающих, например, устранение вызванных градом повреждений на закрылках, после чего он будет отправлен на дочернее предприятие Lufthansa Technik в Манилу для дальнейшей проверки. Одновременно идет подготовка летного состава - так что в итоге первый рейс с пассажирами у "Дюссельдорфа" пока запланирован на март.

Кабина пилотов в находящемся на длительной парковке аэробусе А380 Фото: Michael Lamberty/Lufthansa

Пока в Lufthansa твердо решили вернуть в эксплуатацию три A380 из когда-то имевшихся 14 самолетов. Возврат еще двух лайнеров под вопросом. Примерно такая же логика просматривается и в действиях конкурентов. Авиакомпания Etihad, например, заявила о возврате 4 из 10 имевшихся в ее распоряжении гигантских лайнеров на маршрут Абу-Даби - Лондон. Это сообщение должно особенно обрадовать поклонников А380, так как никакая другая авиакомпания не использует этот лайнер в столь роскошной комплектации, включающей бар и душ на борту для пассажиров первого класса.

На данный момент по всему миру вновь обслуживают пассажиров уже около половины всех выпущенных А380 - и это число растет. Крупнейшим эксплуатантом является авиакомпания Emirates, у нее почти 90 огромных самолетов. "Мы собираемся вскоре поднять в воздух весь имеющийся у нас парк А380", - рассказал в интервью DW глава Emirates Тим Кларк.

Другие авиаперевозчики пока имеют несколько более скромных планы - хотя, судя по всему, тоже с прицелом на дальнюю перспективу. Так, авиакомпании Qantas, Emirates и Singapore Airlines приступили к модернизации салона самолетов, что указывает на желание эксплуатировать их достаточно долго.

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