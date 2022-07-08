 Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Возвращение A380. Самые большие самолеты вновь востребованы

Авиалайнер A380 возвращается. Немецкая Lufthansa и ряд других авиакомпаний заявили, что вновь собираются использовать самолеты-гиганты, от которых ранее отказались. С чем это связано?

A380 авиакомпании Emirates

A380 авиакомпании Emirates

Самые большие в мире пассажирские авиалайнеры A380, которые могут перевозить более 600 пассажиров (как, например, тот, что принадлежит Emirates), многие авиакомпании вывели из эксплуатации еще до пандемии. Но теперь, чтобы преодолеть кризис, связанный с отменой рейсов и большим скоплением пассажиров в аэропортах, а также с задержкой поставок лайнеров Boeing, многие возвращают А380 в свои авиапарки.

Так, в конце июня 2022 года, согласно порталу fligthradar 24, 129 пассажирских самолетов такого типа семи авиакомпаний мира вновь поднялись в воздух - это более половины из существующих 251 авиалайнера A380, и каждую неделю в полет отправляются все больше их. Немецкая Lufhansa также заявила, что к марту 2023 года снова начнет эксплуатировать A380.

Кому нужны самолеты A380

Большие и просторные трансконтинентальные самолеты A380 любят пассажиры. Но у авиакомпаний возникают экономические проблемы, связанные с рентабельностью этих гигантов с четырьмя двигателями, которые способны перевозить рекордное число пассажиров. Только такие успешные компании, как Emirates из ОАЭ, по-прежнему готовы закупать A380.

Emirates сообщила, что хочет пополнить свой авиапарк до середины 2030 года самолетами с душем и баром на борту. Из 123 приобретенных авиакомпанией новых лайнеров половину составляют A380. Изготовление их завершилось в прошлом году. Emirates в декабре 2021 года получила последний из них, выпущенный на заводе концерна Airbus в Гамбурге. Казалось, что эра крупных пассажирских авиалайнеров закончилась, ведь и выпуск Boeing 747, спустя 50 лет после его начала, тоже должен завершиться в нынешнем году.

Последний A380, который приобрела Emirates

Последний A380, который приобрела Emirates

Европейские компании еще до пандемии решили отказаться от таких громадных самолетов. А после того, как пандемия сильно ударила по отрасли авиаперевозок, казалось, что оставшиеся авиалайнеры-гиганты уже не спасти и их будущее предрешено. Так, например, авиакомпания Air France списала 10 своих A380, первые из них уже даже утилизированы.

Немецкая Lufthansa, которая с 2010 года имела в распоряжении 14 лайнеров A380, каждый на 509 посадочных мест, отказалась от их использования, а глава компании Карстен Шпор (Carsten Spohr) в августе 2021 года подчеркнул: "A380 не вернется". В апреле 2022 года он же заявил изданию Der Spiegel: "Это ушло безвозвратно. У Lufthansa больше не будет таких самолетов. A380 в сравнении с новейшими дальнемагистральными авиалайнерами экономически не выгодны".

Lufthansa возвращает A380

Тот, кто сегодня хочет увидеть самолеты-гиганты Lufthansa и других авиакомпаний, должен приехать во французский Лурдес. В аэропорту Тарб-Лурд на фоне заснеженных Пиреней стоят A380, многие из которых совершенно новые, доставленные сюда на стоянку с завода Airbus в Тулузе.

Самолеты A380 в аэропорту Тарб-Лурд

Самолеты A380 в аэропорту Тарб-Лурд

В Лурдесе находятся и уже бывшие в эксплуатации самолеты этой модели. Картина напоминает эпизод из сказки о спящей красавице: гигантские машины, частично в упаковке, завернутые в фольгу, застывшие, как будто ждущие своего часа. "Потребуется 9 месяцев, пока самолеты A380 будут вновь введены в эксплуатацию", - пояснил Карстен Шпор в интервью DW.

И это действительно произойдет. От четырех до пяти из восьми оставшихся у компании самолетов должны быть возвращены в эксплуатацию. "Я должен несколько смягчить свое заявление, - сказал Шпор в конце июня. - И это связано не только с увеличением количества пассажиров по сравнению с 2019 годом, но и с проблемами Boeing".

Сколько самолетов вернется в эксплуатацию 

Lufthansa является первым клиентом Boeing, для которого производят дальнемагистральные самолеты на 400 мест - Boeing 777-9. Но поставки этой модели задерживаются примерно на 5 лет. И к 2025 году они, как планировалось, не пополнят авиапарк Lufthansa. "Задержка поставок Boeing 777-9 - это большая проблема для нашего предприятия", - говорит Шпор. Ее решением и мог бы стать ввод в эксплуатацию нескольких A380. Первые шесть из 14 этих самолетов, которые компания Lufthansa вернула Airbus, в октябре 2022 года сменят владельца.

Один из списанных A380 авиакомпании Lufthansa, который хотят вернуть в эксплуатацию

Один из списанных A380 авиакомпании Lufthansa, который хотят вернуть в эксплуатацию

А из восьми оставшихся от четырех до пяти снова с весны 2023 года начнут летать из аэропорта Мюнхена. Если спрос будет большой, то в эксплуатацию будут введены и другие машины. Еще одной проблемой в данном случае является нехватка пилотов.

"У нас есть только 14 летчиков, которые способны управлятьA380 и могут приступить к работе прямо сейчас. Если мы введем в эксплуатацию эти машины, то должны будем переквалифицировать несколько пилотов, ныне управляющих авиалайнерами A350", - уточнил Шпор.

Для подготовки летчиков понадобится шесть недель. Lufthansa в 2021 году, в период пандемии, предложила своим пилотам уволиться по собственному желанию, предлагая шестизначную компенсацию, а для пилотов A380 эта сумма была выше еще на 35 000 евро. Так что теперь предстоит решить не только проблему возвращения самолетов-гигантов, но и тех, кто способен их пилотировать.     

Смотрите также:

  • Airbus А380

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Двухэтажный гигант

    На авиасалоне в британском Фарнборо до конца недели можно будет увидеть 99 самолетов, среди которых как новинки, вроде двухместного самолета с электродвигателями E-Fan, так и уже известные "покорители неба" - такие как внушительный Airbus А380, способный вместить более 500 пассажиров.

  • Boeing 787 Dreamliner

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Юбилейный год

    Американский Boeing отмечает в этом году 100-летний юбилей: в 1916 году Уильям Боинг, сын немецкого переселенца, зарегистрировал в Сиэтле фирму Pacific Aero Products Co. Уже через год она сменила название на Boeing. Посетителям авиашоу американцы продемонстрировали эффектный маневр - практически вертикальный взлет своего новейшего лайнера Boeing 787-9 Dreamliner.

  • Bombardier CS100

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Долгожданная премьера

    Настоящая сенсация авиасалона: после семи лет разработки канадская компания Bombardier представила полностью новый самолет. Пассажирский лайнер CS100 рассчитан на перевозку 125-145 пассажиров и считается одним из самых современных на сегодняшний день.

  • Bombardier CS100 Swiss

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Восторг пассажиров

    Самый первый самолет из новейшей модельной линейки С от Bombardier получила швейцарская "дочка" немецкой Lufthansa - авиакомпания Swiss. Самолет расходует в расчете на одного пассажира лишь 2 литра топлива на 100 км - это меньше, чем малолитражный автомобиль. А новые иллюминаторы, которые на 50 процентов больше, чем в стандартном Airbus A320, вызывают восторг у пассажиров.

  • Airbus A350

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Легче и экономичнее

    Европейский концерн Airbus представляет на авиасалоне целый ряд своих моделей, возлагая немалые надежды на получение новых контрактов на поставку. Самолет А350 - один из новейших широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, корпус которого на 50 процентов состоит из углепластика.

  • Вертолет Super Lynx 300

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    К взлету готов!

    Наряду с гражданскими самолетами на авиасалоне в Фарнборо представлены и некоторые образцы военной техники. Такие, как этот вертолет Super Lynx 300, сконструированный итальянским производителем AgustaWestland.

  • Частные самолеты в Фарнборо

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    Комфорт на высшем уровне

    Мой дом, моя машина, мой самолет: Фарнборо - это не только место встречи авиастроителей с менеджерами авиакомпаний. Состоятельные клиенты также имеют возможность взглянуть на новые модели частных самолетов, и выбрать себе тот, что по душе.

  • Авиасалон Фарнборо 2016 плакат

    Самолетные новинки авиасалона в Фарнборо

    На прогулку - в Фарнборо!

    Всю рабочую неделю авиасалон в британском Фарнборо (всего 65 км от Лондона) открыт для экспертов, крупных заказчиков и журналистов. Но в выходные 16-17 июля посмотреть на достижения авиастроения может любой - салон откроет свои двери для широкой публики.

    Автор: Рольф Венкель, Максим Филимонов


                                

Смотреть видео 02:35

Судьба A380, или Почему падает спрос на самый большой лайнер? (25.10.2017)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый большой пассажирский самолет в мире - провал бизнес-плана А380 (30.04.15)  

Будущее авиалайнера Airbus A380 под вопросом (12.12.2014)  

Реклама