Европейский самолетостроитель Airbus вновь опередил Boeing на мировом рынке

Крупнейшим самолетостроителем мира третий год подряд остается европейский аэрокосмический концерн Airbus. В 2021 году клиентам было передано 611 пассажирских и грузовых самолетов, сообщила 10 января эта зарегистрированная в Нидерландах франко-германо-испанская компания.

По данному показателю она значительно опередила своего единственного реального конкурента Boeing, с которым Airbus с переменным успехом вот уже несколько десятилетий борется за мировое лидерство. Американская корпорация, согласно обнародованным ей 11 января данным, поставила заказчикам 340 лайнеров.

Кризис из-за B737 Max все еще тормозит корпорацию Boeing

После рекордного 2019 года, когда клиенты Airbus получили 863 самолета, производство в первый год пандемии коронавируса снизилось до 566 машин, однако в минувшие 12 месяцев постепенно нарастало. Одновременно на 507 лайнеров увеличился портфель заказов, который на конец 2021 года составил 7082 воздушных судна. Таким образом, европейский самолетостроитель обеспечен работой как минимум на целое десятилетие.

Головной завод Airbus в Тулузе. Самолеты семейства А320 Neo составляют основу сегодняшнего бизнеса компании

В то же время у Boeing портфель заказов увеличился в прошлом году на 535 машин, сообщила американская корпорация на следующий день после отчета Airbus, пересчитав полученные, аннулированные и перенесенные заказы. Так что по этому показателю она, по всей видимости, вернула себе мировое лидерство.

Это говорит о том, что корпорация Boeing явно выходит из тяжелого кризиса, вызванного аварией двух самолетов B737 Max, из-за которых эта модель с марта 2019 года по ноябрь 2020 года была запрещена к эксплуатации во многих странах мира.

С другой стороны, американский авиастроитель, как и его европейский конкурент, по-прежнему испытывает последствия пандемии. Она особенно сильно ударила как раз по мировой гражданской авиации, так что целому ряду авиакомпаний даже пришлось аннулировать предварительные заказы на самолеты.

Хорошие перспективы у региональных самолетов Airbus A220

Но теперь в отрасль возвращается оптимизм, о чем свидетельствует значительный рост спроса на продукцию обоих производителей. При этом львиная доля заказов традиционно приходится на среднемагистральные самолеты. У Airbus это модернизированные и более экологичные лайнеры семейства A320 Neo, у Boeing, соответственно, те самые B737 Max.

Как раз под самый конец прошлого года, в середине декабря, концерн Airbus одержал весьма показательную победу. Австралийская авиакомпания Quantas, намеренная в ближайшие 13 лет обновить свой флот среднемагистральных и региональных самолетов для полетов внутри страны, приняла принципиальное решение полностью заменить американские "Боинги" на европейские "Эрбасы". Объем заказа включая опции, оформление которого ожидается до конца 2022 года, может составить до 134 самолетов. Речь идет как о различных модификациях семейства A320 Neo, так и о самолетах A220.

Так в рекламный проспектах компании Airbus выглядит салон регионального самолета А220

Эти региональные самолеты на 100-165 пассажиров были первоначально разработаны канадской компанией Bombardier, которая затем продала всю программу концерну Airbus. C 2018 года лайнеры называются A220 и пользуются быстро растущим спросом. Так, в 2020 году европейский авиастроитель передал заказчикам 38 самолетов этого семейства, а в 2021-м - уже 50, к тому же получил 64 новых заказа, так что их общее число составляет теперь 475 машин.

Самолеты A320 и МС-21 обслуживают один и тот же сегмент рынка

Лайнеры Airbus A220 обслуживают тот же сегмент рынка, что и российский самолет "Сухой Суперджет 100" (SSJ 100). В свою очередь, российский лайнер МС-21, получивший базовую сертификацию в последних числах 2021 года, предназначен для тех же среднемагистральных воздушных перевозок, что и представители семейства A320 Neo.

Июнь 2021. Очередной заказанный "Аэрофлотом" аэробус А321 Neo готовится на заводе в Гамбурге к вылету в РФ

В 2022 году авиакомпания "Россия" должна получить 4 экземпляра МС-21, в следующем году, по данным госкорпорации "Ростех", намечено передать заказчикам 6 машин, а в 2027 году планируется довести выпуск до 76 лайнеров в год. Для сравнения: клиенты Airbus получили в 2021 году 483 самолета семейства A320.

В данный момент перевозки пассажиров на несколько тысяч километров внутри крупных стран или отдельных континентов на сравнительно небольших или средних самолетах представляется значительно более перспективным направлением, чем трансконтинентальные пассажирские авиаперевозки в больших машинах - и тем более в лайнерах-гигантах.

Супер-аэробус A380: последние пять экземпляров и тихое прощание

Об этом свидетельствует не только то, что в 2021 году у компании Airbus снизилось количество переданных клиентам дальнемагистральных аэробусов как из семейства A350, так и из семейства A330, а число новых заказов составило соответственно 16 и 30 машин, что выглядит довольно скромно.

Ярким символическим подтверждением этой тенденции стала (опять-таки в середине декабря 2021 года) передача авиакомпании Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов 123-го двухпалубного аэробуса-гиганта A380. Он стал пятым за прошлый год и последним экземпляром этой с технической точки зрения чрезвычайно удачной, но экономически так и не оправдавшей надежд амбициозной программы европейского авиастроителя по созданию крупнейшего в мире пассажирского самолета. Всего за два десятилетия был выпущен 251 аэробус A380.

Завод Airbus в Гамбурге, 16.12.21. Компании Emirates передают 123-й и последний самолет А380

Теперь у Airbus - иные амбиции. "Мы готовимся к будущему авиации, трансформируем наши индустриальные возможности и реализуем нашу дорожную карту по декарбонизации", - подчеркнул генеральный директор концерна Гийом Фори в сообщении для прессы по случаю публикации количественных показателей за прошлый год. Подробный финансовый отчет последует в феврале.

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