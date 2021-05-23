 Аэробусы на биотопливе: полет за океан и эксперименты со стопроцентным SAF | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.05.2021

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Экономика

Аэробусы на биотопливе: полет за океан и эксперименты со стопроцентным SAF

Самолет Air France впервые совершил трансконтинентальный рейс на смеси керосина и отработанного растительного масла, а Airbus тестирует А350, летающий только на экологичном топливе.

Париж, 18 мая 2021. Заправка самолета Air France биотопливом перед полетом в Канаду

Париж, 18 мая 2021. Заправка самолета Air France биотопливом перед полетом в Канаду

Авиакомпания Air France готовится к широкому внедрению биологического топлива, существенно снижающего вредные для климата выбросы в атмосферу. Оно уже применяется на маршрутах средней дальности, а теперь французский воздушный перевозчик впервые использовал экологичное авиационное топливо (Sustainable Aviation Fuel, SAF) на трансконтинентальном рейсе в Канаду.

Airbus экспериментирует в Тулузе с аэробусом A350 на биотопливе

18 мая дальнемагистральный аэробус А350, вылетавший из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Монреаль, был заправлен авиационным керосином с примесью 16 процентов биотоплива. Оно было изготовлено во Франции из отработанных растительных масел и предоставлено французским нефтяным концерном Total. Он участвует в проекте, призванном сделать воздушный транспорт более экологичным, вместе с франко-нидерландской холдинговой авиакомпанией Air France-KLM, франко-германо-испанским аэрокосмическим концерном Airbus и оператором парижских аэропортов ADP.    

Тулуза, март 2021. Подготовка летающей лаборатории А350 к первому полету на 100-процентном биотопливе

Тулуза, март 2021. "Летающая лаборатория" А350 готовится к полету на 100-процентном биотопливе

Тем временем во французском городе Тулузе, где находится штаб-квартира и головной завод самолетостроителя Airbus, с марта идут эксперименты с аэробусом А350, работающем на 100-процентном биотопливе. Вслед за наземными тестами авиационных двигателей британской компании Rolls-Royce 16 марта последовали летные испытания. Их задача состоит не только и даже не столько в том, чтобы проверить способность дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского лайнера стабильно летать исключительно на биотопливе.

Ведь Airbus уже имеет десятилетний опыт его использования. С тех пор, как немецкая Lufthansa в 2011 году впервые в мире на протяжении полугода применяла на среднемагистральных пассажирских самолетах A321 биокеросин, наполовину состоящий из SAF, по всему миру было осуществлено свыше 300 тысяч полетов с биотопливом, сообщает европейский авиастроитель на своем сайте. Сегодня все гражданские самолеты Airbus сертифицированы для заправки горючим, содержащим до 50 процентов SAF.

Финский нефтяной концерн Neste обеспечил авиационное биотопливо

Уникальность идущих в Тулузе экспериментов в том, что впервые научно исследуется вопрос, в какой мере полный переход на биотопливо повышает экологичность полетов. Считается, что выбросы CO2 можно сократить более чем на 80 процентов. В ходе наземных испытаний двигателей анализируется выделение твердых частиц, а эмиссия парниковых газов исследуется непосредственно в небе. Для этого в 50 метрах за экспериментальным А350 летает, фиксируя своими датчиками выхлопы его двигателей, переоборудованный в лабораторию бизнес-джет Dassault Falcon 20E, принадлежащий Немецкому центру аэрокосмических исследований (DLR).

Заправка грузового самолета Beluga на завод Airbus в британском Бротоне

Завод Airbus в британском Бротоне. С 2019 года биотопливом заправляют и грузовой самолет Beluga

Он участвует в исследовательском проекте Airbus вместе с Rolls-Royce и финской энергетической компанией Neste. Она уже превратила производство биодизеля в один из ключевых элементов своей все более "зеленой" бизнес-модели, а теперь проявляет растущий интерес к выпуску биологического авиационного топлива. Для эксперимента в Тулузе компания поставила в общей сложности 117 тонн SAF, которое было произведено и очищено на нефтеперерабатывающем заводе в финском Парвоо, а затем подверглось фракционированию в нидерландском Роттердаме.

Биотопливо второго поколения утилизирует мусор и отработанные масла

На первоначальном этапе SAF производилось из растений и отходов их переработки, например из ятрофы, однако возникла опасность, что слишком много сельскохозяйственных площадей будет переориентировано на выращивание не продовольствия, а сырья для получения горючего. Поэтому сейчас в ЕС переходят на производство и использование биотоплива второго поколения, для которого сырьем служат мусор, отходы деревообработки, отработанные растительные масла и жиры.

Растение ятрофа

Две сотни видов ятрофы растут повсюду в мире в тропических и субтропических регионах

Пока SAF стоит примерно в три раза дороже, чем авиационный керосин, и производится для мирового рынка лишь в очень ограниченных количествах. Однако итоги эксперимента в Тулузе, которые будут окончательно подведены в 2022 году, могут привести к росту спроса на биотопливо со стороны европейских авиакомпаний, клиенты которых в ЕС все чаще изъявляют готовность приплачивать определенную сумму ради более экологичного полета. А рост спроса неизменно ведет в рыночной экономике к увеличению конкуренции, масштабированию производства и снижению цен.

Для концерна Airbus перевод своих лайнеров на биотопливо - важное, но далеко не единственное направление декарбонизации воздушного сообщения ради защиты климата. Параллельно с экспериментом в Тулузе европейский авиастроитель продолжает работать над другими проектами создания низкоэмиссионных самолетов. Эти проекты связаны с "зеленым" водородом, синтетическими видами топлива E-Fuels и электрическими двигателями.    

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    Автор: Ксения Сафронова


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