50 лет компании Airbus. Как Евросоюз стал лидером мирового авиастроения

Всего две компании делят сегодня почти поровну мировой рынок гражданских самолетов. В XXI веке человечество летает на средние и дальние расстояния либо на боингах американской корпорации Boeing, либо на аэробусах, произведенных концерном Airbus. А этот "Эйрбас" из какой страны?
Airbus SE - это европейская компания
Штаб-квартира и головной завод Airbus находятся во Франции, в Тулузе, однако называть компанию французской, тем не менее, нельзя. Ведь ее второй ключевой завод, специализирующийся как раз на выпуске самой массовой и востребованной фирменной модели - хорошо известных всем нам по полетам в отпуск или командировки среднемагистральных аэробусов семейства A320, находится в немецком Гамбурге. Значит, фирма франко-германская?
Beluga XL - новое поколение транспортных самолетов, четверть века перевозящих грузы между заводами Airbus
Тоже неверно. К компании практически с самого начала присоединилась Испания, а чуть позже четвертым участником стала Великобритания. К тому же следует учитывать, что акционерное общество Airbus SE (SE обозначает юридическую форму европейской компании) зарегистрировано в Нидерландах и именно там проводит свои годовые собрания.
Так что самое правильное - называть самолетостроителя, которому 18 декабря 2020 года исполнилось 50 лет, европейской компанией, компанией Евросоюза. Собственно, именно в этом и состоит главная особенность юбиляра. Airbus - это не просто фирма, это проект. Индустриальный проект, олицетворяющий объединение Европы.
Успехи Boeing заставили авиастроителей ФРГ и Франции объединиться
Началось все с осознания того, что конкурировать с американцами на быстро растущем мировом рынке гражданских самолетов авиастроители ФРГ и Франции по одиночке не смогут. Такое понимание перспектив отрасли пришло еще в середине 1960-х годов на фоне нарастающей мощи корпорации Boeing.
Франц Йозеф Штраус в 1969 году на заводе фирмы Messerschmitt в баварском Аугсбурге
Вот почему всего через два десятилетия после того, как французское небо очистили от смертоносных гитлеровских "Мессершмиттов", фирма Messerschmitt-Bölkow-Blohm выступила одним из инициаторов объединения конструкторских, технологических и финансовых потенциалов двух стран - и получила поддержку с французской стороны.
Целый ряд западногерманских авиазаводов находился в Баварии, и лидер баварской консервативной партии ХСС Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß) активно содействовал сближению с французами. Он и стал первым председателем наблюдательного совета созданного в конце 1970 года консорциума Airbus Industrie.
Создание консорциума - первый шаг на пути к объединению
Для начала была выбрана именно такая "осторожная" организационная форма: консорциум. Не компания в чистом виде, а всего лишь объединение компаний, сохраняющих свою независимость. Слишком необычным представлялся начатый эксперимент - не только в свете недавней истории двух стран, но и потому, что немецкая сторона была представлена совместным предприятием частных фирм Deutsche Airbus, нацеленных на коммерческий успех, а французская - государственным предприятием Aérospatiale, делавшим упор на национальные интересы. Жизнеспособность конструкции со столь разными приоритетами на первых порах вызывала сомнения.
Сборка дальнемагистрального самолета A350 на заводе Airbus в Тулузе
Однако форма консорциума оказалась привлекательной для новых участников. Уже в 1971 году, за полтора десятилетия до вступления Испании в Евросоюз, к Airbus присоединилась испанская авиастроительная компания CASA. А в 1979 году, через шесть лет после начала членства Великобритании в ЕС, четвертым участником стала British Aerospace.
Понадобилось ровно тридцать лет, сопровождавшихся быстрым набором высоты с производственной и коммерческой точек зрения, прежде чем участники консорциума настолько сработались и прониклись доверием друг к другу, что созрели до отказа от этой весьма громоздкой и далеко не всегда эффективной организационной формы.
"Эйрбас" - это и вертолеты, и ракета-носитель Ariane, и военная техника
В 2000 году французские, немецкие и испанские участники проекта преобразовали консорциум Airbus в EADS, в "Европейскую аэрокосмическую и оборонную компанию", и вывели ее на биржу. Британская сторона в виде оборонного концерна BAE Systems передавать созданному акционерному обществу свои активы не стала, однако продолжила сотрудничество с ним в различных формах и сферах. Так, на британских заводах до сих пор делают крылья для аэробусов, хотя из-за "Брекзита" ситуация может измениться.
Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 на космодроме в Куру
Название теперь уже самостоятельной компании EADS свидетельствовало о том, что за прошедшие годы поле ее деятельности значительно расширилось. К гражданским аэробусам прибавились военные самолеты (истребитель Eurofighter Typhoon, военно-транспортный A400M), вертолеты, космические спутники, коммерческие ракеты-носители (Ariane), боевые ракеты и другая военная техника.
И все же главным бизнесом компании было и остается гражданское самолетостроение, именно в этой сфере она добилась наибольших успехов и получает наибольшие доходы. Поэтому в конце концов было решено отказаться от неудобоваримого названия EADS, и в 2014 году компания вернула себе свое изначальное имя, ставшее уже всемирно известным брендом: Airbus.
Государственное участие в Airbus сведено к блокирующему пакету
Сегодня 74% акций европейского акционерного общества Airbus SE находятся в свободном обращении на бирже, и эти бумаги (актуальная цена: примерно 90 евро) может приобрести любой инвестор, даже самый мелкий. Франция, Германия и Испания за последние два десятилетия последовательно снижали государственное участие в капитале Airbus, так что теперь они держат только блокирующий пакет в 26%. При этом у французской и немецкой сторон равные доли в 10,9%.
Новому шефу Гийому Фори предстоит выводить Airbus из тяжелейшего кризиса гражданской авиации
В какой-то момент компания отказалась и от такого пережитка "осторожных" времен консорциума, как паритетное управление, когда должность главы фирмы непременно делили между собой представитель Франции и Германии, и перешла к более эффективному и менее затратному единоначалию. С 2012 года европейским самолетостроителем руководил в качестве генерального директора (CEO) немец Томас Эндерс (Thomas Enders), в 2019 году его сменил на этом посту француз Гийом Фори.
Такова политическая история авиастроительной компании, ставшей символом успешной промышленной политики в Евросоюзе. Весьма показательная деталь: когда недавно встал вопрос о необходимости развивать в ЕС собственное производство аккумуляторных батарей для электромобилей, чтобы не оказаться в слишком большой зависимости от фирм из Азии и США, в Германии заговорили о том, что в этой сфере "нам нужен новый Эйрбас".
Аэробус A320 обеспечил Airbus мировое лидерство
Однако у юбиляра имеется, естественно, и полувековая технологическая, производственная, коммерческая история - с подъемами и спадами, как это всегда бывает в бизнесе. Самый успешный проект европейского авиастроителя, обеспечивший ему стабильные доходы и выход в мировые лидеры отрасли по количеству выпускаемых самолетов, - семейство среднемагистральных лайнеров A320. Это - рабочие лошадки гражданской авиации, самый востребованный тип пассажирских воздушных судов, способных перевозить от 100 до 220 человек на расстояние приблизительно 6 тысяч километров.
С 2008 года самолеты Airbus семейства A320 для китайского рынка выпускает завод в Тяньцзине
Разработка аэробуса A320 и начало его серийного производства в 1987 году стали ответом на огромный успех американской модели Boeing 737, вышедшей на рынок на 20 лет раньше. Несмотря на такое отставание, европейский авиастроитель сумел достаточно быстро отвоевать себе приблизительно половину мирового рынка среднемагистральных лайнеров.
В 2001 году Airbus впервые получил больше заказов на все типы своих самолетов, чем Boeing. С тех пор эти два производителя из года в год идут ноздря в ноздрю по числу заказанных и выпущенных машин. При этом оба конкурента периодически в той или иной форме получают у себя на родине, в ЕС и США, государственные субсидии, что ведет к разбирательствам в ВТО и даже санкциям.
Сборка аэробусов семейства A320 осуществляется сегодня на трех континентах: в Гамбурге и Тулузе, в китайском Тяньцзине и американском Мобиле. Из-за крушения двух лайнеров B737 Max и последовавшего за этим полуторагодового запрета на эксплуатацию самолетов данной модификации у корпорации Boeing в 2019 и 2020 годах резко сократились заказы и объемы производства, так что в настоящий момент Airbus явно вырвался вперед.
A380 - техническое чудо и маркетинговый просчет
Но и у нынешнего лидера отрасли тоже бывали серьезные неудачи. Наиболее тяжелым коммерческим и имиджевым поражением стал амбициозный проект двухпалубного супер-аэробуса A380. Самое обидное для компании состоит в том, что после первоначальных трудностей и дополнительных финансовых вливаний с технической точки зрения в конце концов все получилось: крупнейший в мире пассажирский самолет в 2005 году не просто полетел - он был запущен в серию и по сей день эксплуатируется несколькими ведущими авиакомпаниями планеты.
A380 в 2010 году в аэропорту городов Лейпциг и Галле. В 2020 году Lufthansa прекратила эксплуатацию этой модели
Просчет был не конструкторский, а маркетинговый: компания Airbus фатально переоценила глобальный спрос на лайнеры, способные перевозить до 850 пассажиров. Их целесообразно использовать только на маршрутах между несколькими ключевыми хабами, а люди, как выяснилось, предпочитают на менее крупных воздушных судах напрямую, без пересадок лететь в аэропорт назначения. Эпоха самолетов-гигантов подошла к концу.
В Boeing это поняли раньше - и разработали более компактный дальнемагистральный B787 Dreamliner. Впрочем, европейцы весьма быстро переориентировались и оперативно ответили конкуренту моделью A350: она начала поступать заказчикам в 2015 году, спустя менее четырех лет после американского конкурента. Ну, а чудо техники A380 снимут с производства в 2021 году, вскоре после юбилея.
Концепт работающего на водороде и электротяге безэмиссионного самолета AirbusZEROe
Свое 50-летие Airbus отмечает в условиях вызванного пандемией тяжелейшего кризиса гражданской авиации, а следовательно и пассажирского авиастроения. Понятно, что мировой лидер отрасли ее в любом случае переживет. Но не менее очевидно и то, что в условиях декарбонизации мировой экономики ради защиты глобального климата самолеты должны будут становиться все более экологичными и экономичными. Гибридными? Электрическими? Водородными? Конструкторы и инженеры Airbus уже экспериментируют.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Два полюса
Включенный в список Всемирного наследия самый большой в Европе романский храм и вставший на вечный взлет гигант неба Boeing 747 - два туристических полюса немецкого города Шпайер. Императорский собор был заложен в этом месте в начале XI века. "Боинг" прибыл сюда на барже по Рейну в 2002 году. Он пополнил коллекцию здешнего Музея техники - одну из самых интересных в Германии.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Шпайер и Зинсхайм
Его открыли в Шпайере в 1991 году в качестве филиала Технического музея Зинсхайма, расположенного в 40 километрах. Там уже стало тесно. В Шпайере первую часть экспозиции разместили в так называемом Лилльском цехе на территории Пфальцского авиазавода. Это здание, построенное в 1913 году в Лилле, разобрали и перевезли из Франции в Германию во время Первой мировой войны.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Тетушка Ю" и другие редкости
Сегодня в Шпайере выставлено более 3000 экспонатов. Среди них - около 70 самолетов и вертолетов, 50 классических автомобилей разных эпох, несколько десятков пожарных машин, подводная лодка, два десятка локомотивов, старая карусель с лошадками и коллекция ярмарочных органов. Некоторые механические музыкальные инструменты посетители могут в любой момент запустить сами, нажав на кнопку.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Вход разрешен
Многие музейные экспонаты в Шпайере - самолеты, вертолеты, спасательный корабль и подводную лодку - можно осмотреть изнутри, а из Boeing 747 "Yankee Mike" - даже выйти на левое крыло, превращенное в смотровую площадку на 20-метровой высоте. В одном из салонов удалена внутренняя обшивка, чтобы посетители могли увидеть то, что за ней скрывается, а также заглянуть в багажный отсек.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Одиннадцать лет в небе
В свой первый рейс музейный "Боинг", построенный для компании Lufthansa, отправился в 1978 году. Он провел в небе 96655 часов, совершив 16373 полетов - без единой поломки, а из эксплуатации был выведен по экономическим соображениями - уступал более новым моделям по расходу топлива. Музей, в котором давно мечтали о таком экспонате, приобрел его за символическую сумму в один евро.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Экспозиции
Большую часть Лилльского цеха сейчас занимает коллекция автомобилей-олдтаймеров, с которой мы более подробно познакомимся в следующем репортаже. За годы, прошедшие после открытия, для музея возвели несколько новых зданий. Этот французский военно-транспортный самолет Nord 2501 Noratlas встречает посетителей около входа в кассовый зал и музейный кинотеатр IMAX.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Мимо истребителей
Кассовый зал пристроен к Лилльскому цеху, но многие посетители начинают осмотр, минуя его и направляясь через музейную площадь с самолетами и вертолетами прямиком к Космическому павильону (Weltraumhalle). Оставляют все другое, ничуть не менее интересное, на потом. В этом павильоне находится экспонат, по поводу которого в Шпайере испытывают особую гордость - один из советских "Буранов".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Буран"
Космический павильон был открыт в 2008 году. Центральное место в нем отведено полноразмерному самолету-аналогу советского "Бурана" - БТС-002. В 1985-1988 годах он совершил более 20 испытательных полетов в атмосфере, в ходе которых отрабатывались схемы посадки многоразового орбитального корабля, запущенного в космос в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Некосмическая одиссея
"Буран" (1.01), летавший в Космос, был разрушен в мае 2002 года в результате обрушения здания, в котором находился на Байконуре. Шпайерский прототип перед тем, как попасть в этот музей, совершил кругосветное путешествие. В 1999 году его передали в лизинг австралийской фирме для демонстрации на Олимпиаде в Сиднее. Затем БТС-002 был продан компании из Сингапура и попал в Бахрейн.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Для испытателей
Посетители музея, поднявшись по лестнице, могут через стекло заглянуть в кабину "Бурана". Она была рассчитана на двух пилотов и оборудована катапультами. Этот самолет-аналог многоразового космического корабля был оснащен четырьмя турбинами и стартовал с обычных аэродромов. Его взлетный вес превышал 90 тонн, а максимальная скорость составляла 600 км/ч, посадочная - от 300 до 330 км/ч.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
10 миллионов
В 2002 году между российским НПО "Молния" и сингапурской фирмой по поводу оплаты сделки возник спор, который привел к длительным судебным разбирательствам. После их завершения "Буран" БТС-002 приобрел немецкий частный музей в Шпайере. Общая сумма, потраченная на покупку корабля, транспортировку в Германию и строительство для него нового павильона, составила около 10 миллионов евро.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Второй и первый
Этот "Буран" БТС-002 провел в воздухе в общей сложности восемь часов. Другой прототип БТС-001 после закрытия программы оказался в качестве аттракциона в московском Парке имени Горького. Он служил для наземных статических испытаний, а также должен был использоваться для отработки перевозки многоразового космического корабля с помощью самолета "Атлант".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Капсула "Союза ТМ-19"
Помимо "Бурана" в Шпайере можно увидеть также другие экспонаты, рассказывающие о советских и российских космических исследованиях: от приобретенного в 2010 году спускаемого аппарата транспортного корабля "Союз ТМ-19" - до космического питания с надписями "Вишня в желе" или "Говядина с овощным гарниром". В этой капсуле на Землю в 1994 году вернулся первый западногерманский астронавт Ульф Мербольд.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Аполлон" и больше
Планируя строительство Космического павильона, более десяти лет назад шпайерские любители технической истории также наладили тесные контакты с исследователями из НАСА. Наибольшее впечатление среди многочисленных американских экспонатов производит инсталляция, посвященная лунной программе "Аполлон", давшей название всей космической экспозиции в Шпайере: "Apollo and Beyond".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Лунный камень
Помимо макета модуля Eagle и лунного автомобиля (LRV) здесь можно увидеть также камень, доставленный на Землю с Луны в 1971 году. Его возраст оценивается в 3,4 миллиарда лет. Среди других экспонатов самой большой в Европе космической экспозиции особого упоминания также заслуживает полномасштабная модель исследовательского модуля МКС - европейской лаборатории Columbus.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Антей"
Впечатляет своими размерами этот музейный экспонат - самый большой производившийся серийно турбовинтовой самолет в мире - советский Ан-22. Всего было выпущено 68 таких бортов, максимальный стартовый вес которых мог достигать 225 тонн. Этот самолет прибыл на аэродром в Шпайере из Киева в конце 1999 года, совершив посадку на 1300-метровой полосе, что требовало особого мастерства от пилотов.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Рекорды
Разработанный по заказу военных, он мог в случае необходимости садиться на неподготовленных аэродромах - даже в чистом поле. В послужном списке самолетов этой модели значится более четырех десятков мировых рекордов, в том числе, по грузоподъемности (100,4 тонны). Грузовой отсек музейного "Антея" можно не только осмотреть, но и снять для проведения свадьбы или банкета.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Аннушка"
Неприхотливый трудяга Ан-2 на фоне соседних "Боинга" и "Антея" выглядит скромно, но один из его рекордов может затмить технические достижения других моделей. Ан-2 выпускается до сих пор с 1947 года, то есть является единственным в мире самолетом, который производится уже более 60 лет. Сейчас - в Китае. Эту "Аннушку" музей получил в подарок из российского города-побратима Шпайера - Курска.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Ми-8
Перейдем к вертолетам. На территории музея под открытым небом можно осмотреть несколько экспонатов советского производства. Этот многоцелевой Ми-8 входит в число самых массовых вертолетов в истории авиации. С 1965 года было произведено более 12 тысяч разных модификаций этой модели. Эксплуатируется по всему миру.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Крокодил"
Рядом расположен советский ударный вертолет Ми-24П. Серийный выпуск базовой модели был начат в 1971 году. Ми-24 стал первым советским и европейским специализированным боевым вертолетом, а также вторым в мире - вслед за американским Белл AH-1 "Кобра". Модель, выставленная в Шпайере, находилась на вооружении армии ГДР.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Ми-14
Этот вертолет-амфибия берегового базирования, выпускавшийся в СССР в 1973-1986 годах, также попал в Шпайер из числа техники, оставшейся от Национальной народной армии ГДР. Данная машина использовалась в качестве противолодочного вертолета и буксировщика минных тралов. Всего было изготовлено около 270 Ми-14 разных модификаций.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Борт для Хонеккера
Внутри этого Ан-26 из числа машин, обслуживавших государственных деятелей Восточной Германии, посетителей музея ожидает сюрприз. Чаще всего этим специально оборудованным военно-транспортным самолетом пользовался Эрих Хонеккер. Внутри есть отсеки для работы и отдыха, а в хвостовой части…
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Чайка"
… можно было перевозить персональный лимузин, который грузился на борт по трапу-створке. В музее это место сейчас занимает "Чайка", правда, не из автопарка руководства ГДР. Этот лимузин, как предполагается, находился в Гамбурге в гараже советского торгового представительства.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
МиГ-23
Рядом с Ан-26 круто стремится в небо МиГ-23 - советский многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловидности. Этот самолет, поставленный из СССР в ГДР, после воссоединения Германии некоторое время использовался бундесвером. О классических автомобилях и некоторых других экспонатах Музея техники в Шпайере мы расскажем во второй части репортажа.
Автор: Максим Нелюбин