 ЕС готов ввести пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing | Новости из Германии о Европе | DW | 09.11.2020

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Европа

ЕС готов ввести пошлины на товары из США из-за конфликта вокруг Boeing

В Брюсселе не будут дожидаться вступления Джо Байдена в должность президента США и введут штрафные пошлины в соответствии с разрешением ВТО.

Boeing 737 Max 8

На фоне многолетнего конфликта с Соединенными Штатами вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus Европейский Союз введет штрафные пошлины на американские товары. Европейская комиссия уже получила такое разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО), напомнил в понедельник, 9 ноября, заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис перед началом видеоконференции министров торговли стран ЕС. "И сейчас мы это сделаем", - добавил Домбровскис.

Одновременно он подчеркнул, что Брюссель "безусловно" по-прежнему открыт для урегулирования конфликта путем переговоров. "Мы готовы в любой момент приостановить или отменить наши пошлины, если США приостановят или отменят свои пошлины", - указал он. Вместе с тем, по словам Домбровскиса, из Вашингтона до сих пор не поступало подобных сигналов.

Тем самым в Брюсселе решили не дожидаться вступления в должность избранного президента США Джо Байдена и возможного изменения курса в торговой политике, поскольку в этой сфере преемник Дональда Трампа также считается приверженцем протекционизма, отмечает dpa.

ВТО разрешила ЕС ввести штрафные пошлины против США

В середине октября ВТО разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму 4 млрд долларов (3,4 млрд евро) в год. Эта мера является адекватной "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием властями США американского авиаконцерна Boeing, говорится в решении организации.

Спор о государственной помощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту - концерну Airbus - длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей. В 2019 году организация позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

Смотрите также:

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    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Арахисовое масло

    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Война тарифов: почему сыр и вино из ЕС подорожают в США

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