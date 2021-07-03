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Фото: Imago/T. Müller
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
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Государство на Ближнем Востоке. Столица - Абу-Даби. Численность населения - 9,2 млн человек.
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Контекст
Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок
Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок
Страны-члены БРИКС считают этот блок противовесом традиционным форумам и институтам, возглавляемым США. Так ли это?
Экономика и бизнес
22.08.2023
22 августа 2023 г.
Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?
Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?
РФ получает за свою нефть рупии, которые не может использовать из-за санкций, отрезавших ее от платежных систем.
Экономика и бизнес
18.05.2023
18 мая 2023 г.
За что критикуют нового главу Интерпола из ОАЭ
За что критикуют нового главу Интерпола из ОАЭ
Правозащитники утверждают, что Ахмед Нассер Аль-Раиси из ОАЭ причастен к пыткам и преследованиям инакомыслящих.
Политика
25.11.2021
25 ноября 2021 г.
Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ
Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ
Ашраф Гани заявил, что покинул Афганистан по требованию своей службы безопасности, но намерен вернуться.
Политика
19.08.2021
19 августа 2021 г.
ОАЭ открыли посольство в Израиле
ОАЭ открыли посольство в Израиле
О нормализации отношений Израиль и Эмираты договорились год назад при посредничестве президента США Трампа.
Политика
14.07.2021
14 июля 2021 г.
ОПЕК+ продолжит переговоры 5 июля
ОПЕК+ продолжит переговоры 5 июля
Министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ возобновится в режиме видеоконференции 5 июля.
Экономика и бизнес
03.07.2021
3 июля 2021 г.
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