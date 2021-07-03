  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Вид на Абу-Даби
Фото: Imago/T. Müller

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Публикации по теме

Государство на Ближнем Востоке. Столица - Абу-Даби. Численность населения - 9,2 млн человек.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

В Йоханнесбурге готовы к саммиту БРИКС

Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок

Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок

Страны-члены БРИКС считают этот блок противовесом традиционным форумам и институтам, возглавляемым США. Так ли это?
Экономика и бизнес22 августа 2023 г.
НПЗ в индийском штате Гуджарат

Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

Импорт нефти из России в Индию: оплата только в рупиях?

РФ получает за свою нефть рупии, которые не может использовать из-за санкций, отрезавших ее от платежных систем.
Экономика и бизнес18 мая 2023 г.
Новый глава Интерпола - Ахмед Нассер Аль-Раиси, Турция, 23 ноября 2021 года

За что критикуют нового главу Интерпола из ОАЭ

За что критикуют нового главу Интерпола из ОАЭ

Правозащитники утверждают, что Ахмед Нассер Аль-Раиси из ОАЭ причастен к пыткам и преследованиям инакомыслящих.
Политика25 ноября 2021 г.
Портрет Гани на стене Кабульского аэропорта

Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

Ашраф Гани заявил, что покинул Афганистан по требованию своей службы безопасности, но намерен вернуться.
Политика19 августа 2021 г.
Президент Израиля Ицхак Герцог и посол ОАЭ в Тель-Авиве Мухаммед аль-Хаджа

ОАЭ открыли посольство в Израиле

ОАЭ открыли посольство в Израиле

О нормализации отношений Израиль и Эмираты договорились год назад при посредничестве президента США Трампа.
Политика14 июля 2021 г.
Добыча нефти в Татарстане

ОПЕК+ продолжит переговоры 5 июля

ОПЕК+ продолжит переговоры 5 июля

Министерская встреча ОПЕК и ОПЕК+ возобновится в режиме видеоконференции 5 июля.
Экономика и бизнес3 июля 2021 г.
Показать больше