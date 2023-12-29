Кредитами Россия втягивает Беларусь в орбиту зависимости?

Россия отложила начало погашения ей долга Беларусью на шесть лет. Кому и сколько должен Минск, почему не может расплачиваться в срок, и действительно ли кредиты от РФ так выгодны для Беларуси?

Беларусь - на первом месте среди должников России, сумма ее долга превышает 8 млрд долларов. РФ не раз уже переносила начало выплаты ей задолженности по госкредитам. При этом российские политики не скрывают, что платят РБ, в том числе, и за лояльность на международное арене. DW расспросила экспертов о том, стоит ли ждать Минску новых финансовых вливаний от Москвы и удастся ли ему получить кредиты от Китая и арабских стран.

Кому и сколько должна Беларусь?

По данным Нацбанка РБ, внешний долг Беларуси на 1 октября 2023 года составлял 36,66 млрд долларов. В пересчете на душу населения каждый белорус должен 3984 долларов. Крупнейшим кредитором Беларуси остается Россия. В 2022-м задолженность ей достигла 8,24 млрд долларов. Кроме того, РФ - ключевой акционер Евразийского банка развития (ЕАБР), которому Беларусь должна еще 2,3 млрд долларов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин, июль 2023 года Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Второй крупный кредитор Беларуси - Китай (4,04 млрд долларов). Следом за ним идут держатели гособлигаций (3,39 млрд), Всемирный банк (993,1 млн) и Европейский банк реконструкции и развития (285,2 млн). В 2024 году Минску нужно будет погасить около 2 млрд долларов госдолга, сообщает Минфин. Источником финансирования выплат будут текущие доходы бюджета. На рефинансирование долга Беларусь планирует привлечь 1,3 млрд долларов. В правительстве заявляют, что продолжат работу по привлечению российских кредитов на интеграционные проекты.

А 12 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому погашение основного долга по кредитам, предоставленным правительству Беларуси правительством России с 6 апреля по 31 декабря 2023 года, переносится на период с 2029 года по 2034 год. В прошлом году в России был принят аналогичный закон о переносе платежей и погашения обслуживания задолженности по всем госкредитам РФ, выданным правительству Беларуси с марта 2022 года по апрель 2023-го (на общую сумму 1,4 млрд долларов), на период с 2028 по 2033 год.

Из-за западных санкций Беларусь не может выйти на международный рынок финансовых заимствований. "Нас это не сильно по большому счету и пугает, потому что мы все время это делали на российском рынке. Традиционно более 70% - из РФ", - пояснил министр финансов РБ Юрий Селиверстов.

Россия добавит денег?

По данным Всемирного банка, общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7%, достигнув 28,9 млрд долларов. Беларусь - на первом месте среди должников РФ (8,24 млрд долларов), за ней следуют Бангладеш (5,86 млрд) и Индия (3,75 млрд).

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в комментарии "Ленте.ру" назвал эти долги частью внешнеполитической линии России: "Суммы, о которых идет речь, не принципиальны для РФ. Наши финансовые отношения - больше политические отношения. Беря на себя функции в международной политике - а сегодня это очень серьезная история для России, надо брать на себя и форматы поддержки стран, которые могут быть нам полезны на международной арене, в том числе в формате ООН".

Дмитрий Крук Фото: Pawljuk Bykowskij/DW

Директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский отмечает, что для России сейчас, с одной стороны, непростое время в связи с войной и западными санкциями. С другой стороны, указал Львовский, экономика РФ примерно в 14 раз больше белорусской. "Поэтому если Россия захочет, она может дать и 2 млрд, и 5 млрд. Экономической основы для новых кредитов нет, последние из них выдают по политическим мотивам. Так что все зависит от желания Владимира Путина", - считает эксперт.

Экономист Дмитрий Крук в связи с этим прогнозирует, что Россия и дальше будет пытаться втягивать Беларусь в свою орбиту зависимости, причем небольшими порциями финансирования: "В последние годы РФ ставит вопрос о поддержке в обмен на усугубление политической и экономической зависимости. Поле для маневра у режима сокращается: за каждый новый транш Александр Лукашенко будет вынужден идти на все большие уступки".

Лукашенко рассчитывает и на Китай

Со своей стороны, Львовский замечает, что Минск будет пытаться диверсифицировать источники внешних займов. "Режим давно пытается привлечь китайские деньги. Было несколько попыток разместить белорусские облигации на китайской бирже, но оказалось, что в Китае довольно строгие требования, а белорусские суверенные евробонды недостаточно качественные, - поясняет директор BEROC. - Пытаться можно, но пока ничего не получается".

Дмитрий Крук добавляет, что белорусские власти однозначно хотели бы получать кредиты и от Китая, и от ОАЭ, куда недавно с рабочим визитом ездил Лукашенко. "Но хотеть не означает мочь. Когда страна объявлена дефолтным заемщиком со стороны ключевых рейтинговых агентств, экономические соображения отступают на второй план. То есть это исключительно политический контекст, причем абсолютно непредсказуемый. Китай предоставит кредит, только если будет видеть за этим геополитическую выгоду. С 2020 года китайцы проявляют слабый интерес к Беларуси. И пока нет данных о том, что Пекин меняет свою стратегию", - говорит Крук.

Что касается арабских стран, то, по его мнению, тут вряд ли можно рассчитывать на долгосрочное финансирование: "Возможны варианты с непрозрачными схемами по реэкспорту нефтепродуктов, увеличение торговли".

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