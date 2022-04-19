 РФ в марте выдала почти 82 млрд рублей кредитов иностранным государствам | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2022

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Россия

РФ в марте выдала почти 82 млрд рублей кредитов иностранным государствам

Минфин РФ в марте предоставил иностранных кредитов на сумму в 81,6 млрд рублей. Получатели не разглашаются. Ими могут быть, в частности, Беларусь или Иран, передало РБК.

Купюра в одну тысячу российских рублей

Минфин России в марте предоставил двусторонние государственные кредиты (финансовые или экспортные) иностранным государствам или их юридическим лицам на сумму в 81,6 млрд рублей (около 913 млн евро). Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило агентство РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства. В рублевом выражении сумма сопоставима с рекордным показателем декабря 2021 года (82,1 млрд рублей).

Получатели фициально не раскрываются. По данным собеседников агентства, ими могут являться, в частности, Беларусь или Иран.

Почти 22 процента от плана на год

За март РФ выполнила почти 22 процента от кредитного плана иностранным партнерам на год (374,9 млрд рублей - такая сумма была названа на 1 марта).

В конце января агентство IRNA передало, что министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи сообщил об открытии Россией кредитной линии для финансирования строительства тепловой электростанции "Сирик" в провинции Хормозган на юге республики.

В марте стало ясно, что Беларусь договорилась с РФ о переносе сроков по части выплат по российским кредитам на пять-шесть лет. Об этом заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов в эфире государственного телеканала "Беларусь 1". По словам главы ведомства, договоренности позволят не отвлекать ресурсы "на обслуживание обязательств и погашение перед партнерами из России".

ЕС ограничил возможности Центробанка РФ использовать международные резервы

Евросоюз в начале марта ограничил возможности Центробанка РФ использовать свои международные резервы. Решение принято в рамках санкций в отношении России за ее полномасштабное военное вторжение в Украину. Кроме того, согласованные ЕС штрафные меры предусматривали отключение ряда российских банков от международной системы платежных услуг SWIFT и борьбу с "золотыми паспортами".

Министерство финансов РФ 6 апреля впервые в истории современной России осуществило выплаты процентов по двум выпускам долларовых облигаций на сумму почти 650 млн долларов не в валюте США, как того требовали условия эмиссии этих ценных бумаг, а в российских рублях.

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  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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  • Как выжить в кризис: россияне ищут выход

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    Автор: Евлалия Самедова


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