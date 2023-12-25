БРИКС - конкурент Запада? Какую роль играет Россия

Значение БРИКС растет с увеличением числа членов организации. Насколько эффективной она может быть, составит ли конкуренцию Западу и какова при этом роль России на посту председателя организации?

Аргентина все-таки не будет вступать в БРИКС в начале января 2024 года. Об этом сообщило новое правительство страны в соцсети X (бывший Twitter). Для организации это удар, который она, впрочем, сможет перенести. Ведь ее членами станут пять других стран - из них такие энергетические тяжеловесы, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, а также Египет и Эфиопия.

Своим расширением БРИКС становится более весомой в мировой политике и укрепляет свою роль в качестве голоса Глобального Юга. Вступление новых членов в ряды БРИКС происходит в период председательства в организации России. И когда в октябре 2024 года в Казани на саммите БРИКС Владимир Путин расстелит гостям красную ковровую дорожку, на общей фотографии глав государств и правительств будет в два раз больше участников, чем их было до сих пор.

Нынешняя БРИКС существенно окрепла и выросла за время своего существования - с тех пор, когда банкиры Goldman Sachs в 2001 году впервые применили аббревиатуру БРИК для названия своего инвестиционного фонда. Так на английском языке была обозначена четверка стран - Бразилия, Россия, Индия и Китай.

Впервые лидеры этих государств встретились в 2009 году, а в 2011 году первая африканская страна - ЮАР - вступила в эту организацию, которая с того момента стала называться БРИКС. БРИКС удивителен тем, что несмотря на идеологические различия между странами-участницами - Бразилия, Индия, Южная Африка являются демократиями, а Китай и Россия - авторитарными государствами, это не мешает им прагматично сотрудничать. Даже столкновения между индийскими и китайскими военными за спорную территорию в 2020 году не подорвали БРИКС.

Новые участники - новый конфликтный потенциал

Новые члены БРИКС также несут с собой и новый конфликтный потенциал. Египет и Эфиопия давно спорят по поводу воды реки Нил. Саудовская Аравия и Иран уже десятилетиями борются за лидерство в регионе Персидского залива.

Несмотря на то, что у стран БРИКС различные интересы, минимального консенсуса им удалось достичь, говорит политолог Йоханнес Плагеман (Johannes Plagemann) из Гамбургского аналитического центра GIGA: "Они все желают такой миропорядок, в котором будет меньше доминировать Запад". Но это не значит, что они враждебны Западу. В БРИКС решения могут приниматься только единогласно. Поэтому ни Китай, ни Россия, ни в будущем Иран не смогут продвигать их нынешнюю позицию. А для большинства стран-членов БРИКС характерна позиция, которую в сентябре озвучил министр иностранных дел Индии: "Индия не является западной страной и не является антизападной страной".

Гюнтер Майхольд Фото: DW

Членство в БРИКС, объясняет политолог Гюнтер Майхольд (Günter Maihold), не только повышает статус страны в международной политике. Оно предоставляет также шанс избежать необходимости переходить в тот или иной лагерь в ситуации растущей геостратегической конкуренции между Китаем и Россией с одной стороны, и Запада, - с другой.

"С членством в БРИКС становится очевидно, что каждая из стран не хочет следовать коллективной логике сторонников одного из лагерей, но хочет сохранять свою независимую позицию", - говорит Майхольд, который преподает в Берлинском университете.

Каковы преимущества для России

Признаком такой независимости можно считать то, как Владимира Путина в начале декабря, несмотря на вторжение России в Украину, с огромными почестями принимали у себя будущие члены БРИКС Саудовская Аравия и ОАЭ. И это несмотря на международный ордер на арест президента РФ. В ОАЭ, в Абу-Даби, в момент визита Путина улица, по которой ехал президентский кортеж, была украшена российским флагами, а боевые самолеты разукрасили небо над пустыней в цвета российского триколора. При таком гостеприимстве по отношению к президенту РФ можно было даже усомниться в том, что ОАЭ считаются союзниками США и что в этой стране находятся три американские военные базы.

Председательство в БРИКС и проведение саммита в 2024 году дает России несколько преимуществ, анализирует Плагеман. На внутриполитическом уровне это должно продемонстрировать, что Россия ни в коем случае не изолирована на мировой арене, как этого старается добиться Запад: "А кроме того, для России, по сути, речь идет о том, чтобы экономически не зависеть от Запада, эффективно обходить санкции, выгодно продавать свои ресурсы".

Представители стран БРИКС на самите в Йоханесбурге в 2023 году Фото: GIANLUIGI GUERCIA/AFP

Уже сейчас даже сторонники Запада внутри БРИКС почти не следуют санкциям против России. Отчасти их воспринимают как сигнал тревоги: ограничения против России и Ирана, заморозка валютных резервов, исключение из международной платежной системы SWIFT привели к поиску - на всякий случай - альтернативы той финансовой системе, в которой доминируют США. Создать настоящую альтернативу сложно и требует времени. Но ОАЭ, например, осуществляют поставки газа и нефти в Индию и Китай, принимая платежи в национальной валюте, а не в долларах.

БРИКС пока не нуждается в собственном секретариате. Но в финансовом секторе у организации есть своя структура - New Development Bank. C принятием в организацию Саудовской Аравии и ОАЭ банк может увеличить свой капитал. Берлинский профессор Майхольд объясняет, что таким образом в распоряжении организации появятся альтернативные финансовые источники для национальных проектов развития, а также возможность оказывать помощь должникам на других, чем типичных для Всемирного банка и МВФ условиях.

Что делать с БРИКС

Плагеман ожидает, что усиление Глобального Юга и относительное ослабление влияния Запада приведет и к другим изменениям. Автор недавно опубликованной книги "Мы не все. Глобальный Юг и высокомерие Запада" считает, что "будет меньше внимания уделяться идеологической совместимости, соблюдению норм демократии и прав человека, а все участники будут больше концентрироваться на продвижении своих собственных интересов".

"То, о чем в своих поездках по миру говорит министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) - партнерство и сотрудничество на основе общих ценностей, не рассматривается как фундамент отношений, - говорит Майхольд. - На то, что мы пытаемся представлять как порядок, основанный на правилах, страны БРИКС отвечают: не мы устанавливали правила и нет оснований, почему мы должны им следовать или им подчиняться".

Плагеман выступает за более спокойное отношение к БРИКС. Он предлагает воспринимать организацию как партнера, там где это отвечает интересам дела: "Если крупные международные институты, как ООН, становятся все менее эффективными, оставшиеся группы и институты потенциально должны уметь кооперировать. Наращивать противостояние ни к чему не приведет".

Майхольд в докладе для берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) сделал конкретное предложение, как добиться того, чтобы БРИКС и Запад начали диалог. Для этого необходимы различные площадки в рамках G7 и БРИКС. Вначале они не должны быть публичными и заниматься теми политическими сферами, которые менее всего затрагивают геополитическую конкуренцию: вопросы климата или здравоохранения.

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