Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Глобальный Юг во главе с Китаем бросает вызов Западу, что радует Россию. Но каковы экономические интересы членов организации? И в какой мере они совпадают с целями руководства РФ?

Решение о расширении БРИКС, принятое на саммите этой организации в Южной Африке, свидетельствует о росте ее популярности и влияния среди стран Глобального Юга. Это серьезный внешнеполитический успех Китая, который все больше доминирует в этом межгосударственном объединении стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также России. КНР сделала еще один важный шаг в сторону укрепления своих геополитических позиций в мире. Так считают практически все западные эксперты и СМИ, в том числе, немецкие.

Какова политическая логика расширения БРИКС

Согласны они и с тем, что это объединение, число членов которого с 1 января 2024 года неожиданно решено увеличить с 5 сразу до 11, все более откровенно позиционирует себя как противовес США, "Большой семерке" (G7), в целом Западу и все более настойчиво стремится изменить расклад сил в мировой политике и экономике. В частности, положить конец глобальному доминированию американского доллара. В далекой перспективе, возможно, путем введения общей валюты.

Лидеры Бразилии, Китая, Южной Африки и Индии, а также заменявший Владимира Путина на саммите БРИКС глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: BRICS/Handout/AA/picture alliance

Но если символический успех саммита БРИКС в Йоханнесбурге и усиление политического веса этой организации очевидны, то экономические последствия предстоящего приема в ее ряды Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Эфиопии пока порождают, скорее, вопросы - эти страны слишком уж разнородные. Наряду с двумя богатыми нефтяными государствами тут и все еще весьма бедная Эфиопия, и закредитованная, пережившая не один дефолт Аргентина, и сильно ограниченный в своем развитии международными санкциями Иран.

Здесь, указывают эксперты, опять-таки видна скорее политическая логика: арабские монархии, Иран и Египет усилят в БРИКС+ позиции авторитарных государств. Это вписывается в геостратегические устремления Китая, а также России, но не отвечает интересам тех нынешних членов пока еще эксклюзивного клуба, которые имеют функционирующую демократическую систему: Индии, Бразилии и Южной Африки. Они, подчеркивают многие комментаторы, не хотели бы втягиваться в формирование чересчур антизападного по своей направленности блока под руководством КНР и РФ.

Нефть и другие экономические цели приема новых членов

Экономические же цели предстоящего расширения состоят, по всей видимости, главным образом, в том, чтобы сделать географию организации более представительной путем приема крупных стран из пока еще неохваченных регионов Глобального Юга и усилить присутствие в ней поставщиков сырья, прежде всего - нефти.

В результате БРИКС+, указывается в различных публикациях, будет представлять примерно 37% мирового ВВП, тогда как на G7 приходятся примерно 30%. Однако для достижения такого формального преимущества организацию можно было и не расширять: нынешняя пятерка, в первую очередь, благодаря экономической мощи Китая и так уже превосходила западную семерку по суммарным размерам ВВП (но по-прежнему сильно отставала по показателю ВВП на душу населения, характеризующему уровень благосостояния населения).

В декабре 2022 года китайский лидер Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию Фото: Xie Huanchi/Xinhua/picture alliance

Куда более весомым результатом следует считать то, что впредь Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сможет заседать и продвигать свои интересы в одной организации с двумя крупнейшими в мире (помимо США) производителями нефти - Саудовской Аравией и Россией, да к тому же еще с Ираном и ОАЭ. Тем самым КНР расширяет свои возможности влиять на политику картелей ОПЕК и ОПЕК+. Из-за этого влияние РФ в ОПЕК+, в свою очередь, может уменьшиться.

Теоретически дальнейшее укрепление политических связей КНР со странами-экспортерами нефти может привести к снижению роли доллара США в международных расчетах за нее, тем более что БРИКС провозглашает дедолларизацию мировой экономики одной из своих важнейших целей. Вопрос только в том, какова альтернатива доллару.

Дедолларизация приведет к усилению позиций юаня

О том, к чему может привести попытка перейти в расчетах на национальные валюты, свидетельствует нынешний печальный опыт России в торговле с Индией. Продажа нефти этой стране за ее национальную денежную единицу привела к тому, что у российской стороны накопилось огромное количество рупий, на которые просто невозможно купить адекватное количество нужных РФ товаров, поскольку мало ориентированная на экспорт индийская экономика их не производит.

Так что многие наблюдатели и комментаторы полагают, что дедолларизация, скорее всего, сведется к расширению использования в международных расчетах китайского юаня, как это уже сейчас происходит, к примеру, в торговле между Китаем и Россией. Тем самым борьба БРИКС+ с американской валютой тоже будет способствовать дальнейшему укреплению международных позиций КНР, в данном случае, в финансовой сфере. Впрочем, пока основная часть расчетов на мировом рынке, в том числе, и между будущими членами БРИКС+, по-прежнему осуществляется в долларах США, напоминают эксперты.

От борьбы БРИКС с долларом США больше всего выиграет, скорее всего, китайский юань Фото: Costfoto/picture alliance

Что же касается идеи создания единой валюты БРИКС, то в ее реализацию в обозримом историческом будущем практически никто не верит. Тут достаточно хотя бы вспомнить, каким непростым оказался процесс введения единой европейской валюты, хотя на нее переходили страны, имевшие общее социально-политическое и экономическое устройство и уже обладавшие многолетним опытом очень тесного взаимодействия в рамках ЕС.

К тому же переход на общую валюту предполагает, что участвующие государства передают важную часть своего суверенитета некоему надгосударственному органу (в случае ЕС - Европейскому центральному банку во Франкфурте-на-Майне). Не хватает фантазии представить себе, как КНР отдает часть своего суверенитета партнерам по БРИКС или Кремль соглашается с тем, что ключевые вопросы, касающиеся денежной единицы РФ (решения по ключевым ставкам, например), будут приниматься, предположим, в Дели или Рио-де-Жанейро.

Новый банк развития не будет финансировать проекты в РФ

Несравнимо более реалистичным представляется специалистам дальнейшее расширение деятельности Нового банка развития (ранее - Нового банка развития БРИКС), созданного в 2014 году в качестве альтернативы Всемирному банку и Международному валютному фонду, воспринимаемым на Глобальном Юге как инструменты западного влияния. Этот банк со штаб-квартирой в китайском Шанхае (!) финансирует главным образом инфраструктурные проекты, причем не только в странах БРИКС. Так, членами НБР уже стали Бангладеш, ОАЭ и Египет. Деятельность этого банка является одной из весомых причин, почему целый ряд стран хотели бы вступить в БРИКС+.

Штаб-квартира Нового банка развития (NDB) в Шанхае Фото: ALY SONG/REUTERS

А вот Россия в настоящий момент не может рассчитывать на кредиты банка, соучредителем которого она является. Возглавляющая НБР бывший президент Бразилии Дилма Руссефф заявила в конце июля, что из-за санкций, введенных против России из-за войны в Украине, банк не планирует новые проекты в РФ.

Успешные инфраструктурные проекты банка БРИКС, как и в целом динамичное развитие стран, которые входят или вскоре будут приняты в эту расширяющуюся организацию, могли бы пойти на пользу Германии, считают некоторые немецкие эксперты, поскольку это стимулировало бы спрос на промышленное оборудование и другие экспортные товары Made in Germany.

Вообще же ключевой проблемой БРИКС+ многие наблюдатели считают коренное противоречие между антизападной политической направленностью этой организации и тем неоспоримым экономическим фактом, что основными торговыми партнерами большинства входящих в нее государств (яркое исключение - находящиеся под санкциями Иран и Россия) являются именно страны Запада. Они для этих государств представляют, как правило, главный рынок сбыта и/или основной источник современных технологий. Это касается, причем в особой степени, и главного вдохновителя предстоящего расширения - Китая.

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