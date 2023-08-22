Саммит БРИКС: почему ОАЭ и другие страны хотят войти в блок

Страны, входящие в БРИКС, считают это объединение противовесом традиционным форумам и институтам, возглавляемым США. Так ли это на самом деле, и почему этот блок имеет значение?

Ежегодный саммит стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - начнется 22 августа в Йоханнесбурге. В этом году встреча приковывает к себе особое внимание: ожидается, что к группе могут присоединиться новые страны, поскольку Китай и Россия стремятся усилить свое политическое влияние в условиях напряженности в отношениях с США и их союзниками. DW собрала основную информацию об этом экономическом союзе.

Как возникло объединение БРИКС

Аббревиатуру БРИК придумал в 2001 году экономист американского инвестиционного банка Goldman Sachs Джим О'Нил, объединив таким образом четыре крупнейшие и наиболее быстро развивающиеся экономики того времени. О'Нил подчеркивал, что вместе эти четыре страны - Бразилия, Россия, Индия и Китай - в ближайшее десятилетие могут стать глобальной экономической силой.

Этот тезис восприняли всерьез как инвесторы, так и политики этих государств. Вопреки существующим между ними политическим и социальным разногласиям, развивающиеся страны почувствовали, что их связывает общее стремление перестроить глобальную политико-экономическую и финансовую системы, возглавляемые США.

Китай и Индия - два самых влиятельных члена БРИКС Фото: Kenzaburo Fukuhara/AP Photo/picture alliance

Первая ежегодная встреча лидеров БРИК состоялась в 2009 году в российском Екатеринбурге. Через год члены объединения пригласили присоединиться к ним ЮАР (South Africa), и к аббревиатуре БРИК добавилась буква "S".

На саммите в Йоханнесбурге будут лично присутствовать четверо из пяти лидеров стран БРИКС. Президент России Владимир Путин примет участие во всех мероприятиях, но онлайн. Ранее ЮАР столкнулась с проблемами при организации саммита, поскольку она является участницей Римского статута и в случае прибытия Путина на ее территорию обязана задержать его по ордеру Международного уголовного суда (МУС), после чего выдать в Гаагу. МУС подозревает президента РФ в совершении военных преступлений в Украине. Вместо Путина Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

Насколько важен блок

Члены БРИКС представляют более 42% населения Земли, на их долю приходится более четверти мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 18% торговли.

Некоторые эксперты считают это объединение противовесом западным экономическим и политическим форумам и институтам, таким как G7 и Всемирный банк. По их мнению, блок может использовать свое политическое и экономическое влияние для проведения реформ во Всемирном банке и Международном валютном фонде, отражающих реалии более многополярного мира.

Чего удалось достичь БРИКС на сегодняшний день

БРИКС постоянно стремится соответствовать своей репутации, в соответствии с которой группа считается альтернативой традиционным финансовым и политическим системам.

Среди заметных достижений этого экономического союза - создание Нового банка развития или банка БРИКС, - многостороннего финансового института с уставным капиталом в 50 млрд. долларов (45,6 млрд. евро) для финансирования инфраструктурных и климатических проектов в развивающихся странах. С момента своего создания в 2015 году банк, в состав акционеров которого, помимо членов БРИКС, входят Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, одобрил выдачу кредитов на сумму более 30 млрд долларов. Для сравнения: только в 2022 году Всемирный банк выделил более 100 млрд долларов.

Кроме того, БРИКС создал резервный фонд на 100 млрд. долларов США - валютный ликвидный механизм, который участники могут использовать во время мировых финансовых потрясений.

Новый банк развития - финансовый институт, созданный членами БРИКС, со штаб-квартирой в Шанхае Фото: Wang Gang/Costfoto/picture alliance

Члены объединения работают над идеей создания единой валюты, которая будет способна пошатнуть доминирующее положение доллара. Впрочем, в ближайшее время появления валюты БРИКС не ожидается, поэтому блок сосредоточен на расширении использования местных валют в торговле между членами организации.

"Помимо создания банка БРИКС и ежегодных встреч... группа едва ли может похвастаться какими-то другими достижениями", - написал Джим О'Нил в статье, опубликованной в 2021 году.

Ограниченный успех БРИКС объясняется тем, что интересы входящих в этот клуб стран часто расходятся и конкурируют между собой. В особенности это относится к Китаю и Индии, имеющих общую спорную границу и в последние годы переживающим не самые лучшие отношения.

Как обстоят дела с торговлей и инвестициями между членами БРИКС

За последние два десятилетия экономическое влияние стран БРИКС во многом возросло. Это произошло в первую очередь благодаря многолетнему бурному росту Китая, который, несмотря на нынешнее замедление темпов роста, является второй по величине экономикой мира по объему ВВП, и подъему Индии - стране с пятой по величине и в настоящее время самой быстрорастущей крупной экономикой.

Россия и Бразилия не смогли сохранить темпы роста своих экономик и по доле в мировом ВВП откатились на уровень 2001 года. Южноафриканской экономике также не удается достичь существенного роста после присоединения к БРИКС.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС в Кейптауне, июнь 2023 Фото: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS/picture alliance

Хотя БРИКС в настоящее время является крупным игроком на международном рынке, объем торговли между его членами остается относительно низким. Не существует и какого-либо соглашения о свободной торговле в рамках всего блока.

Зачем БРИКС хочет расширяться

Расширение БРИКС - одна из ключевых тем нынешнего саммита. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, включая Саудовскую Аравию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Индонезию, Египет и Эфиопию.

Китай настаивает на расширении БРИКС, чтобы увеличить свое политическое влияние на фоне растущего соперничества с США. Для России это означает поиск новых союзников в период, когда страна находится под санкциями Запада из-за войны в Украине. Бразилия и Индия, в свою очередь, традиционно выступают против быстрого расширения блока, при этом Дели опасается усиления китайского влияния в организации.

БРИКС с трудом реализует свой экономический потенциал, однако несмотря на это, входящие туда страны по-прежнему считают объединение геополитической альтернативой мировому порядку, возглавляемому США, и представителем интересов Глобального Юга. А новые члены БРИКС надеются воспользоваться политическим и экономическим влиянием организации.

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