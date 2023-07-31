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ПолитикаЭфиопия

Станет ли Эфиопия новым членом БРИКС?

Николас Фишер | Виталий Кропман
1 ч. назад

Эфиопия входит в группу стран, объявивших о желании присоединиться к БРИКС. Одной из причин, возможно, является стремление стать более независимой от доллара США, особенно в двусторонней торговле.

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Флаги государств-членов БРИКС
Фото: Wu Hong/AP Images/picture alliance

Многие страны Африки, включая Эфиопию, высказали желание присоединиться к БРИКС. Об этом в кулуарах недавнего саммита Россия-Африка заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. "Этот вопрос будет рассматриваться на саммите БРИКС. Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной", - приводит слова дипломата агентство ТАСС.

Аббревиатура БРИКС (BRICS) расшифровывается по английским названиям пяти ее предыдущих участников - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. На долю входящих в объединение стран приходится более 40 процентов населения планеты и около 26 процентов мировой экономики. Эфиопия хотела бы, чтобы аббревиатура была изменена на БРИКСЭ ("Э" - Эфиопия), о чем 29 июня официально объявил МИД этой африканской страны. Мнения о том, насколько осмысленной и перспективной является эта заявка, заметно расходятся.

С точки зрения Эфиопии, этот шаг "хорош и стратегически очень важен", - считает Александр Демисси, директор базирующейся в Кёльне независимой консалтинговой компании The China-Africa Advisory. "Он расширяет возможности Эфиопии по продвижению собственных интересов и может стать частью происходящей перестройки международного экономического и геополитического порядка", - полагает он.

Альтернативные сценарии для развивающихся стран

Бреттон-Вудская система, то есть международная финансовая система, созданная после Второй мировой войны, в которой доллар был резервной валютой, а Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) - контролирующими органами, "меняется благодаря таким организациям, как БРИКС", - считает Демисси. Они "разработали структуру, которая может предложить развивающимся странам, таким как Эфиопия, альтернативные сценарии", - объясняет он.

Офис Нового банка развития БРИКС в Шанхае
Офис Нового банка развития БРИКС в ШанхаеФото: Wang Gang/Costfoto/picture alliance

Эксперт напоминает, в частности, о Новом банке развития (НБР), который был основан странами БРИКС в 2014 году в качестве альтернативы Всемирному банку и МВФ. Он может предоставить дополнительный капитал для развития инфраструктуры в Эфиопии, полагает  Демисси.

Яред Хайле-Мескель, директор финансовой консалтинговой компании YHM Consulting в столице Эфиопии Аддис-Абебе, настроен менее оптимистично. По его мнению, надежды, связанные с членством в организации, преувеличены. "Я бы не ждал сейчас чуда, что в результате мы будем защищены или станем процветающей страной. Я не думаю, что БРИКС решит хотя бы одну из наших проблем", - полагает  Хайле-Мескель.

Финансовый эксперт критикует зависимость Эфиопии - и Африки в целом - как от Запада, так и от стран БРИКС. Последние, по его словам, представляют собой "эксклюзивный клуб, который стремится утвердить свое собственное глобальное влияние".

По мнению Хайле-Мескеля, Эфиопия должна опираться на собственные силы. "Мы должны уметь продавать свои национальные преимущества. Нам также необходимо обратить внимание на другие страны Африки", - подчеркнул он.

"Реальность действительно печальна. Африка поставляет большую часть драгоценных металлов. И все же у нас нет собственной валюты, обеспеченной золотом", - напомнил он. Африка нуждается в новом мышлении, сказал глава YHM. "Когда мы кому-то подражаем, то иногда платим слишком высокую цену", - уверен  Хайле-Мескель.

Эфиопия, насчитывающая более 120 млн. человек, занимает второе место на континенте по численности населения и является одной из самых крупных и быстрорастущих экономик. Однако в целом ее экономическое производство находится лишь на 59-м месте в мире и составляет менее половины от показателя самого маленького члена БРИКС - ЮАР. Эфиопии удалось расширить торговлю с Китаем и Индией, однако в последние годы ее население и экономика пострадали от гражданской войны и засухи.

Последствия войны и голода

Режим прекращения огня в северных регионах страны действует с ноября 2022 года. По имеющимся оценкам, в ходе войны около 600 тыс. человек погибли и не менее двух миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Однако ситуация до сих пор полностью не стабилизировалась. Кроме того, последовали новые конфликты: правительственные войска вели бои с ополченцами из племен оромо и амхара.

Кроме вооруженных конфликтов, миллионы людей страдают от голода, вызванного многолетней засухой. Отсутствие поставок зерна из Украины и России усугубляет ситуацию, равно как и нецелевое использование помощи, предоставляемой Всемирной продовольственной программой ООН.

Распределение гуманитарной помощи ООН в Эфиопии
Распределение гуманитарной помощи ООН в ЭфиопииФото: Million Haileselassie/DW

Гражданская война обошлась дорого, и в то же время уровень инфляции чрезвычайно вырос. "Вместо того чтобы добиваться членства в блоке БРИКС, премьер-министру Абию Ахмеду лучше сосредоточиться на снижении уровня инфляции", - написал в Twitter экономист Стив Ханке из Университета Джонса Хопкинса.

Кроме Эфиопии, кандидатами на вступление в БРИКС называют Иран, Египет, Саудовскую Аравию и Индонезию. По подсчетам Густаво де Карвальо из Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) в Йоханнесбурге, на сегодняшний день более 20 стран выразили желание присоединиться к группе БРИКС. "У многих из них схожие характеристики: как и Эфиопия, они имеют важное региональное значение, быстрорастущую экономику и очень большое население", - указал он.

Одной из причин такого желания, возможно, является заинтересованность в использовании альтернативных валют, особенно в двусторонней торговле. Страны-кандидаты хотели бы стать более независимы от доллара США.

Встреча министров иностранных дел "друзей БРИКС" (начало июня в Кейптауне)
Встреча министров иностранных дел "друзей БРИКС" (начало июня в Кейптауне)Фото: Russian Foreign Ministry Press Service/TASS/picture alliance

Де Карвальо не считает, что Эфиопия станет членом БРИКС в ближайшем будущем. "Если бы мне пришлось расставить претендентов по шкале вероятности, я бы сказал, что Эфиопия находится посередине", - говорит эксперт из Йоханнесбурга. Александр Демисси из The China-Africa Advisory также допускает, что процесс присоединения к БРИКС потребует времени. Но есть "много позитивных признаков для будущего", в том числе и из-за благоприятного расположения Эфиопии.

Есть что обсудить, а очередной саммит БРИКС уже не за горами. Он пройдет в августе в ЮАР. "Вероятно, к БРИКС присоединятся только одна или две новые страны, если вообще кто-то присоединится", - такова оценка Густаво де Карвальо. Он надеется, что саммит внесет больше ясности в вопрос об идентичности государств. "Большой вопрос, который, как мне кажется, еще не прояснен, - это определение критериев: Что должны принести с собой страны, вступающие в БРИКС? Для многих из нас это пока неясно", - указал он.

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