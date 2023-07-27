Из-за санкций банк БРИКС не планирует новые проекты в РФ

Новый банк развития, соучредителем которого является Россия, отказался от новых проектов в РФ. Глава банка Дилма Руссефф объяснила это действующими санкциями.

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР), не рассматривает возможность реализации новых проектов в России, поскольку действует в соответствии с ограничениями, установленными на финансовом рынке и рынке капитала. Об этом в среду, 26 июля, заявила его глава Дилма Руссефф, передает Reuters.

В заявлении , опубликованном на сайте банка, подчеркивается, что "любые спекуляции относительно обсуждения новых операций НБР в России являются беспочвенными".

Темой своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным которая прошла в Санкт-Петербурге позднее в тот же день в рамках саммита Россия-Африка, Руссефф назвала обсуждение "роли НБР на предстоящем саммите БРИКС".

Россия была соучредителем Нового банка развития БРИКС, созданного в 2014 году и начавшего работу годом позже. Штаб-квартира НБР расположена в Шанхае.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украине против РФ были введены жесткие экономические и финансовые санкции, которые фактически ставят под запрет финансирование или страхование каких-либо проектов в России.

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