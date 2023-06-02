Иммунитет для Путина? Каковы шансы на его арест в ЮАР

ЮАР приглашает на саммит БРИКС всех лидеров стран-членов этого объединения. Должен быть и президент России Владимир Путин - хотя МУС выдал ордер на его арест. Чего в итоге ждать?

У Путина уже есть приглашение на саммит БРИКС, который состоится в конце августа в Йоханнесбурге. Такие приглашения получили главы всех государств-участников этого объединения - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и России, заявила министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор. Но президент России Владимир Путин на этот раз находится в особой ситуации.

Где кончается иммунитет лидеров государств?

Ведь если Путин окажется на территории ЮАР, то власти этой страны должны будут арестовать российского лидера и передать его в руки Международного уголовного суда (МУС), глава которого в марте выдал ордер на арест Путина. А ЮАР, ранее ратифицировав Римский статут (договор, лежащий в основе МУС, в котором Россия на данный момент не участвует. - Ред.), с тех пор признает юрисдикцию этого суда. Между тем в более ранних заявлениях по поводу саммита БРИКС представители властей ЮАР ссылались на иммунитет, которым в этой стране обладают все участники международных конференций.

Кристоф Зафферлинг Фото: Lérot

"Иммунитеты существуют для того, чтобы способствовать применению международного права и вообще обеспечивать поддержание международных отношений", - поясняет Кристоф Зафферлинг (Christoph Safferling), профессор международного права в Университете Эрлангена - Нюрнберга имени Фридриха Александра. В конце концов, по словам профессора, главы государств и правительств должны иметь возможность встречаться без страха быть обвиненными национальными судами других стран. Однако иммунитет, полагает Зафферлинг, имеет свои границы.

В нескольких своих судебных решениях МУС зафиксировал, что иммунитет даже действующих руководителей государств не распространяется на юрисдикцию международных судов. "Это правовая норма согласно Римскому статуту, и тут нет никаких исключений", - продолжает профессор Зафферлинг. Иными словами, даже иммунитет, действующий во время международной конференции, не имеет юридической силы в отношении президента, которого разыскивают по международному уголовному ордеру.

Прецедент с визитом в ЮАР Омара аль-Башира

Это же касается и южноафриканского законодательства. Между тем уже существует соответствующий прецедент, и он связан именно с ЮАР . Владимир Путин - второй действующий глава государства, на которого МУС выписал ордер на арест. Первым был тогдашний президент Судана Омар аль-Башир.

Омар аль-Башир, февраль 2019 года Фото: Mohamed Khidir/Xinhua/Imago

И он приезжал в Южно-Африканскую Республику в 2015 году на международную конференцию. ЮАР должна была экстрадировать суданского диктатора - вместо этого он беспрепятственно вылетел из страны в ходе тайной ночной операции.

"После этого Конституционный суд (КС) ЮАР постановил, что власти должны были арестовать аль-Башира и что, не сделав этого, они в принципе нарушили и собственное законодательство. Данное решение КС действует и сегодня. Это означает, что отказ от экстрадиции Путина нарушил бы международное и южноафриканское законодательство", - указывает Кристоффер Бурк, научный сотрудник Гессенского фонда исследований мира и конфликтов (HSFK) Института Лейбница.

Путин - желанный гость в ЮАР?

Что же случится на саммите БРИКС в августе? Возможно ли, что Южная Африка все же пригласит Путина? Теоретически - да, потому что у МУС мало возможностей по применению санкций против тех, кто не выполняет его решения. "Можно было бы вынести порицание, указав на то, что ордер (на арест Путина. - Ред.) существует и должен быть выполнен, а затем четко назвать (случившееся. - Ред.) упущением со стороны Южной Африки. Но, в конце концов, так уже бывало", - констатирует Кристоф Зафферлинг.

Международный уголовный суд в Гааге Фото: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Потому что в отличие от национальных государств в распоряжении МУС нет своих полицейских сил, которые добиваются исполнения действующих законов. Поэтому МУС зависит от соблюдения положений Римского статута государствами, которые его ратифицировали. "Любой, кто не делает этого и не поддерживает выполнение (договора. - Ред.), ослабляет суд. Это совершенно ясно, потому что в таком случае ордер не стоил бы даже того листа бумаги, на котором выписан. Это означало бы ослабление МУС", - считает Зафферлинг.

Изначально ордер на арест Владимира Путина, по оценкам наблюдателей, был задуман как сильный сигнал - даже такой могущественный политик как Путин не должен чувствовать себя в безопасности от судебного преследования. "Международный уголовный суд также сделал это, чтобы очень четко заявить о себе - сказать: я здесь, я могу это, я хочу этого и я буду добиваться этого", - добавляет профессор Зафферлинг.

Успех МУС зависит от государств, признавших его юрисдикцию

По мнению профессора, международное право в целом также приобрело большее значение после решения МУС. В отличие от 2015 года, когда аль-Башир посетил Южную Африку, теперь о визите туда Путина говорят заранее, ордер на его арест воспринимается как нечто серьезное. "Обойти это сейчас уже не так просто, в деле есть даже ордер на арест. Теперь это обязательно должно быть учтено в дипломатических переговорах. Без этого уже не обойдется, и это на самом деле хорошая новость", - продолжает Кристоф Зафферлинг.

Его коллега Кристоффер Бурк настроен не столь оптимистично. Он опасается, что ордер на арест такого известного действующего президента как Путин может бумерангом ударить по самому МУС. "Крайне высока опасность того, что открывается дело, по которому человек проходит в качестве обвиняемого, но этот человек годами не арестован. В действительности, если Путин не совершит никаких ошибок, то он не будет арестован. Это означает, что на годы и десятилетия дело останется открытым. Для непосредственной функции суда - отправления правосудия путем вынесения решений - это очень опасно", - предупреждает Бурк.

Пока таких дел не много. Владимир Путин - всего лишь второй действующий глава государства, в отношении которого МУС выдал ордер на арест. Насколько успешен будет суд, во многом зависит от государств, которые признали его юрисдикцию. Для всех этих процедур еще нужно время, чтобы все устоялось, признает Кристоф Зафферлинг. "И, весьма вероятно, мы будем заниматься этим еще какое-то время", - заключает он.

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