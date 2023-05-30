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ЮАР гарантирует иммунитет для Путина на саммите БРИКС

Сергей Куприков
43 мин. назад

Власти Южной Африки заявили, что не отменяют решений МУС, но предоставляют дипломатический иммунитет участникам международных встреч.

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Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса (фото из архива)
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил РамафосаФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Руководство Южной Африки заявило, что предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе. Об этом говорится в правительственном бюлетене, опубликованном в понедельник, 29 мая. В саммите, возможно, примет участие президент России Владимир Путин, объявленный в розыск Международным уголовным судом (МУС) в Гааге по обвинениям, связанным с войной России против Украины.

Иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел стран блока, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Они соберутся в Кейптауне с 1 по 2 июня. Это также относится к саммиту глав государств БРИКС, запланированному на 22-24 августа, говорится в официальном уведомлении Департамента международных отношений и сотрудничества.

"Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы проводим для всех международных конференций и саммитов, организуемых в Южной Африке, независимо от уровня участия", - цитирует агентство Bloomberg заявление представителя департамента во вторник, 30 мая. "Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты мероприятия и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции".

В заявлении подчеркивается, указывает Bloomberg, что предоставление иммунитета встречам БРИКС не отменяет "никакого ордера, который мог быть выдан любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции". Из этого следует, что если участник встречи, разыскиваемый МУС, приедет в страну не как участник международных саммитов, то ЮАР, подписавшая Римский статут, которым был учрежден Международный уголовный суд, обязана арестовать его.

Ордер МУС на арест Путина и позиция ЮАР

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. Его считают причастным к незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в Россию.

После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что правящая партия приняла решение о выходе страны из МУС. Однако уже на следующий день администрация ЮАР назвала ошибочными слова президента страны.

В начале мая газета Sunday Times со ссылкой на источники сообщала, что власти ЮАР попросили Путина не приезжать в страну, а принять участие в саммите БРИКС через Zoom.

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