  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса (фото из архива)
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса (фото из архива)Фото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO
ПолитикаРоссия

Власти ЮАР советуют Путину не ездить на саммит БРИКС

Сергей Куприков
1 ч. назад

По данным The Sunday Times, власти ЮАР пытаются уговорить Москву на то, чтобы Путин участвовал в саммите БРИКС по видеосвязи. Если президент РФ лично приедет в ЮАР, ему грозит арест согласно ордеру МУС.

https://p.dw.com/p/4Ql0Z

Власти ЮАР предлагают российскому президенту Владимиру Путину отказаться от посещения предстоящего саммита БРИКС. Об этом, в воскресенье, 30 апреля, сообщила южноафриканская The Sunday Times. По данным источников издания, власти ЮАР пытаются уговорить Москву, чтобы Путин участвовал в саммите только по видеосвязи. В случае если президент РФ лично приедет в ЮАР, то властям страны придется исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС). "У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать", - заявил высокопоставленный источник издания.

В конце апреля, пишет The Sunday Times, президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей страны в случае, если Путин все-таки приедет в страну.

ЮАР раздумала выходить из МУС?

25 апреля Рамафоса заявил, что его страна намерена выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за "несправедливого отношения МУС к некоторым странам". Однако через два дня на сайте президента ЮАР появилось  сообщение, что заявление главы страны про МУС является "ошибочным комментарием", и что страна не будет выходить из-под юрисдикции суда. В заявлении говорилось, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге в августе. В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что решение о поездке Владимира Путина на саммит БРИКС еще не принималось. Спустя месяц он сказал, что Россия будет "принимать участие в работе саммита в ЮАР", но перед этим проведет двусторонние контакты, в том числе для уточнения позиции южноафриканских властей по Международному уголовному суду.

Смотрите также:

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Наша главная тема сегодня - решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. А также узнаем, что может произойти в России, если Украине удастся вернуть себе Крым и каким в этом случае видится западным экспертам будущее российского руководства.
Политика18 марта 2023 г.31:13 мин.
external

Зачем Путин ездил на оккупированные территории и пытается поменять свой имидж (18.04.2023)

Зачем Путин ездил на оккупированные территории и пытается поменять свой имидж (18.04.2023)

Кремль заявил, что Путин побывал на аннексированных территориях в Херсонской и Луганской областях и широко разрекламировал видеосъемку поездки на "фронт". В глаза бросаются некоторые несостыковки.
Политика18 апреля 2023 г.29:29 мин.

Статья в The Sunday Times

www.timeslive.co.za
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Артиллерия ВСУ в районе Бахмута

Контрнаступление Украины. Эксперты о слабых местах армии РФ

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Двухтомник Игоря Станкевича на фоне фото его предков семьи Каменских

Потомок репрессированных: "Люди снова боятся государства"

Потомок репрессированных: "Люди снова боятся государства"

Политика6 ч. назад
Предвыборные плакаты в Гагаузии

Как прошли выборы в Гагаузии и будет ли второй тур?

Как прошли выборы в Гагаузии и будет ли второй тур?

Политика6 ч. назад
Дональд Туск во время встречи с избирателями, 25 апреля 2023 года

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Политика30 апреля 2023 г.
На конвейере по выпуску танков Leopard II A6 концерна Rheinmetall

Налог на сверхприбыль в оборонном секторе: "за" и "против"

Налог на сверхприбыль в оборонном секторе: "за" и "против"

Конфликты30 апреля 2023 г.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель на выступлении в Лейпциге, 29 апреля 2023 года

Как Меркель отдувалась за войну в Украине и беженцев

Как Меркель отдувалась за войну в Украине и беженцев

Политика30 апреля 2023 г.
Пожар в Севастополе

Пожар на нефтебазе в Крыму и другие события 430-го дня войны

Пожар на нефтебазе в Крыму и другие события 430-го дня войны

Конфликты29 апреля 2023 г.
На главную страницу