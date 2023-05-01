Власти ЮАР советуют Путину не ездить на саммит БРИКС

По данным The Sunday Times, власти ЮАР пытаются уговорить Москву на то, чтобы Путин участвовал в саммите БРИКС по видеосвязи. Если президент РФ лично приедет в ЮАР, ему грозит арест согласно ордеру МУС.

Власти ЮАР предлагают российскому президенту Владимиру Путину отказаться от посещения предстоящего саммита БРИКС. Об этом, в воскресенье, 30 апреля, сообщила южноафриканская The Sunday Times . По данным источников издания, власти ЮАР пытаются уговорить Москву, чтобы Путин участвовал в саммите только по видеосвязи. В случае если президент РФ лично приедет в ЮАР, то властям страны придется исполнять ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС). "У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется его арестовать", - заявил высокопоставленный источник издания.

В конце апреля, пишет The Sunday Times, президент ЮАР Сирил Рамафоса создал специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей страны в случае, если Путин все-таки приедет в страну.

ЮАР раздумала выходить из МУС?

25 апреля Рамафоса заявил, что его страна намерена выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда из-за "несправедливого отношения МУС к некоторым странам". Однако через два дня на сайте президента ЮАР появилось сообщение, что заявление главы страны про МУС является "ошибочным комментарием", и что страна не будет выходить из-под юрисдикции суда. В заявлении говорилось, что ЮАР остается стороной, подписавшей Римский статут, и будет продолжать выступать за равное и последовательное применение международного права.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должен пройти в Йоханнесбурге в августе. В конце марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что решение о поездке Владимира Путина на саммит БРИКС еще не принималось. Спустя месяц он сказал, что Россия будет "принимать участие в работе саммита в ЮАР", но перед этим проведет двусторонние контакты, в том числе для уточнения позиции южноафриканских властей по Международному уголовному суду.

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