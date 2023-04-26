ЮАР опровергла планы выйти из Международного уголовного суда

В администрации президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, ранее объявившего о намерении страны выйти из МУС, сослались на ошибку в комментарии от правящей партии.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить из Международного уголовного суда (МУС) вопреки словам президента страны Сирила Рамапосы. Об этом, как передает AFP, заявили во вторник, 25 апреля, в администрации главы государства. ЮАР "остается подписантом" Римского статута и "будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", заверили там, добавив, что Рамапоса по ошибке подтвердил позицию правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

Выступая ранее в этот же день на пресс-конференции, организованной совместно с президентом Финляндии Саули Ниинистё, Сирил Рамапоса заявил, что партия АНК приняла решение о намерении страны выйти из МУС. По его словам, решение было принято "во многом" из-за того, что суд демонстрирует несправедливое отношение к некоторым странам. "Мы хотели бы, чтобы вопрос о несправедливом отношении был обсужден должным образом, а пока правящая партия вновь решила, что необходимо отказаться от участия", - подчеркнул в своем выступлении Рамапоса.

ЮАР направила президенту РФ приглашение на саммит БРИКС

Как уточняет AFP, заседание исполнительного комитета "Африканского национального конгресса", на котором обсуждался возможный выход из юрисдикции МУС, завершилось 24 апреля. Вечером 25 апреля в АНК заявили, что комитет обсуждал "неравномерное" и "часто избирательное применение международного права МУС". Тем самым "могло создаться непреднамеренное впечатление, что было принято категорическое решение о немедленном выходе (из МУС. - Ред.). Это не так", добавили там.

В августе в ЮАР должен пройти саммит лидеров стран БРИКС - межгосударственного союза, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Приглашение на саммит Претория направила в том числе президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле заявили, что решение об участии в саммите президента РФ пока не принято.

Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации в Россию украинских детей. В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что "осознают свои юридические обязательства" в связи с этим. Однако позднее власти страны заявили, что решение МУС "вставляет палки в колеса".

Связи Претории и Москвы

Претория поддерживает тесные связи с Москвой, которые зародились десятилетия назад, когда Кремль поддерживал борьбу АНК с апартеидом. При этом ЮАР отказалась осудить вторжение в Украину, которое в значительной степени изолировало Россию на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Будучи одной из первых стран, ратифицировавших Римский статут, ЮАР, тем не менее, уже пыталась выйти из МУС. Впервые это произошло в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите Африканского союза. Претория отказалась арестовать его, несмотря на ордер МУС, выданный за предполагаемые военные преступления. Спорное решение о прекращении членства в МУС было отменено после вердикта конституционного суда, постановившего, что такой шаг был бы неконституционным.

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