  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание МУС в Гааге
Международный уголовный судФото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images
ПолитикаЮАР

ЮАР опровергла планы выйти из Международного уголовного суда

Дмитрий Андреев
15 мин. назад

В администрации президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, ранее объявившего о намерении страны выйти из МУС, сослались на ошибку в комментарии от правящей партии.

https://p.dw.com/p/4QYdj

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не планирует выходить из Международного уголовного суда (МУС) вопреки словам президента страны Сирила Рамапосы. Об этом, как передает AFP, заявили во вторник, 25 апреля, в администрации главы государства. ЮАР "остается подписантом" Римского статута и "будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права", заверили там, добавив, что Рамапоса по ошибке подтвердил позицию правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

Выступая ранее в этот же день на пресс-конференции, организованной совместно с президентом Финляндии Саули Ниинистё, Сирил Рамапоса заявил, что партия АНК приняла решение о намерении страны выйти из МУС. По его словам, решение было принято "во многом" из-за того, что суд демонстрирует несправедливое отношение к некоторым странам. "Мы хотели бы, чтобы вопрос о несправедливом отношении был обсужден должным образом, а пока правящая партия вновь решила, что необходимо отказаться от участия", - подчеркнул в своем выступлении Рамапоса.

ЮАР направила президенту РФ приглашение на саммит БРИКС

Как уточняет AFP, заседание исполнительного комитета "Африканского национального конгресса", на котором обсуждался возможный выход из юрисдикции МУС, завершилось 24 апреля. Вечером 25 апреля в АНК заявили, что комитет обсуждал "неравномерное" и "часто избирательное применение международного права МУС". Тем самым "могло создаться непреднамеренное впечатление, что было принято категорическое решение о немедленном выходе (из МУС. - Ред.). Это не так", добавили там.

В августе в ЮАР должен пройти саммит лидеров стран БРИКС - межгосударственного союза, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Приглашение на саммит Претория направила в том числе президенту РФ Владимиру Путину. В Кремле заявили, что решение об участии в саммите президента РФ пока не принято.

Международный уголовный суд в марте выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации в Россию украинских детей. В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что "осознают свои юридические обязательства" в связи с этим. Однако позднее власти страны заявили, что решение МУС "вставляет палки в колеса".

Связи Претории и Москвы

Претория поддерживает тесные связи с Москвой, которые зародились десятилетия назад, когда Кремль поддерживал борьбу АНК с апартеидом. При этом ЮАР отказалась осудить вторжение в Украину, которое в значительной степени изолировало Россию на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Будучи одной из первых стран, ратифицировавших Римский статут, ЮАР, тем не менее, уже пыталась выйти из МУС. Впервые это произошло в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите Африканского союза. Претория отказалась арестовать его, несмотря на ордер МУС, выданный за предполагаемые военные преступления. Спорное решение о прекращении членства в МУС было отменено после вердикта конституционного суда, постановившего, что такой шаг был бы неконституционным.

Смотрите также: 

Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. DW Новости (17.03.2023)

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. DW Новости (17.03.2023)

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путин в связи с делом о военных преступлениях. Между тем, Путин ждет встречи с Си Цзиньпинем. В конце февраля КНР представила так называемый мирный план с целью прекращения войны в Украине. Западные лидеры восприняли инициативу Пекина скептически, посчитав, что предложения выгодны лишь Москве.
Политика17 марта 2023 г.38:24 мин.
external

Чем обернется для России процесс в Гааге? (15.11.2019)

Чем обернется для России процесс в Гааге? (15.11.2019)

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию в деле о поддержке Россией сепаратистов в Донбассе и принял его к рассмотрению. Чем же этот судебный процесс в Гааге грозит Москве?
Правосудие и закон15 ноября 2019 г.02:42 мин.
Последствия войны в Украине: военные ВСУ стоят у гражданского здания в Херсоне, фото из архива

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Помешает ли иммунитет президента арестовать Путина в ФРГ?

Власти Германии готовы арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге. Защищает ли российского президента иммунитет? Мнения немецких юристов.
Политика20 марта 2023 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Эвакуационный рейс ВВС Германии из Судана

Бундесвер ФРГ прекращает миссию по эвакуации из Судана

Общество3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Дроны летят в Россию. Байден идет ва-банк. DW Новости Шоу

Политика12 ч. назад61:50 мин.
Карикатура - карикатурный президент Франции Эмманюэль Макрон с кастрюлей на голове, по которые стучат поварешки.

Протесты во Франции: от чего у Макрона болит голова

Протесты во Франции: от чего у Макрона болит голова

Политика16 ч. назад
Мария Степанова

Мария Степанова: Русский язык сейчас явно нуждается в помощи

Мария Степанова: Русский язык сейчас явно нуждается в помощи

Культура17 ч. назад
Олимпийские кольца в Париже

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

В ПАСЕ обсудили участие спортсменов из РФ в Олимпиаде-2024

Политика10 ч. назад
"Дневники" Гитлера, которые журнал Stern в 1983 году выдал за сенсацию

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

"Дневники Гитлера" - непревзойденный фейк немецких СМИ

История14 ч. назад
Сторонники Эрдогана в Германии

Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Почему турки в Германии выбирают Эрдогана

Политика14 ч. назад
На главную страницу