ЮАР решила выйти из Международного уголовного суда

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что решение было принято "во многом" из-за того, что суд демонстрирует "несправедливое отношение" к некоторым странам.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил во вторник, 25 апреля, что его правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) приняла решение о намерении страны выйти из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает агентство AFP. "Да, правящая партия... приняла решение о том, что ЮАР следует выйти из МУС", - сказал Рамафоса на пресс-конференции, организованной совместно с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По словам главы государства, решение было принято "во многом" из-за того, что суд демонстрирует несправедливое отношение к некоторым странам. "Мы хотели бы, чтобы вопрос о несправедливом отношении был обсужден должным образом, а пока правящая партия вновь решила, что необходимо отказаться от участия", - подчеркнул Рамафоса.

ЮАР не намерена арестовывать Путина

МУС в марте выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с обвинениями в том, что Кремль незаконно депортировал украинских детей. Это означало, что власти в Претории, где в этом году должен пройти саммит БРИКС - межгосударственного союза, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, - должны были задержать президента России после его прибытия. Но генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалула ранее заявил, что "Путин может приехать в эту страну в любое время". "Этот МУС служит не интересам всех, а интересам немногих", - сказал Мбалула на пресс-конференции.

Претория поддерживает связи с Москвой

Претория поддерживает тесные связи с Москвой, которые зародились десятилетия назад, когда Кремль поддерживал борьбу АНК против апартеида. При этом ЮАР отказалась осудить вторжение в Украину, которое в значительной степени изолировало Москву на международной арене, заявив, что хочет оставаться нейтральной и предпочитает диалог для прекращения войны.

Новая попытка выйти из МУС

ЮАР второй раз пытается выйти из МУС. Впервые это произошло в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда тогдашний президент Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите Африканского союза. Претория отказалась арестовать его, несмотря на существуюший ордер МУС за предполагаемые военные преступления. Спорное решение о прекращении членства в МУС было отменено после вердикта конституционного суда, постановившего, что такой шаг был бы неконституционным.

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