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Флаг ЮАРФото: Steffen Trumpf/dpa/picture alliance
ПолитикаЮАР

ЮАР проконсультируется с РФ по ордеру МУС на арест Путина

Ольга Лебедева
55 мин. назад

Правительство ЮАР примет решение о дальнейших шагах в связи с ордером на арест президента РФ после изучения соответствующих положений законодательства и консультаций с властями РФ, заявила глава МИД Пандор.

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Правительство Южно-Африканской Республики обсудит выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина, который в августе планировал прибыть в эту страну на саммит БРИКС. В числе прочего, ЮАР следует обсудить данный вопрос с российской стороной, заявила в среду, 22 марта, министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор, которую цитируют местные СМИ, в частности, издание SAfm News.

Журналист издания SABC News Софи Мокоена опубликовала в Twitter отрывок заявления Пандор. Министр указала, что кабинету министров следует рассмотреть соответствующие положения южноафриканского законодательства. "Кроме того, нам необходимо провести дискуссии как кабинету, а также с нашими коллегами в России, чтобы действительно наметить дальнейшие действия", - заявила она. 

Владимир Путин приглашен на саммит ближайший саммит стран БРИКС, который пройдет в ЮАР в августе 2023 года. 19 марта пресс-секретарь президента ЮАР заявил, что власти страны приняли к сведению решение МУС. Правительство в Претории "осознает свои юридические обязательства" и в преддверии саммита будет взаимодействовать "с соответствующими заинтересованными сторонами", добавил он.

МУС выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Путина. МУС подозревает его в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Имеются достаточные основания считать, что президент России несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении. Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. 

Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного нападения РФ на эту страну 24 февраля 2022 года. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. С 2016 года она не является участником Римского статута, который определяет действия суда.

В свою очередь МУС не признает иммунитет глав государств в случае расследования военных преступлений и наказания за них. Выдача этим судом ордера на арест Путина означает, что президент России больше не сможет въезжать в страны, ратифицировавшие Римский статут, а также признающие юрисдикцию МУС, пояснил в комментарии Telegram-каналу "Можем объяснить" адвокат Сергей Голубок, допущенный к практике в Международном уголовном суде. "В случае визита Путина в одну из этих стран местные власти должны будут арестовать его", - сказал Голубок. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии.

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