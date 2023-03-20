Путин в Мариуполе - реакция на ордер суда в Гааге

Решение Гаагского суда задело Путина за живое. Именно поэтому он спонтанно отправился в аннексированный Россией украинский Крым и разрушенный и оккупированный Мариуполь, считает Лола Тагаева.

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Конец минувшей недели выдался горячим на новости для Кремля и из Кремля. Вечером 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на аресты Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой. Обоих подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Решение МУС стало полной неожиданностью и ударом для Кремля и большим удивлением для всех остальных. Так быстро завести дело на действующего президента ядерной державы требовало большой смелости и проработанности, а подобные институты обычно консервативны и неторопливы. Поэтому, конечно, такого решения не ждали.

Представители российского политического истеблишмента немедленно ответили непринятием решения суда и стали сыпать в его адрес угрозами разной степени скандальности. 20 марта разродились ответом и российские власти: СК России объявил об уголовном деле против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, хотя, конечно, никто не воспринимает эту реакцию всерьез.

Поездки Путина в Крым и Мариуполь - сюрприз и шок для его окружения

Серьезной оказалась реакция самого фигуранта уголовного дела, Владимира Путина. Он совершил две поездки, которые, судя по всему, не были запланированы. По словам журналистов кремлевского пула, предполагалось, что в годовщину аннексии украинского Крыма Путин свяжется с оккупационными властями по видеоконференцсвязи, а не поедет на полуостров, а ночная поездка в Мариупольвообще оказалась для них полным сюрпризом и шоком.

И понятно, почему. Путин, ради которого перекрывали все дороги в России, и ради защиты которого от потенциальных украинских беспилотников на всякий случай в ближайшем радиусе понаставили ПВО, сам ведет машину от недалеко расположившегося врага? Последующая после этого поездка в Ростов-на-Дону, судя по вопросу генерала Валерия Герасимова, - "Скольким временем располагаете?" - также была неожиданностью.

Если глава России побывал в Донбассе впервые с начала российского вторжения в Украину - можно предположить, что что-то его спровоцировало. И достаточно сильно спровоцировало, если учесть, что еще только на прошлой неделе снова стало очевидно, что практика сидения в двухнедельном карантине для тех, с кем встречается Путин, никуда не делась. Я не сомневаюсь, что эти поездки - реакция на ордер. Уверены в этом и источники в российских элитах.

Решение МУС задело Путина за живое

Пропагандисты, в частности, Маргарита Симоньян, кинулись в рабочем порядке восхищаться смелостью президента, но в чем смелость съездить, наконец, поближе к фронту или проверить работу Генштаба? Можно лишь говорить, что на фоне параноидального внимания к вопросам собственной безопасности (карантины, бункеры и бронепоезда - ключевые слова этой паранойи) произошла сильная эмоциональная реакция на новости из Гааги.

Путин и его окружение могут сколько угодно делать вид, что их не касаются эти новости, и даже возбуждать в ответ уголовные дела на прокурора и судей МУС, но чрезмерная реакция Путина говорит об обратном.

Решение гаагского суда, конечно же, задело Путина за живое. Помимо того, что глава России на международной арене числится как подозреваемый в международных военных преступлениях и подлежит аресту, он также становится фактически невыездным.

Под вопросом, в том числе, излюбленные Путиным лояльные Кремлю форматы, например, тот же ОДКБ, среди стран которого ратифицировавший Римский статут Таджикистан. Вызывают сомнения также ШОС и БРИКС - кто даст мнительному Путину гарантии, что страны-участники, подписавшие, но не ратифицировавшие статут, не пойдут на поводу других стран?

"Это все неправда! Это все напоказ!"

То, куда поехал, Путин, тоже очень показательно. Во-первых, это эмоциональная демонстрация того, что он не собирается отказываться от этих земель, несмотря на начавшийся процесс международного преследования. С Путиным всегда работает правило: чем больше на него давить, тем принципиальнее он будет отстаивать свою точку зрения, даже если это затягивает в опасную ловушку всю страну.

Во-вторых, Путину, скорее всего, надо было продемонстрировать: на захваченных и оккупированных украинских территориях ему рады. Для этого, казалось бы, отлично подошла отстроенная Маратом Хуснулиным "витрина" уничтоженного Россией Мариуполя - жилой комплекс "Невский". Но даже там, как выяснилось сегодня, на встрече Путина с жителями Мариуполя что-то пошло не так: какая-то женщина на заднем фоне выкрикнула: "Это все неправда! Это все напоказ!"

Автор: Лола Тагаева - главред издания "Верстка" и со-основатель проекта о гендерном просвещении Gender Team, автор колонки на DW. Facebook: Лола Тагаева

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