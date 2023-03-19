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Министр юстиции Германии Марко Бушман
Министр юстиции Германии Марко Бушман готов арестовать президента РФ Владимира Путина Фото: Florian Gaertner/photothek/BMJ
КонфликтыРоссия

В РФ озабочены планами ФРГ арестовать Путина по ордеру МУС

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления официальных лиц Германии безответственными. Ранее министр юстиции ФРГ Марко Бушман пообещал арестовать Путина в случае, если тот приедет в Германию.

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Россия не оставила без внимания на слова министра юстиции Германии Марко Бушмана (Marco Buschmann) о намерении выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина в случае его появления в ФРГ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в воскресенье, 19 марта, поручил дать правовую оценку высказываниям немецкого министра, сообщило ведомство, назвав "незаконным" требование суда в Гааге.

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил обеспокоенность заявлением министра юстиции ФРГ. "Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц <…> вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией", - приводятся слова Нечаева в Telegram-канале посольства в воскресенье, 19 марта.

Глава Минюста ФРГ пообещал арестовать Путина

17 марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Еще один ордер на арест был выдан в отношении уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой по тому же обвинению.

Министр юстиции ФРГ Бушман пообещал, что выполнит требование МУС арестовать Путина, если тот окажется в Германии. "Я ожидаю, что МУС быстро обратится в Интерпол, а также к государствам-участникам и попросит их об исполнении ордера на арест. Германия будет обязана задержать Путина, если он въедет на ее территорию, и передать его МУС", - сказал министр в интервью еженедельникуBild am Sonntag. Как отмечает издание, действовать в соответствии с постановлением МУС обязаны все страны, подчиняющиеся его юрисдикции, в том числе страны ЕС.

Решение Палаты МУС

Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за незаконную депортацию и передачу детей из оккупированных районов Украины в Россию, говорилось на сайте Международного уголовного суда. Преступления могли происходить минимум с 24 февраля 2022 года. Ордер выдан палатой предварительного производства МУС.

Есть "достаточные основания полагать", что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за совершение преступлений непосредственно, совместно с другими и/или посредством других лиц. Предполагается, что президент России также не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение.

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