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Олаф Шольц в Японии (Nicolas Datiche/REUTERS)Фото: Nicolas Datiche/REUTERS
Правосудие и законГермания

Шольц приветствовал ордер МУС на арест Путина

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Шольц приветствовал выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина. "Никто не может стоять выше права и закона", - уверен глава кабмина ФРГ.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz, Социал-демократическая партия Германии) приветствовал выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина. "Никто не может стоять выше права и закона", - сказал Шольц в субботу, 18 марта, во время визита в Токио.

Международный уголовный суд является "важным учреждением, назначение которого определяется в соответствии с международными договорами", подчеркнул Шольц.

Первый ордер МУС на арест действующего главы государства, являющегося членом Совбеза ООН

МУС 17 марта выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина в связи с депортацией украинских детей в Россию в ходе войны в Украине. Еще один ордер на арест был выдан в отношении уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Алексеевны Львовой-Беловой по тому же обвинению.

Это - первый ордер МУС на арест действующего главы государства, являющегося членом Совета Безопасности ООН. На международном уровне решение получило в основном положительные отзывы. Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала этот шаг "юридически ничтожным".

Решение Палаты МУС

Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за незаконную депортацию и передачу детей из оккупированных районов Украины в Россию, говорилось на сайте Международного уголовного суда. Преступления могли происходить минимум с 24 февраля 2022 года. Ордер выдан палатой предварительного производства МУС.

Есть "достаточные основания полагать", что Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за совершение преступлений непосредственно, совместно с другими и/или посредством других лиц. Предполагается, что президент России также не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их совершение.

Ордера на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой выданы 22 февраля.

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