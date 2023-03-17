Генсек ООН: Путин для нас - не персона нон грата

Генсек ООН Антониу Гутерриш готов продолжать общение с Путиным, хотя Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил: президент РФ не стал для его организации персоной нон грата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по-прежнему готов разговаривать с Путиным, несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского президента. Об этом заявил в пятницу, 17 марта представитель офиса генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул Дюжаррик. По словам спикера ООН, МУС не связан в юридическом поле с Секретариатом ООН в контексте подобных вопросов. Соответственно, Путин не стал для ООН персоной нон грата.

При этом Дюжаррик уклонился от ответа на вопрос о том, не помешают ли потенциальным переговорам с президентом РФ ограничение свободы его передвижения. Адвокат Сергей Голубок, допущенный к практике в Международном уголовном суде, разъяснил Telegram-каналу "Можем объяснить", что в случае визита Путина в одну из этих стран, ратифицировавших Римский статут, а также признающих юрисдикцию МУС, местные власти должны будут арестовать его. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии.

Путина подозревают в депортации детей

О том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, было сообщено на сайте МУС в пятницу, 17 марта. Суд подозревает президента России в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в РФ. Имеются достаточные основания считать, что Путин несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В постановлении МУС указывается, что у суда в Гааге "имеются достаточные основания полагать, что она несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц".

Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного нападения РФ на эту страну 24 февраля 2022 года. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. С 2016 года она не является участником Римского статута, который определяет действия суда. В свою очередь МУС не признает иммунитет глав государств в случае расследования военных преступлений и наказания за них.

Зеленский назвал ордер на арест Путина "историческим решением"

Выдача МУС ордера на арест российского президента вызвала бурную международную реакцию. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал распоряжение суда в Гааге началом процесса по "привлечению виновных к ответственности". Глава Минюста ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал случившееся "важным сигналом решимости". "Кто, как Путин, развязывает кровопролитную войну, тот должен ответить за это в суде", - заявил он в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к гражданам назвал ордер на арест Путина "историческим решением, с которого начнется историческая ответственность". "Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста", - подчеркнул украинский лидер.

Смотрите также: